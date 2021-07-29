Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Алексей - прекрасный гид, замечательный собеседник и очень хороший человек. Мы, трое взрослых людей, вчера провели с Алексеем 12 часов в увлекательнейшем путешествии по Куршской косе и не только - как будто на приятной прогулке с давним другом. Алексей прекрасно знает природу, историю и традиции этого необыкновенного места. И увлекательно обо всём этом рассказывает. Кроме того, Алексей - прекрасный организатор: ни одной минуты мы не потеряли зря, даже на орнитологической станции экскурсия с учёным-орнитологом как будто нас только и поджидала. За день мы получили море впечатлений и информации, ответы на самые разные вопросы и просто массу удовольствия. Алексей не только показал нам всё, что обещает программа экскурсии, но и скорректировал маршрут с учётом наших пожеланий и интересов: кроме Куршской косы, мы познакомились и с Зеленоградском, и со Светлогорском, видели, буквально в метре от себя, и даже сфотографировали семью лебедей с лебедятами, любопытную рыжую лесу и бесстрашную ящерку, а обед в чудесном ресторанчике на берегу моря был не только вкусным, но и ""познавательным" с точки зрения культуры региона (наконец-то удалось попробовать бигос, фляки, клопсы и цеппелины). В общем, искренне рекомендуем! Обязательна удобная обувь и многослойная одежда - ходить надо много, в том числе по песочку, а погода между морем и заливом хоть и мягкая, но очень переменчивая.

Алексей, спасибо огромное за прекрасно проведённый день и незабываемые впечатления! Надеемся встретиться с Вами в следующих наших поездках.