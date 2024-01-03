Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Индивидуальная экскурсия в Калининграде

Прогуляться по калининградской Рублёвке, поговорить о её именных домах и их владельцах

Хотите отыскать следы столицы Восточной Пруссии, запечатлённой на давних фотографиях? Добро пожаловать сюда, к шикарным особнякам Амалиенау и пёстрым зданиям Ратсхофа, в гущу зелени и черепичных крыш. Вы увидите подъезд, откуда каждое утро выходил юный Алексей Леонов.

Узнаете, что объединяет Михаила Кутузова и поэта Людвикаса Резу, и совершите променад по нашей Вагонке.
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Красиво жить в Калининграде: Амалиенау и Ратсхоф
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Виллы

В престижном районе Амалиенау вы увидите симпатичные особняки начала прошлого века. Рассмотрите старинные кованые решетки, изящные барельефы, изогнутые перила. Узнаете, что такое хаусмарка и для чего служит декроттуар. Прогуляетесь по немецкой брусчатке в лабиринте изящных улочек.

Скверы

Обилие зелени и цветов — главный признак города-сада. Мы выйдем на довоенные площади, превращённые в уютные скверы. Вспомним, что связывает Калининград с Литвой, Белоруссией и Швецией. По пути вы полюбуетесь краснолистными буками, вековыми клёнами, пышной сиренью и каштанами.

Храмы

Вы рассмотрите кирху Памяти королевы Луизы, кирху Святого Адальберта и кирху Иисуса Христа. Я расскажу о современном назначении этих культовых сооружений. А вы узнаете, из-за какой из кирх Ратсхоф начали величать Вагонкой и какая музыка звучит вместо органа в последней церкви, возведённой в Кёнигсберге.

Люди

Пряничные домики Амалиенау имеют собственные имена. Они названы в честь своих владельцев или же архитекторов. Мы поговорим о магнатах и творческих личностях, которые здесь обитали. Я расскажу истории из жизни зодчих колонии Амалиенау и об одном замечательном японце, прозванном праведником народов мира. Объясню, что объединяет полководца Михаила Кутузова и поэта Людвикаса Резу. И покажу дом, где жил будущий космонавт Алексей Леонов.

Организационные детали

Экскурсия без дополнительных расходов. С собой – удобная обувь и жажда прекрасного.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Центрального парка культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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