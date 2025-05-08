Город, похожий на сказку, его восхитительный ландшафт и пряничные домики не оставят равнодушным даже самого искушённого путешественника. Вас ждёт и курорт Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря.
Вы осмотрите основные достопримечательности курорта, посетите частное янтарное производство: гости мастерской увидят полный цикл изготовления украшений из янтаря.
Описание экскурсии
Город-курорт Светлогорск
Светлогорск, известный ранее как Раушен, — это удивительное место, которое напоминает сказку. Этот курорт сочетает в себе восточно-прусский романтизм, модерн и фахверк, что отражается в его довоенных постройках. Уникальный ландшафт и пряничные домики, расположенные на извивающихся улочках, создают атмосферу, которая покорит сердца даже самых искушённых путешественников.
Основные достопримечательности
Во время экскурсии вы сможете насладиться осмотром множества интересных мест:
- Домик «Красной шапочки»;
- Водонапорная башня — архитектурная доминанта курорта;
- Православная капелла, ныне известная как Органный зал;
- Здание «Янтарь-Холла»;
- Прогулка по живописной набережной.
Город-курорт Янтарный
Янтарный, ранее Пальмникен, славится на весь мир как крупнейшее месторождение янтаря. Этот курорт предлагает множество увлекательных достопримечательностей, которые стоит увидеть.
Экскурсия по Янтарному
Экскурсия начинается с исторического центра города, где вы сможете увидеть:
- Лютеранскую церковь, построенную в 1892 году;
- Здание Шлосс отеля, возведённое в 1881 году;
- Прогулку к морю через реликтовый парк имени Беккера, где растут необычные деревья, такие как:
- Краснолистные буки;
- Багряник японский;
- Лиственница;
- Ситхинская ель;
- Североамериканское Тюльпанное дерево.
Янтарная мастерская
Не упустите возможность посетить частное янтарное производство. Во время экскурсии вы сможете увидеть полный цикл изготовления украшений — от сортировки сырья до калибровки, шлифовки, полировки и сборки готовых изделий, таких как бусы, браслеты, колье и кулоны. Вы также узнаете об удивительных свойствах янтаря, который по праву считается солнечным камнем.
По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Светологорск:
- Водонапорная Башня
- Органный зал Макарова
- Янтарь Холл
- Променад
- Посёлок Янтарный:
- Лютеранская кирха
- Парк им. Беккера
- Здание Шлосс-отеля
- Площадь мастеров
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Входные билеты на янтарную мануфактуру
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- После бронирования с вами свяжется менеджер для подтверждения бронирования