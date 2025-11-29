Вы отправитесь в уникальное место, где слились море, лес, песок и залив. Увидите высоту Эфа, озеро Чайка и Танцующий лес, погуляете по Зеленоградску.
А я расскажу как образовался уникальный песчаный пересып, кто населял территорию в разные эпохи и чем были заняты коренные жители этой местности.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в Калининграде
10:00–11:00 — обзорная экскурсия по Зеленоградску, городу котов и архитектуры начала 20 века
12.00–13.30 — высота Эфа. Вы насладитесь уникальной песчаной дюной и заглянете на дикий пляж, чтобы оценить природный ландшафт
14.00–14.45 — знаменитый Танцующий лес с изгибающимися деревьями
15.00–16.00 — обед в ресторанчике с европейской кухней и потрясающими видами на Куршский залив и большую песчаную гряду
16.30–17.00 — посёлок Рыбачий, где вы погрузитесь в жизнь и быт местных жителей. По желанию можно приобрести янтарные изделия и местную рыбку
17.00–17.15 — сделаем остановку у озера Чайка, где вы полюбуетесь природой и сделаете фото
17:15–18:00 — путь в Калининград
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе, есть детские кресла, дождевики и пледы
- Дополнительно оплачивается обед и въезд на косу: взрослые — 500 ₽, дети, пенсионеры — 100 ₽
- Тайминг указан примерный, зависит от дорожной обстановки, темпа движения группы и других факторов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 171 туриста
Меня зовут Владимир, образование у меня высшее, также я дипломированный гид-экскурсовод. Калининград — мой родной город. Увлекаюсь не только историей Восточной Пруссии, но и современным устройством нашего региона, его экономическим развитием с особенностями ведение бизнеса и спецификой проживания местных жителей. Мои любимые места — это приморские города. К экскурсиям подхожу индивидуально в зависимости от интереса гостей нашей области.
