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Коса под ключ: от гостиничного номера до Дюны Эфа

Универсал-Тур
Универсал-Тур – Гид из Калининграда
Коса под ключ: от гостиничного номера до Дюны Эфа
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Коса под ключ: от гостиничного номера до Дюны Эфа
Коса под ключ: от гостиничного номера до Дюны Эфа

Что вы увидите

  • п. Лесной
  • Танцующий лес
  • дюна "Эфа" ( Высота Мюллера)
  • Куршский Залив
Вы гость города и не знаете, как добраться до места сбора экскурсионного тура? Или просто не хотите тратить время на дорогу? Наша фирма “Универсал-Тур” заберет Вас на экскурсию ⛳ прямо из Вашего отеля! ( Относится к городам: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск)
Ваше путешествие в уникальный национальный парк 🌳 «Куршская коса» останется приятным воспоминанием о путешествии в Калининград. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей 📖 рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые совершенно не боятся людей (кабаны и лисы). Прогуляетесь 👣 по необычному Танцующему лесу 🌲 и подниметесь на самую высокую дюну – дюну «Эфа», со смотровой площадки которой открывается чудесный вид на Куршский залив, море 🌊 и дюны.
Что входит
  • Проезд на комфортабельтом автобусе туристического класса
  • Профессиональный гид
  • Эко-сбор
  • Свободное время на обед или прогулку к морю
Что не входит
  • Обед 350-400 рублей
Начало
🚩 ул. Шевченко, д. 4 (Дом Советов). Укажите Ваш отель
Место завершения
🏁 ул. Шевченко, д. 4 ( Дом Советов)
Коса под ключ: от гостиничного номера до Дюны Эфа
Коса под ключ: от гостиничного номера до Дюны Эфа
Коса под ключ: от гостиничного номера до Дюны Эфа
Коса под ключ: от гостиничного номера до Дюны Эфа
Коса под ключ: от гостиничного номера до Дюны Эфа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Универсал-Тур
Универсал-Тур
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