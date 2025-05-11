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Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф

Прогуляться по калининградской Рублёвке, поговорить о её именных домах и их владельцах
Хотите отыскать следы столицы Восточной Пруссии, запечатлённой на давних фотографиях? Добро пожаловать сюда, к шикарным особнякам Амалиенау и пёстрым зданиям Ратсхофа, в гущу зелени и черепичных крыш. Вы увидите подъезд, откуда каждое утро выходил юный Алексей Леонов.

Узнаете, что объединяет Михаила Кутузова и поэта Людвикаса Резу, и совершите променад по нашей Вагонке.
5
2 отзыва
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф

Описание экскурсии

Виллы

В престижном районе Амалиенау вы увидите симпатичные особняки начала прошлого века. Рассмотрите старинные кованые решетки, изящные барельефы, изогнутые перила. Узнаете, что такое хаусмарка и для чего служит декроттуар. Прогуляетесь по немецкой брусчатке в лабиринте изящных улочек.

Скверы

Обилие зелени и цветов — главный признак города-сада. Мы выйдем на довоенные площади, превращённые в уютные скверы. Вспомним, что связывает Калининград с Литвой, Белоруссией и Швецией. По пути вы полюбуетесь краснолистными буками, вековыми клёнами, пышной сиренью и каштанами.

Храмы

Вы рассмотрите кирху Памяти королевы Луизы, кирху Святого Адальберта и кирху Иисуса Христа. Я расскажу о современном назначении этих культовых сооружений. А вы узнаете, из-за какой из кирх Ратсхоф начали величать Вагонкой и какая музыка звучит вместо органа в последней церкви, возведённой в Кёнигсберге.

Люди

Пряничные домики Амалиенау имеют собственные имена. Они названы в честь своих владельцев или же архитекторов. Мы поговорим о магнатах и творческих личностях, которые здесь обитали. Я расскажу истории из жизни зодчих колонии Амалиенау и об одном замечательном японце, прозванном праведником народов мира. Объясню, что объединяет полководца Михаила Кутузова и поэта Людвикаса Резу. И покажу дом, где жил будущий космонавт Алексей Леонов.

Организационные детали

Экскурсия без дополнительных расходов. С собой – удобная обувь и жажда прекрасного.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Центрального парка культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 6339 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
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себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху. Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
Спасибо Сергею за удивительную экскурсию! Было нелегко, темп достаточно быстрый из-за количества зданий (более 100!) и иногда закрадывалась мысль:"все, стоп, хватит, сил нет", но как же "стоп", если впереди были:"а
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сейчас пойдем к вилле… там такая история случилось!" А истории были разные, от довоенных времен до 90х. Кроме самых известных вилл мы посмотрели и детские садики, и библиотеку, и перестроенные до неузнавания здания, полюбовались еще сохранившимися довоенными ограждениями. Поначалу довольно сдержанная речь Сергея окрашивалась эмоциями, шутками. Без преувеличения, могу сказать, что мы прошли ВЕСЬ Амалиенау и про каждую виллу/здание у Сергея была история/упоминание/архивное фото! Мы побывали и в Ратсхофе,посмотрели на удивительные домики с уникальной планировкой, сфотографировали дом, где жил космонавт Леонов, а "вишенкой на торте" оказалось здание знаменитой "Вагонки" и истории с ней связанные. Еще раз спасибо!:)

Спасибо Сергею за удивительную экскурсию! Было нелегко, темп достаточно быстрый из-за количества зданий (более 100!) и
Спасибо Сергею за удивительную экскурсию! Было нелегко, темп достаточно быстрый из-за количества зданий (более 100!) и
Спасибо Сергею за удивительную экскурсию! Было нелегко, темп достаточно быстрый из-за количества зданий (более 100!) и
Спасибо Сергею за удивительную экскурсию! Было нелегко, темп достаточно быстрый из-за количества зданий (более 100!) и
Спасибо Сергею за удивительную экскурсию! Было нелегко, темп достаточно быстрый из-за количества зданий (более 100!) и
Спасибо Сергею за удивительную экскурсию! Было нелегко, темп достаточно быстрый из-за количества зданий (более 100!) и
Спасибо Сергею за удивительную экскурсию! Было нелегко, темп достаточно быстрый из-за количества зданий (более 100!) и
Спасибо Сергею за удивительную экскурсию! Было нелегко, темп достаточно быстрый из-за количества зданий (более 100!) и+2
Спасибо Сергею за удивительную экскурсию! Было нелегко, темп достаточно быстрый из-за количества зданий (более 100!) и
Спасибо Сергею за удивительную экскурсию! Было нелегко, темп достаточно быстрый из-за количества зданий (более 100!) и
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Татьяна
Спасибо за прогулку. Мы увидели именно то, что хотелось. И узнали много нового. Программа супер-насыщенная. Спасибо Сергею за рассказ практически про каждый встреченный дом.
Спасибо за прогулку. Мы увидели именно то, что хотелось. И узнали много нового. Программа супер-насыщенная. Спасибо
Спасибо за прогулку. Мы увидели именно то, что хотелось. И узнали много нового. Программа супер-насыщенная. Спасибо
Спасибо за прогулку. Мы увидели именно то, что хотелось. И узнали много нового. Программа супер-насыщенная. Спасибо
Спасибо за прогулку. Мы увидели именно то, что хотелось. И узнали много нового. Программа супер-насыщенная. Спасибо
Спасибо за прогулку. Мы увидели именно то, что хотелось. И узнали много нового. Программа супер-насыщенная. Спасибо
Спасибо за прогулку. Мы увидели именно то, что хотелось. И узнали много нового. Программа супер-насыщенная. Спасибо
Спасибо за прогулку. Мы увидели именно то, что хотелось. И узнали много нового. Программа супер-насыщенная. Спасибо
Спасибо за прогулку. Мы увидели именно то, что хотелось. И узнали много нового. Программа супер-насыщенная. Спасибо+2
Спасибо за прогулку. Мы увидели именно то, что хотелось. И узнали много нового. Программа супер-насыщенная. Спасибо
Спасибо за прогулку. Мы увидели именно то, что хотелось. И узнали много нового. Программа супер-насыщенная. Спасибо
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