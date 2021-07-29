Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Полюбоваться песчаными дюнами, сказочными лесами, морскими просторами и волшебным заливом

5
12 отзывов
Куршская коса — отдельный мир с удивительными птицами, деревьями, рыбацкими поселками, заливом и дюнами.

Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по таинственному Танцующему лесу и оцените красоту местной природы.

На обратном пути заглянете в Зеленоградск и пройдете по его тихим, уютным улицам.
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса

Что вас ожидает

Куршская коса и не только

Вы увидите все самые интересные места национального парка и заедете в курортный Зеленоградск. В программе экскурсии:

  • Поселок Лесной — я покажу самое узкое место на Куршской косе и познакомлю вас с местными лебедями.
  • Музей Куршской косы — вы услышите историю планерной школы и раскроете секрет формирования авандюны.
  • Орнитологическая станция Фрингилла — открытая в начале XX века немецким теологом и естествоиспытателем Тинеманном, она функционирует по сей день. Вы понаблюдаете за процессом замера, описания и кольцевания птиц.
  • Высота Мюллера — поднявшись на смотровую площадку, мы насладимся видами на Куршский залив, озеро Чайка и Балтийское море.
  • Танцующий лес — самое загадочное место Куршской косы. Вы услышите легенду о происхождении искривленных деревьев, подышите воздухом с ароматом сосны и увидите остов фундамента планерной школы.
  • Дюна Эфа — вы полюбуетесь с высоты песчаными дюнами и узнаете, как было остановлено их движение.
  • Зеленоградск — мы погуляем по пешеходному Курортному проспекту, променаду и живописному парку.
  • Замок Нессельбек — отель, стилизованный под рыцарские времена. По желанию мы сделаем здесь остановку на ужин.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 р. за машину и гида, 300 р. с человека, детям до 12 лет и пенсионерам бесплатно, орнитологическая станция — 200 р. с человека (работает с 1 апреля по 1 ноября), музей Куршской косы — 100 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я готов скорректировать маршрут с учетом ваших пожеланий
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Алексей, я родился и живу в прекрасном Калининграде. Экскурсии по Куршской косе вожу более двух лет. Они всегда увлекательные, познавательные и проходят на одном дыхании. Жду вас в Янтарном крае!
Задать вопрос

12 реальных отзывов от туристов

О
29 июля 2021
Все очень понравилось, Алексей учёл все наши пожелания. Однозначно рекомендуем!
Т
9 июля 2021
8 июля побывали на Куршской косе с гидом Алексеем. Было интересно и познавательно. Он учел все наши предпочтения, вёл экскурсию легко и ненавязчиво. Алексей грамотно организовал маршрут, постараясь исключить пробки и очереди. Экскурсию и гида рекомендуем! Побывав на косе, вас не оставят равнодушными красивая природа, чудесный воздух и дружеская атмосфера.
Т
5 июля 2021
Огромное спасибо Алексею за восхитительный день на Куршской косе.
Мы с дочерью, 12 лет, посетили всё, что было запланировано и даже гораздо больше, любовались и наслаждались природой этого удивительного места, посетили Город Зеленоградск с его добрыми кошками) и узнали много интересного от человека, влюбленного в свой удивительный край!
Алексей прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто очень хороший человек. !
Сергей
4 июля 2021
Спасибо Алексею за отлично проведённый День.
Экскурсия отлично структурирована, у нас не было ни одной минуты, потраченной зря. Даже если и приходилось где-то что-то подождать, то Алексей заполнял это время интересной информацией о жизни в этих местах. При этом, он был максимально предупредителен и деликатен - если нужно, оставлял нас одних, интересовался, хотим ли мы заехать в то или иное место, для возможности скорректировать маршрут по нашим предпочтениям.
Отдельно понравился заезд в рыбную лавочку со столиками на улице. С таким удовольствием мы не ели рыбу очень давно! Даже дочь, которая относится к рыбе с недоверием.
При этом Алексей обладает очень большим объёмом информации о предмете экскурсии и крае, в котором живёт, рассказывает интересно, а не сухо излагает факты.
P.S. Обязательно берите с собой купальные принадлежности - не пожалеете)
В
15 июня 2021
Посмотрела много красивейших мест, но сама бы убрала королевский лес с туями и визит центр, а побольше бы провела времени на прекрасных пляжах. Алексей спокойный, приятный человек, было комфортно общаться. Попробовала вкусную копчëную рыбу, спасибо за это:) Куршская коса прекрасна, конечно, очень красивое место, уезжать не хотелось.
О
13 июня 2021
Отлично провели время, Алексей продумал логистику маршрута до мелочей и мы все посмотрели без толпы туристов и автобусов. Историю места Алексей рассказывал без утомительных классических лекционных приемов, это был рассказ приятного собеседника, хорошо знающего свой край и любящий его. Нам очень понравилась экскурсия, большое спасибо Алексею за выходной день, который мы провели в гостях у Куршской косы. Получили истинное удовольствие от общения с умным и интересным гидом.
С
11 июня 2021
10 июня ездила на экскурсию с Алексеем. Хочу выразить ему благодарность за ее организацию и проведение. У меня был один единственный день, когда я могла поехать, и он максимально учёл все мои пожелания по месту и времени встречи. Содержательно экскурсия была очень интересной и прекрасно спланирована с точки зрения последовательности посещения всех самых интересных мест на косе. Хотя я предварительно достаточно много прочла о Куршской косе, общение с Алексеем показало, насколько богаче история косы по сравнению со стандартной информацией. Ещё раз благодарю за прекрасный день и обязательно буду рекомендовать Алексея как квалифицированного гида и интересного собеседника))
Е
5 июня 2021
Отличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Алексею. Всё очень интересно, экскурсия формируется с учётом интересов и предпочтений клиентов. Предельная корректность в общении, остались с мужем очень довольны! Пожалели, что остальные экскурсии не с Алексеем. Очень рекомендую именно этого гида.
Ольга
29 мая 2021
Алексей - прекрасный гид, замечательный собеседник и очень хороший человек. Мы, трое взрослых людей, вчера провели с Алексеем 12 часов в увлекательнейшем путешествии по Куршской косе и не только - как будто на приятной прогулке с давним другом. Алексей прекрасно знает природу, историю и традиции этого необыкновенного места. И увлекательно обо всём этом рассказывает. Кроме того, Алексей - прекрасный организатор: ни одной минуты мы не потеряли зря, даже на орнитологической станции экскурсия с учёным-орнитологом как будто нас только и поджидала. За день мы получили море впечатлений и информации, ответы на самые разные вопросы и просто массу удовольствия. Алексей не только показал нам всё, что обещает программа экскурсии, но и скорректировал маршрут с учётом наших пожеланий и интересов: кроме Куршской косы, мы познакомились и с Зеленоградском, и со Светлогорском, видели, буквально в метре от себя, и даже сфотографировали семью лебедей с лебедятами, любопытную рыжую лесу и бесстрашную ящерку, а обед в чудесном ресторанчике на берегу моря был не только вкусным, но и ""познавательным" с точки зрения культуры региона (наконец-то удалось попробовать бигос, фляки, клопсы и цеппелины). В общем, искренне рекомендуем! Обязательна удобная обувь и многослойная одежда - ходить надо много, в том числе по песочку, а погода между морем и заливом хоть и мягкая, но очень переменчивая.
Алексей, спасибо огромное за прекрасно проведённый день и незабываемые впечатления! Надеемся встретиться с Вами в следующих наших поездках.
Е
14 мая 2021
Ездили на экскурсию на Куршскую косу в сопровождении Алексея. Экскурсией остались очень довольны, все прошло в удобном для нас темпе. Алексей провез нас по всем значимым местам заповедника, рассказал о них и ответил на все заданные ему вопросы.
На встречу приехал вовремя в назначенное нами место, машина была очень чистая, и вел её он аккуратно.
По нашей просьбе Алексей привёз нас в кафе, где мы поели вкуснейшей балтийской рыбы.
Благодарим Алексея за прекрасный день и массу полученных нами приятных впечатлений.
Всем советуем воспользоваться услугами данного гида!
Е
7 мая 2021
Даже несмотря на хмурую погоду, экскурсия была замечательной! Мы с большим интересом и вниманием слушали нашего гида Алексея Смирнова. И это большое искусство владеть вниманием слушателей, отвечать на все наши вопросы. Алексею это удалось. Еще раз большое спасибо за экскурсию!
И
1 мая 2021
Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию. Отлично было спланировано время выезда, мы везде были первыми без толпы и очередей. Увидели все достопримечательности Куршской косы, получили удовольствие от великолепной природы и вкусно пообедали, за что отдельное спасибо за бронь столика. Экскурсию однозначно рекомендую.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🧒Для детей🚗На машине🌊Куршская коса#Зеленоградск

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Куршская коса: танцующий лес и песчаные дюны
1 150
за 1 чел.
Куршская коса: танцующий лес и песчаные дюны
441 отзыв
Куршская коса - уникальное природное явление
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Цена за всё – до 4 чел.
9 000
за 1-4 чел.
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
49 отзывов
Бесконечная линия пляжа, невероятные пляжи, песчаные дюны - все это Куршская коса
Куршская Коса: куда уходят дюны
Цена за всё – до 4 чел.
9 100
за 1-4 чел.
Куршская Коса: куда уходят дюны
71 отзыв
Мир поющих песков и танцующих деревьев — поездка с акцентом на уникальной природе
Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
Цена за всё – до 4 чел.
Можно и 7 чел., но чуть дороже
от 10 950
за 1-7 чел.
Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
36 отзывов
Куршская коса - узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря
Ежедневно по договоренности
Куршская коса — от моря к дюнам
Цена за всё – до 4 чел.
11 990
за 1-4 чел.
7ч 30м
Куршская коса — от моря к дюнам
125 отзывов
Исследовать потайные тропы, истории и легенды красивейшего места Калининградской области
Красоты Куршской косы
Цена за всё – до 4 чел.
8000
7 200
за 1-4 чел.
Красоты Куршской косы
93 отзыва
Путешествие в мир причудливых птиц, песчанных дюн и сказочного леса
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
Цена за всё – до 4 чел.
7 053
за 1-4 чел.
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
6 отзывов
Насладиться захватывающими дух пейзажами, раскрыть историю косы и посетить курортный Зеленоградск
Куршская коса с профессиональным орнитологом
Цена за всё – до 4 чел.
10 000
за 1-4 чел.
Куршская коса с профессиональным орнитологом
6 отзывов
Пройти по экологическим тропам и узнать самые интересные факты о песчаных дюнах, птицах и деревьях
Между морем и заливом — Куршская коса
Цена за всё – до 3 чел.
10 000
за 1-3 чел.
Между морем и заливом — Куршская коса
1 отзыв
Прогуляться по мистическому лесу, услышать пение песков, подняться на дюну Эфа и окольцевать птицу!
Куршская коса и Зеленоградск за один день
2 600
за 1 чел.
Куршская коса и Зеленоградск за один день
97 отзывов
Сказочный лес, песчаные дюны, море, пляж и уютный курортный городок на авто-пешеходной экскурсии
ежедневно в 09:00
Закат на Куршской косе
1 600
за 1 чел.
Закат на Куршской косе
7 отзывов
Национальный парк "Куршская коса" является визитной карточной самого западного региона нашей страны
Ежедневно с 16:00 до 22:00
Национальный парк «Куршская коса», форт №3 и замок Нессельбек
Цена за всё – до 8 чел.
7 500
за 1-8 чел.
Национальный парк «Куршская коса», форт №3 и замок Нессельбек
197 отзывов
Куршский залив, песчаные дюны, сказочный лес, богатая фауна, красота пляжей и другие чудеса природы
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺