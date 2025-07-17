В одной экскурсии мы объединили две природные жемчужины Калининградской области — за день мы посетим сразу две косы, Балтийскую и Куршскую.
Вы побываете в Танцующем лесу, подниметесь на высоту Эфа и насладитесь видами на Балтийское море, а после отправитесь в путешествие по безлюдным пляжам Балтийской косы.
Вы побываете в Танцующем лесу, подниметесь на высоту Эфа и насладитесь видами на Балтийское море, а после отправитесь в путешествие по безлюдным пляжам Балтийской косы.
Описание экскурсии
Калининградский эксклюзивМы предлагаем вам отправиться в нестандартное путешествие и посетить сразу две популярных локации за один день — мы побываем и на Куршской, и на Балтийской косе. Во время экскурсии на Куршскую косу вам откроется мир удивительной природы и истории. Прогулка по песчаным дюнам, встречи с уникальными растениями, посещение Танцующего леса и восхождение на Эфу — лишь малая часть того, что ждет вас на этом удивительном участке Балтийского побережья. Вы узнаете о древних куршах, их обычаях и традициях, окунетесь в историю колонизации косы, исследуете уникальные экосистемы и сможете насладиться живописными видами на Балтийское море. Далее мы отправимся в направлении Балтийска. По приезду обзорно осмотрим самый западный город России, после чего отправимся на пароме на Балтийскую косу, где встречаются удивительные пейзажи сосновых лесов, золотистых дюн и бескрайнего моря. Вы насладитесь свежим морским воздухом и узнаете удивительные факты о живописной окрестности. По желанию, если позволит время, обзорно посетим прекрасный город котиков — Зеленоградск. Эксклюзивно в рамках экскурсии мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года. В бастионе нас ждет: - комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана - посещение и экскурсия по Объекту #13 в бастионе (для наших путешественников бесплатно, посещение отдельно от экскурсии 500 руб/чел) - свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов *При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куршская коса
- Танцующий лес
- Высота Мюллера
- Высота Эфа
- Балтийск (обзорно)
- Западный форт
- Музей Старый Люнет
- Безлюдные пляжи Балтийской косы
- Бастион «Обертайх»
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Посещение бастиона «Обертайх» + бесплатная дегустация марципана
Что не входит в цену
- Экологический сбор: 400 руб. /чел., пенсионеры и дети до 18 лет - бесплатно
- Переправа на пароме туда-обратно - 410 руб. /чел.
- Обед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Черняховского 4Б, ориентир - Сбербанк
Завершение: Ул. Черняховского, 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ
- При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
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Л
Коса была только одна. А вот экскурссовод Алексей замечательный. Много интересного и позновательного узнали. Но очень жаль,что комбо не состочлось
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