Куршская коса и Зеленоградск - жемчужины Балтийского побережья

Из Калининграда - к дюнам, морю, невероятным пейзажам и уютному курорту
Мы отправляемся в сказочные места! Приготовьтесь ходить по Куршской косе от моря до залива, наслаждаться целебным коктейлем из морского и соснового воздуха, любоваться песчаными дюнами.

А затем — гулять по очаровательному Зеленоградску, растянувшемуся вдоль побережья, гладить котиков и знакомиться со старинной архитектурой.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Балтийская Сахара

  • Вы увидите одну из самых высоких дюн Европы.
  • Полюбуетесь чарующим Танцующим лесом.
  • Посмотрите на Балтику с высоты белой песчаной дюны.
  • И конечно, помечтаете о своём.

Уютный Зеленоградск

  • Вы прогуляетесь по старым улочкам, где сохранились архитектура и атмосфера прусского курорта Кранц.
  • Познакомитесь с местными котами и узнаете много интересного об этом уютном городке.
  • Если захотите — пообедаете там, где волны ласково обнимают городской пляж.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от размера группы).
  • Дополнительно оплачивается вход в нацпарк: 400 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Марина
Марина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 530 туристов
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после
войны создавал историю будущей Калининградской области. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Вместе в командой коллег мы приглашаем вас на прогулку — покажем не только место на карте, но поможем собрать самые яркие впечатления в копилку памяти!

Э
Эма
27 апр 2025
Все профессионально и отлично. Дмитрий провел экскурсию познавательно, все в соответствии с описанием. Машина класса-бизнес комфорт.
Елена
Елена
23 апр 2025
Очень рада, что посетила Зеленоградск и Куршскую косу с Мариной! Марина очень позитивный, грамотный, эрудированный человек, прекрасно подает информацию, которую буквально впитываешь) Рекомендую
М
Мария
30 мар 2025
Была на экскурсии с Дмитрием, осталась довольна. В спокойном темпе, позволяющем насладиться природой, прогулялись по нескольким достопримечательностям Куршской косы: взобрались на дюны, прошлись по берегу Балийского моря, посмотрели Танцующий лес. В Зеленоградске пообедали в приятном ресторанчике с видом на берег. Дмитрий - интересный, ненавязчивый собеседник, готовый ответить на любые вопросы.
Н
Наталья
23 мар 2025
Ездила на Куршскую косу и в Зеленоградск с Дмитрием. Огромный багаж знаний, любовь Дмитрия к своему городу, комфортное спокойное вождение, красивейшие места-все это оставило отличное впечатление от поездки. Мы никуда
не торопились, но везде успели. Я посмотрела много интересных мест, насладилась необыкновенными пейзажами, узнала много интересного об истории Калининграде и легендах его окрестностей, погуляла по пляжу на Куршской косе, танцующему лесу и по Зеленоградску, успели даже вкусно поесть на берегу моря.
Очень рекомендую экскурсию.
Дмитрию огромная благодарность!

