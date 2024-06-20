Приглашаю Вас на романтическую прогулку по чарующему побережью Балтийского моря. За один день мы окунемся в мягкую и одновременно тёплую атмосферу прибалтийской природы. Вы сможете почувствовать дыхание времени в старых немецких курортных городках. А неповторимая и незабываемая природа Куршской косы не оставит вас равнодушным.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Куршская коса
- Зеленоградск
- Светлогорск
Описание экскурсии
Что вас ждетВо время поездки к Куршской косе, уникальному заповедному парку, вы увидите авандюну и Танцующий лес, а также подниметесь на самую высокую точку косы — высоту Эфа. Спокойный, тенистый и аристократичный Раушен (Светлогорск) очарует вас своей архитектурой и атмосферой. Мы с вами прокатимся на канатной дороге и полюбуемся колоритной водонапорной башней. Вы посетите яркий и всегда праздничный Кранц (Зеленоградск) со своей широкой набережной, колесом обозрения, уютными кафе и ресторанами. Мы можем согласовать с вами любой маршрут и посетить интересующие вас места. Вас ждет автопутешествие на комфортной машине бизнес-класса по старым немецким дорогам в окружении многовековых дубов и лип.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куршская коса
- Зеленоградск
- Светлогорск
Что включено
- Транспорт
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приеду по адресу
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Можем согласовать любой интересующий вас маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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