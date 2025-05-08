Экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску. Город, похожий на сказку, его восхитительный ландшафт и пряничные домики не оставят равнодушным даже самого искушённого путешественника. Вас ждёт и курорт Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Вы осмотрите основные достопримечательности курорта, посетите частное янтарное производство: гости мастерской увидят полный цикл изготовления украшений из янтаря.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Город-курорт Светлогорск

Светлогорск, известный ранее как Раушен, — это удивительное место, которое напоминает сказку. Этот курорт сочетает в себе восточно-прусский романтизм, модерн и фахверк, что отражается в его довоенных постройках. Уникальный ландшафт и пряничные домики, расположенные на извивающихся улочках, создают атмосферу, которая покорит сердца даже самых искушённых путешественников.

Основные достопримечательности

Во время экскурсии вы сможете насладиться осмотром множества интересных мест:

Домик «Красной шапочки»;

Водонапорная башня — архитектурная доминанта курорта;

Православная капелла, ныне известная как Органный зал;

Здание «Янтарь-Холла»;

Прогулка по живописной набережной.

Город-курорт Янтарный

Янтарный, ранее Пальмникен, славится на весь мир как крупнейшее месторождение янтаря. Этот курорт предлагает множество увлекательных достопримечательностей, которые стоит увидеть.

Экскурсия по Янтарному

Экскурсия начинается с исторического центра города, где вы сможете увидеть:

Лютеранскую церковь, построенную в 1892 году;

Здание Шлосс отеля, возведённое в 1881 году;

Прогулку к морю через реликтовый парк имени Беккера, где растут необычные деревья, такие как:

Краснолистные буки;



Багряник японский;



Лиственница;



Ситхинская ель;



Североамериканское Тюльпанное дерево.

Янтарная мастерская

Не упустите возможность посетить частное янтарное производство. Во время экскурсии вы сможете увидеть полный цикл изготовления украшений — от сортировки сырья до калибровки, шлифовки, полировки и сборки готовых изделий, таких как бусы, браслеты, колье и кулоны. Вы также узнаете об удивительных свойствах янтаря, который по праву считается солнечным камнем.