Вы гость города и не знаете, как добраться до места сбора экскурсионного тура? Или просто не хотите тратить время на дорогу? Наша фирма “Универсал-Тур” заберет Вас на экскурсию ⛳ прямо из Вашего отеля! ( Относится к городам: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск)

Ваше путешествие в уникальный национальный парк 🌳 «Куршская коса» останется приятным воспоминанием о путешествии в Калининград. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей 📖 рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые совершенно не боятся людей (кабаны и лисы). Прогуляетесь 👣 по необычному Танцующему лесу 🌲 и подниметесь на самую высокую дюну – дюну «Эфа», со смотровой площадки которой открывается чудесный вид на Куршский залив, море 🌊 и дюны.