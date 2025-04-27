Куршская коса и Зеленоградск

Марина — ваша команда гидов в Калининграде

Провели экскурсии для 530 туристов

читать дальше войны создавал историю будущей Калининградской области. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Вместе в командой коллег мы приглашаем вас на прогулку — покажем не только место на карте, но поможем собрать самые яркие впечатления в копилку памяти!

Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после