Это путешествие по бывшим прусским курортам, которые будто ещё хранят атмосферу старины. Вы увидите пряничные домики, нарядные фасады отелей, извилистые уютные улочки и морские променады. Вас ждёт знакомство с историей края и, конечно, мягкий бриз балтийского побережья.
Описание экскурсии
Светлогорск (Раушен)
- Вы прогуляетесь по уютному курорту с пряничными домиками в романтическом прусском стиле
- Осмотрите снаружи Охотничий домик из фильма «Красная шапочка», архитектурную доминанту города — водонапорную башню, органный зал и здание «Янтарь-холла»
- Завершите прогулку на набережной
Зеленоградск (Кранц)
- Пройдёте по бывшему королевскому курорту
- Увидите фасады старинных рыбацких домиков и нарядных отелей
- Обратите внимание на арт-объекты и граффити, посвящённые символам города — котам
- Осмотрите православные храмы
- Прогуляетесь по морскому променаду
Тайминг маршрута:
10:00 — отправление из Калининграда
11:00 — экскурсия по Светлогорску
13:00 — свободное время
13:30 — выезд в Зеленоградск
14:00 — экскурсия по Зеленоградску
16:00 — свободное время
17:00 — выезд в Калининград
18:00 — возвращение
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Обед оплачивается дополнительно — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1700 ₽
|Школьники
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
1800 ₽ за человека