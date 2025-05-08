«Янтарный берег»: Светлогорск и курорт Янтарный

Экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску.

Город, похожий на сказку, его восхитительный ландшафт и пряничные домики не оставят равнодушным даже самого искушённого путешественника. Вас ждёт и курорт Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря.

Вы осмотрите основные достопримечательности курорта, посетите частное янтарное производство: гости мастерской увидят полный цикл изготовления украшений из янтаря.
5
11 отзывов
«Янтарный берег»: Светлогорск и курорт Янтарный
«Янтарный берег»: Светлогорск и курорт Янтарный
«Янтарный берег»: Светлогорск и курорт Янтарный
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Город-курорт Светлогорск

Светлогорск, известный ранее как Раушен, — это удивительное место, которое напоминает сказку. Этот курорт сочетает в себе восточно-прусский романтизм, модерн и фахверк, что отражается в его довоенных постройках. Уникальный ландшафт и пряничные домики, расположенные на извивающихся улочках, создают атмосферу, которая покорит сердца даже самых искушённых путешественников.

Основные достопримечательности

Во время экскурсии вы сможете насладиться осмотром множества интересных мест:

  • Домик «Красной шапочки»;
  • Водонапорная башня — архитектурная доминанта курорта;
  • Православная капелла, ныне известная как Органный зал;
  • Здание «Янтарь-Холла»;
  • Прогулка по живописной набережной.

Город-курорт Янтарный

Янтарный, ранее Пальмникен, славится на весь мир как крупнейшее месторождение янтаря. Этот курорт предлагает множество увлекательных достопримечательностей, которые стоит увидеть.

Экскурсия по Янтарному

Экскурсия начинается с исторического центра города, где вы сможете увидеть:

  • Лютеранскую церковь, построенную в 1892 году;
  • Здание Шлосс отеля, возведённое в 1881 году;
  • Прогулку к морю через реликтовый парк имени Беккера, где растут необычные деревья, такие как:
    • Краснолистные буки;
    • Багряник японский;
    • Лиственница;
    • Ситхинская ель;
    • Североамериканское Тюльпанное дерево.

Янтарная мастерская

Не упустите возможность посетить частное янтарное производство. Во время экскурсии вы сможете увидеть полный цикл изготовления украшений — от сортировки сырья до калибровки, шлифовки, полировки и сборки готовых изделий, таких как бусы, браслеты, колье и кулоны. Вы также узнаете об удивительных свойствах янтаря, который по праву считается солнечным камнем.

По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Светологорск:
  • Водонапорная Башня
  • Органный зал Макарова
  • Янтарь Холл
  • Променад
  • Посёлок Янтарный:
  • Лютеранская кирха
  • Парк им. Беккера
  • Здание Шлосс-отеля
  • Площадь мастеров
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Входные билеты на янтарную мануфактуру
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Г. Калининград, ул. Шевченко, д. 2 (паркинг у бывш. Дом Советов)
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжется менеджер для подтверждения бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
С
8 мая 2025
Спасибо за отличную экскурсию и положительные эмоции! Интересные города, приятно было по их улицам прогуляться. С гидом повезло, как и с погодой.
Е
28 апр 2025
Спасибо за такую замечательную поездку! Отличная огранизация и хороший гид. Очень интересно и содержательно и места понравились. Съездить бы сюда, когда море тёлое.
С
31 мар 2025
Всё прошло отлично! Экскурсия лёгкая и приятная. Погода удалась, с удовольствием прогулялась немного у моря. Понравились города, особенно в Янтарном. Спасибо Универсал-тур!
С
17 мар 2025
Отличная экскурсия от и до: комфортный трансфер, интересный маршрут, толковый гид и красивые локации. После такого путешествия остаётся только хорошее настроение.
А
17 фев 2025
Экскурсия хорошо подготовлена и организована. Прошла интересно, комфортно и легко. Интересная архитектура курортных городов, красивое море. Мне понравилось!
С
17 янв 2025
Красивые места посетили, подышали ароматным воздухом. Спасибо гиду, интересно всё рассказывала. Рекомендую эту экскурсию.
С
6 янв 2025
Хорошая экскурсия. Отвезли, привезли, все показали. Особенно понравился Светлогорск с его уютной атмосферой небольшого городка.
И
28 дек 2024
Экскурсия была очень познавательной, мы многое узнали об истории Калининградской области. Гид прекрасно рассказывал, у него приятный голос и грамотная речь. Слушали с удовольствием. Спасибо за четкую организацию. Ну и конечно надо отметить красот городов, которые мы посетили.
В
28 дек 2024
Мне понравилось. И Янтарный, и Светлогорск очень красивые города, которые нужно посмотреть. Соотношение цена-качество оправдано - хороший сервис, грамотный экскурсовод.
В
13 дек 2024
Отличная экскурсия! Всё хорошо организовано, удобный автобус. Не первый раз в Светлогорске, но прогулялась по нему еще раз с большим удовольствием. Тем более, что у нас был очень душевный экскурсовод.
О
11 дек 2024
Благодарю Универсал-тур за прекрасно проведенное время. Светлогорск очарователен - дома с историей, красивый вид на море. Жаль только, что променад на ремонте. А в Янтарном понравилось на производстве - всегда интересно узнать, что и как из чего получается.

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