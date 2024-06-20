Приглашаю Вас на романтическую прогулку по чарующему побережью Балтийского моря. За один день мы окунемся в мягкую и одновременно тёплую атмосферу прибалтийской природы. Вы сможете почувствовать дыхание времени в старых немецких курортных городках. А неповторимая и незабываемая природа Куршской косы не оставит вас равнодушным.

Описание экскурсии