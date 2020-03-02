49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мир поющих песков и танцующих деревьев — поездка с акцентом на уникальной природе

Марина
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Марина – ваш гид
Я много раз видела, какой восторг дюны Куршской косы вызывают у путешественников.

Теперь ваша очередь познакомиться с их красотой и спецификой! Вы проедете по косе почти до границы с Литвой, наблюдая за пейзажами, узнаете о странствующих и поющих песках, подниметесь на высочайшую дюну Эфа, полюбуетесь морем и заливом с Высоты Мюллера.

А также заглянете в загадочный Танцующий лес и узнаете о птицах Куршской косы на орнитологической станции.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии49 отзывов
5
Куршская Коса: куда уходят дюны
Куршская Коса: куда уходят дюны

Что вас ожидает

Балтийские птицы и танцующие деревья
Первый пункт путешествия — орнитологическая станция кольцевания птиц «Фрингилла». Полевой стационар работает не круглый год, но с апреля по октябрь мы обязательно заедем сюда. Вы узнаете, какие виды птиц пролетают над Куршской косой, направляясь в тёплые края, и как работники станции ловят их, регистрируют и кольцуют. Проехав немного дальше в сторону литовской части косы, вы окажетесь в самом загадочном месте этой земли — в Танцующем лесу. Здесь полюбуемся хвойными деревьями, чьи стволы изогнуты в причудливые зигзаги, и поговорим, о том, что заставляет их «танцевать».

Особенности и красота песчаных дюн
По склонам дюны Ореховая — одной из самых высоких в Европе — вы подниметесь на Высоту Эфа. С её 55 метров вам откроется всё многообразие ландшафтов Куршской косы: Балтийское море, залив, лесные пространства, побережье Литвы и уютные домики посёлка Морское. Я расскажу о происхождении и особенностях местных дюн, а также об исследованиях Франца Эфы, изучавшего подвижные пески. После время пообедать местными рыбными деликатесами в ресторане или устроить пикник на берегу моря. В конце экскурсии вы также полюбуетесь красотами косы с Высоты Мюллера, узнаете об укреплении дюны и современных работах.

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Калининграде и привезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: посещение станции «Фрингила» — 120 руб. с человека; экологический сбор — 300 руб. за автомобиль и 150 рублей с человека
Куршская Коса: куда уходят дюны
Куршская Коса: куда уходят дюны
Куршская Коса: куда уходят дюны
Куршская Коса: куда уходят дюны
Куршская Коса: куда уходят дюны
Куршская Коса: куда уходят дюны
Куршская Коса: куда уходят дюны
Куршская Коса: куда уходят дюны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Давайте знакомиться. Меня зовут Марина. Я люблю путешествовать и уверена, что вы тоже. Живу в Калининграде более 20 лет, побывала во всех самых отдаленных точках области, изъездила наш регион вдоль и поперек и даже дальше. Я посетила и увидела все самое интересное, что есть в нашем крае и теперь пришло время поделиться этим с вами. Максимально комфортным наше путешествие станет благодаря кроссоверу Mazda CX5. Стаж моего вождения — 12 лет. До встречи!
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Нам очень повезло с Мариной! Ведь эту экскурсию я заказала для мужа на День рождения сюрпризом)
С Мариной было легко с самого начала бронирования и на самой экскурсии: забрала нас из Светлогорска, провела всеми тропами и уникальными местами, благодаря ей у нас появились первые совместные фото и куча впечатлений и новых знаний! Не стесняйтесь просить заезжать, куда хочется, с Мариной это возможно)) Еще и насмотрелись на местную фауну: повидали цапель, орланов, лебедей. Потрясающий день!
24 февраля 2020
Экскурсия впечатлила, не смотря что погода нас немного подвела (дождь). Экскурсию брали как подарок в день рождения. День рождения удалось! Куршская коса впечатлила! Увидели и лису, и лебедей, и журавлей, бушующие Балтийское море, великолепнейшее зрелище от Дюн, купили "наивкуснейшего" угря. Возле ларьков вместе с "бандой" местной котов ели подкопченную корюшку. Корюшка понравилась всем! От отеля (откуда нас забрала гид) и до конца экскурсии мы услышали много интересного и о Калининграде и особенно о Куршской косе в которую мы влюбись благодаря нашему гиду Марине. Куршская коса - жемчужина Калининградской области и мы получили огромное довольствие с оптимистичным, влюбленным в свое дело гидом Мариной. Спасибо, Вам !
13 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Марине, приятный в общении человек, отличный рассказчик, хороший водитель.! Позаботилась о нас, напоив горячим и очень вкусным чаем, нам было очень приятно! Несмотря на ненастную погоду, мы получили огромное удовольствие. Очень рекомендуем.
12 января 2020
Крутая экскурсия! Это даже не экскурсия была в классическом понимании, а скорее классный дружеский road-trip. Здорово, что Марина сама была за рулем и заехала за нами в Янтарный, всю дорогу мы разговаривали: о жизни в Калининграде и регионе, о том чем заработают, как отдыхают и путешествуют калининградцы, и об истории, конечно. По дороге мы останавливались где хотели, смотрели руины старых кирх, когда они нам попадались. И на протяжении всей экскурсии Марина рассказывала очень много интересных историй, и у нас ни разу не возникло ощущения скучного или назидательного рассказа. Ко всему прочему, Марина очень деликатный и внимательный человек, и все программу корректировала по ходу в зависимости от наших пожеланий (выпить кофе по дороге или сделать фоточки в инстаграмм).
Пожалуй, за все время нашего путешествия по Калининградской области эта поездка остается главным впечатлением. Наверняка мы еще как -нибудь приедем и в сам Калининград, тогда точно только к Марине :)
9 января 2020
Персональная экскурсия - это совершенно новый опыт для меня. При выборе гида и самой экскурсии я опиралась исключительно на отзывы, поэтому хочу поблагодарить всех людей, которые написали их, мне это очень помогло.
Поездка на Куршскую Косу нам с мужем очень понравилась. Эта экскурсия для тех, кто любит гулять, любит природу, любит узнавать новое и интересное. Даже представить трудно, какой бы была эта поездка без Марины. Человек, который любит своё дело, любит свой регион, образованный и активный, который умеет деликатно и в то же время очень тепло и по-дружески вести беседу, вызывает настоящее уважение.
И хочу сказать всем, кто так же, как и я, долго читает отзывы, нерешительно выбирает, немного робеет в обществе незнакомых людей при близком общении или заказывает свою первую персональную экскурсию, что вам будет комфортно.
Марина, спасибо вам!
7 января 2020
Всё отлично. Марина очень хороший экскурсовод. Нам всё очень понравилось
7 января 2020
Отлично провели день на Куршской Косе. Марина рассказала много интересных фактов о которых мы раньше не знали, отвечала на вопросы и меняла маршрут по нашему желанию. Получили огромный заряд энергии от прогулки.
9 ноября 2019
Нам очень понравилось, Марина хороший и вежливый гид.
30 октября 2019
Нам очень повезло с гидом.
Марина на этапе планирования экскурсии ответила на все вопросы.
За один день до экскурсии подробно указала место встречи. Подъехала раньше указанного времени. Марина прекрасно водит машину, очень аккуратно, спокойно.По дороге Марина рассказывала о тех местах, которые мы проезжали.
Давала советы, что посмотреть в Калининграде и области.
На Куршской косе мы побывали во всех запланированных местах, много узнали об этом уникальном месте. Порядок посещения Куршской косы гид меняла, чтобы не пересекаться с большими экскурсионными группами. Создавалось впечатление, что мы были там одни. Попробовали рыбу, выловленную в Куршском заливе.
Марина к рыбе захватила с собой хлеб и горячий чай с травами. Так как было прохладно, то чай мы выпили с удовольствием. На случай дождя, у Марины в машине были дождевики.
На обратном пути проехали по центру Зеленоградска, узнали историю этого городка.
Марина также помогла нам сделать красивые семейные фотографии.
Большое спасибо Марине за прекрасное путешествие!!!
14 октября 2019
Марина очень хороший гид. Построила отличный маршрут по косе, что мы успели всё что хотели посмотреть из достопримичательностей. С Мариной очень легко найти общий язык. Комфортная машина, отличный водитель, по времени всё четко, для девушек прекрасный фотограф) в не совсем солнечную и жаркую погоду приготовила нам горячий чай в термосе и шарлотку. Спасибо огромное за столь увлечательный день. Рекомендую!
Ещё 39 отзывов

Марина проводит ещё 1 экскурсию

Калининград — путешествие во времениКалининград — путешествие во времениКалининград — путешествие во времени
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Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Вы услышите, почему Кенигсберг называли городом-крепостью, как преобразились фасады местных хрущевок и чем живет Калининград сегодня. А еще посетите величественный собор Христа Спасителя, погуляете по острову Канта и рассмотрите старинные фотографии города.

Экскурсии на Куршскую косу

Куршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослых
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Экскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группе
1550 за человека
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Куршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебства
скидка15%
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Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
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Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»
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