Куршская коса и Зеленоградск

Мы отправляемся в сказочные места! Приготовьтесь ходить по Куршской косе от моря до залива, наслаждаться целебным коктейлем из морского и соснового воздуха, любоваться песчаными дюнами.
А затем — гулять по очаровательному Зеленоградску, растянувшемуся вдоль побережья, гладить котиков и знакомиться со старинной архитектурой.
Описание экскурсии
Балтийская Сахара
- Вы увидите одну из самых высоких дюн Европы.
- Полюбуетесь чарующим Танцующим лесом.
- Посмотрите на Балтику с высоты белой песчаной дюны.
- И конечно, помечтаете о своём.
Уютный Зеленоградск
- Вы прогуляетесь по старым улочкам, где сохранились архитектура и атмосфера прусского курорта Кранц.
- Познакомитесь с местными котами и узнаете много интересного об этом уютном городке.
- Если захотите — пообедаете там, где волны ласково обнимают городской пляж.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от размера группы).
- Дополнительно оплачивается вход в нацпарк: 400 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|13 000 ₽
|Нас двое
|14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 530 туристов
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Э
Эма
27 апр 2025
Все профессионально и отлично. Дмитрий провел экскурсию познавательно, все в соответствии с описанием. Машина класса-бизнес комфорт.
Елена
23 апр 2025
Очень рада, что посетила Зеленоградск и Куршскую косу с Мариной! Марина очень позитивный, грамотный, эрудированный человек, прекрасно подает информацию, которую буквально впитываешь) Рекомендую
М
Мария
30 мар 2025
Была на экскурсии с Дмитрием, осталась довольна. В спокойном темпе, позволяющем насладиться природой, прогулялись по нескольким достопримечательностям Куршской косы: взобрались на дюны, прошлись по берегу Балийского моря, посмотрели Танцующий лес. В Зеленоградске пообедали в приятном ресторанчике с видом на берег. Дмитрий - интересный, ненавязчивый собеседник, готовый ответить на любые вопросы.
Н
Наталья
23 мар 2025
Ездила на Куршскую косу и в Зеленоградск с Дмитрием. Огромный багаж знаний, любовь Дмитрия к своему городу, комфортное спокойное вождение, красивейшие места-все это оставило отличное впечатление от поездки. Мы никуда
Входит в следующие категории Калининграда
