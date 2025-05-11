Хотите отыскать следы столицы Восточной Пруссии, запечатлённой на давних фотографиях? Добро пожаловать сюда, к шикарным особнякам Амалиенау и пёстрым зданиям Ратсхофа, в гущу зелени и черепичных крыш. Вы увидите подъезд, откуда каждое утро выходил юный Алексей Леонов. Узнаете, что объединяет Михаила Кутузова и поэта Людвикаса Резу, и совершите променад по нашей Вагонке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Виллы

В престижном районе Амалиенау вы увидите симпатичные особняки начала прошлого века. Рассмотрите старинные кованые решетки, изящные барельефы, изогнутые перила. Узнаете, что такое хаусмарка и для чего служит декроттуар. Прогуляетесь по немецкой брусчатке в лабиринте изящных улочек.

Скверы

Обилие зелени и цветов — главный признак города-сада. Мы выйдем на довоенные площади, превращённые в уютные скверы. Вспомним, что связывает Калининград с Литвой, Белоруссией и Швецией. По пути вы полюбуетесь краснолистными буками, вековыми клёнами, пышной сиренью и каштанами.

Храмы

Вы рассмотрите кирху Памяти королевы Луизы, кирху Святого Адальберта и кирху Иисуса Христа. Я расскажу о современном назначении этих культовых сооружений. А вы узнаете, из-за какой из кирх Ратсхоф начали величать Вагонкой и какая музыка звучит вместо органа в последней церкви, возведённой в Кёнигсберге.

Люди

Пряничные домики Амалиенау имеют собственные имена. Они названы в честь своих владельцев или же архитекторов. Мы поговорим о магнатах и творческих личностях, которые здесь обитали. Я расскажу истории из жизни зодчих колонии Амалиенау и об одном замечательном японце, прозванном праведником народов мира. Объясню, что объединяет полководца Михаила Кутузова и поэта Людвикаса Резу. И покажу дом, где жил будущий космонавт Алексей Леонов.

Организационные детали

Экскурсия без дополнительных расходов. С собой – удобная обувь и жажда прекрасного.