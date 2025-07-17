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Калининградское комбо: Куршская и Балтийская коса за 1 день

Калининградское комбо
В одной экскурсии мы объединили две природные жемчужины Калининградской области — за день мы посетим сразу две косы, Балтийскую и Куршскую.

Вы побываете в Танцующем лесу, подниметесь на высоту Эфа и насладитесь видами на Балтийское море, а после отправитесь в путешествие по безлюдным пляжам Балтийской косы.
4
2 оценки
Калининградское комбо: Куршская и Балтийская коса за 1 день
Калининградское комбо: Куршская и Балтийская коса за 1 день
Калининградское комбо: Куршская и Балтийская коса за 1 день

Описание экскурсии

Калининградский эксклюзив

Мы предлагаем вам отправиться в нестандартное путешествие и посетить сразу две популярных локации за один день — мы побываем и на Куршской, и на Балтийской косе. Во время экскурсии на Куршскую косу вам откроется мир удивительной природы и истории. Прогулка по песчаным дюнам, встречи с уникальными растениями, посещение Танцующего леса и восхождение на Эфу — лишь малая часть того, что ждет вас на этом удивительном участке Балтийского побережья. Вы узнаете о древних куршах, их обычаях и традициях, окунетесь в историю колонизации косы, исследуете уникальные экосистемы и сможете насладиться живописными видами на Балтийское море. Далее мы отправимся в направлении Балтийска. По приезду обзорно осмотрим самый западный город России, после чего отправимся на пароме на Балтийскую косу, где встречаются удивительные пейзажи сосновых лесов, золотистых дюн и бескрайнего моря. Вы насладитесь свежим морским воздухом и узнаете удивительные факты о живописной окрестности. По желанию, если позволит время, обзорно посетим прекрасный город котиков — Зеленоградск. Эксклюзивно в рамках экскурсии мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года. В бастионе нас ждет: - комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана - посещение и экскурсия по Объекту #13 в бастионе (для наших путешественников бесплатно, посещение отдельно от экскурсии 500 руб/чел) - свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов *При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Куршская коса
  • Танцующий лес
  • Высота Мюллера
  • Высота Эфа
  • Балтийск (обзорно)
  • Западный форт
  • Музей Старый Люнет
  • Безлюдные пляжи Балтийской косы
  • Бастион «Обертайх»
Что включено
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Посещение бастиона «Обертайх» + бесплатная дегустация марципана
Что не входит в цену
  • Экологический сбор: 400 руб. /чел., пенсионеры и дети до 18 лет - бесплатно
  • Переправа на пароме туда-обратно - 410 руб. /чел.
  • Обед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Черняховского 4Б, ориентир - Сбербанк
Завершение: Ул. Черняховского, 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ
  • При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
С
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Л
Коса была только одна. А вот экскурссовод Алексей замечательный. Много интересного и позновательного узнали. Но очень жаль,что комбо не состочлось
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