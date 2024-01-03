Прогуляться по калининградской Рублёвке, поговорить о её именных домах и их владельцах
Узнаете, что объединяет Михаила Кутузова и поэта Людвикаса Резу, и совершите променад по нашей Вагонке.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Виллы
В престижном районе Амалиенау вы увидите симпатичные особняки начала прошлого века. Рассмотрите старинные кованые решетки, изящные барельефы, изогнутые перила. Узнаете, что такое хаусмарка и для чего служит декроттуар. Прогуляетесь по немецкой брусчатке в лабиринте изящных улочек.
Скверы
Обилие зелени и цветов — главный признак города-сада. Мы выйдем на довоенные площади, превращённые в уютные скверы. Вспомним, что связывает Калининград с Литвой, Белоруссией и Швецией. По пути вы полюбуетесь краснолистными буками, вековыми клёнами, пышной сиренью и каштанами.
Храмы
Вы рассмотрите кирху Памяти королевы Луизы, кирху Святого Адальберта и кирху Иисуса Христа. Я расскажу о современном назначении этих культовых сооружений. А вы узнаете, из-за какой из кирх Ратсхоф начали величать Вагонкой и какая музыка звучит вместо органа в последней церкви, возведённой в Кёнигсберге.
Люди
Пряничные домики Амалиенау имеют собственные имена. Они названы в честь своих владельцев или же архитекторов. Мы поговорим о магнатах и творческих личностях, которые здесь обитали. Я расскажу истории из жизни зодчих колонии Амалиенау и об одном замечательном японце, прозванном праведником народов мира. Объясню, что объединяет полководца Михаила Кутузова и поэта Людвикаса Резу. И покажу дом, где жил будущий космонавт Алексей Леонов.
Организационные детали
Экскурсия без дополнительных расходов. С собой – удобная обувь и жажда прекрасного.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Центрального парка культуры и отдыха
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.