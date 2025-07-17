Описание Фото Ответы на вопросы В одной экскурсии мы объединили две природные жемчужины Калининградской области — за день мы посетим сразу две косы, Балтийскую и Куршскую.



Вы побываете в Танцующем лесу, подниметесь на высоту Эфа и насладитесь видами на Балтийское море, а после отправитесь в путешествие по безлюдным пляжам Балтийской косы. 4 2 оценки

Бюро Путешествий Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Групповая экскурсия -10% 2433 ₽ выгода 243.30 ₽ 2189.70 ₽ за человека 4 2 отзыва 11 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Калининградский эксклюзив Мы предлагаем вам отправиться в нестандартное путешествие и посетить сразу две популярных локации за один день — мы побываем и на Куршской, и на Балтийской косе. Во время экскурсии на Куршскую косу вам откроется мир удивительной природы и истории. Прогулка по песчаным дюнам, встречи с уникальными растениями, посещение Танцующего леса и восхождение на Эфу — лишь малая часть того, что ждет вас на этом удивительном участке Балтийского побережья. Вы узнаете о древних куршах, их обычаях и традициях, окунетесь в историю колонизации косы, исследуете уникальные экосистемы и сможете насладиться живописными видами на Балтийское море. Далее мы отправимся в направлении Балтийска. По приезду обзорно осмотрим самый западный город России, после чего отправимся на пароме на Балтийскую косу, где встречаются удивительные пейзажи сосновых лесов, золотистых дюн и бескрайнего моря. Вы насладитесь свежим морским воздухом и узнаете удивительные факты о живописной окрестности. По желанию, если позволит время, обзорно посетим прекрасный город котиков — Зеленоградск. Эксклюзивно в рамках экскурсии мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года. В бастионе нас ждет: - комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана - посещение и экскурсия по Объекту #13 в бастионе (для наших путешественников бесплатно, посещение отдельно от экскурсии 500 руб/чел) - свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов *При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Куршская коса

Танцующий лес

Высота Мюллера

Высота Эфа

Балтийск (обзорно)

Западный форт

Музей Старый Люнет

Безлюдные пляжи Балтийской косы

Бастион «Обертайх» Что включено Транспорт

Экскурсионное обслуживание

Посещение бастиона «Обертайх» + бесплатная дегустация марципана Что не входит в цену Экологический сбор: 400 руб. /чел., пенсионеры и дети до 18 лет - бесплатно

Переправа на пароме туда-обратно - 410 руб. /чел.

Обед (по желанию) Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Черняховского 4Б, ориентир - Сбербанк Завершение: Ул. Черняховского, 4Б, ориентир Сбербанк (автобусная остановка) Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ

При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.