Вы отправитесь в уникальное место, где слились море, лес, песок и залив. Увидите высоту Эфа, озеро Чайка и Танцующий лес, погуляете по Зеленоградску. А я расскажу как образовался уникальный песчаный пересып, кто населял территорию в разные эпохи и чем были заняты коренные жители этой местности.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Калининграде

Владимир Ваш гид в Калининграде

Описание экскурсии

9:00 — встреча в Калининграде

10:00–11:00 — обзорная экскурсия по Зеленоградску, городу котов и архитектуры начала 20 века

12.00–13.30 — высота Эфа. Вы насладитесь уникальной песчаной дюной и заглянете на дикий пляж, чтобы оценить природный ландшафт

14.00–14.45 — знаменитый Танцующий лес с изгибающимися деревьями

15.00–16.00 — обед в ресторанчике с европейской кухней и потрясающими видами на Куршский залив и большую песчаную гряду

16.30–17.00 — посёлок Рыбачий, где вы погрузитесь в жизнь и быт местных жителей. По желанию можно приобрести янтарные изделия и местную рыбку

17.00–17.15 — сделаем остановку у озера Чайка, где вы полюбуетесь природой и сделаете фото

17:15–18:00 — путь в Калининград

Организационные детали