Вы гость города и не знаете, как добраться до места сбора экскурсионного тура? Или просто не хотите тратить время на дорогу? Наша фирма “Универсал-Тур” заберет Вас на экскурсию ⛳ прямо из Вашего отеля! ( Относится к городам: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск)
Ваше путешествие в уникальный национальный парк 🌳 «Куршская коса» останется приятным воспоминанием о путешествии в Калининград. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей 📖 рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые совершенно не боятся людей (кабаны и лисы). Прогуляетесь 👣 по необычному Танцующему лесу 🌲 и подниметесь на самую высокую дюну – дюну «Эфа», со смотровой площадки которой открывается чудесный вид на Куршский залив, море 🌊 и дюны.
Что входит
Проезд на комфортабельтом автобусе туристического класса
Профессиональный гид
Эко-сбор
Свободное время на обед или прогулку к морю
Что не входит
Обед 350-400 рублей
Начало
🚩 ул. Шевченко, д. 4 (Дом Советов). Укажите Ваш отель
Место завершения
🏁 ул. Шевченко, д. 4 ( Дом Советов)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.