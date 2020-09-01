7 отзывов оставили туристы

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Куршская коса вдоль и поперек

Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек

5
7 отзывов
Анна
Анна – Гид из Калининграда
Приготовьтесь исследовать чудо Калининградской области, созданное силами воды, ветра и человеческих рук.

В путешествии вам откроется вся магия «Птичьего моста», отделяющего Балтийское море 🌊 от залива: вы понаблюдаете за кольцеванием пернатых, раскроете тайны хвойных спиралей, услышите песчаные истории 📖 косы, покорите белоснежные дюны и отведаете местную рыбу!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Куршская коса вдоль и поперек
Куршская коса вдоль и поперек

Что вас ожидает

🐦 «Птичий мост»
Такое название Куршская коса получила не зря, ведь по время птичьих миграций над узкой полоской суши пролетает около миллиона пернатых! Чтобы узнать больше о птичьих буднях полуострова, мы заглянем на станцию кольцевания птиц. Вы своими глазами увидите, как происходит этот процесс, а еще удивитесь невероятным фактам и историям, которыми поделятся сотрудники полевого стационара «Фрингилла».

🌲 Сквозь дюны и Танцующий лес
После мы отправимся на высоту Мюллера, чтобы полюбоваться панорамой поселка Рыбачий и озера Чайка, на месте которого когда-то располагался ледниковый остров 🏝️. Следующим открытием станет Танцующий лес 🌳 — загадочное место, где сосны закручиваются в спирали, словно заколдованные. Я открою тайну такой природной аномалии, а еще расскажу о немецкой планерной школе, которая здесь располагалась раньше. А на обед мы заедем в рыбный ресторанчик поселка Рыбачий — лучшее место, чтобы оценить блюда из свежевыловленной местной рыбы!

Песчаные истории 📖 высоты Эфа
Самой впечатляющей часть путешествия станет эко-тропа к высоте Эфа: здесь со смотровой площадки вам откроется космический вид на открытые белоснежные дюны, сосновый лес и морское побережье. Чудесные ландшафты косы дадут нам повод немного поговорить об истории: вы узнаете о «песчаной катастрофе», с которой веками боролись местные жители, и о быте рыбацких деревушек полуострова — в прошлые эпохи и сегодня. Кроме того, вы увидите уникальные растения, завезенные на косу с разных уголков мира, и, если повезет, встретите местных обитателей: лис, оленей и даже почти ручных кабанчиков.

🐈 На обратном пути мы заедем в уютный Зеленоградск — бывший Кранц, главный курорт на побережье Восточной Пруссии. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой и поймете, почему Зеленоградск называют самым кошачьим городом России.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Хендэ Солярис 2020 г. в.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк —150 руб. с человека, экскурсия ⛳ на полевой стационар «Фрингилла» — 150 руб. с человека, обед в рыбном ресторанчике
Куршская коса вдоль и поперек
Куршская коса вдоль и поперек
Куршская коса вдоль и поперек
Куршская коса вдоль и поперек
Куршская коса вдоль и поперек
Куршская коса вдоль и поперек
Куршская коса вдоль и поперек
Куршская коса вдоль и поперек
Куршская коса вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, я дипломированный гид. Родилась и всю жизнь живу в Калининграде. Хорошо знаю историю Янтарного края и с огромным удовольствием поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашего региона. До скорой встречи!
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7 отзывов оставили туристы

1 сентября 2020
Очень понравилось! Анна встретила нас в аэропорту, по дороге рассказала много интересного об истории Калиненграда, сопровождала рассказ фотографиями. Маршрут выбран очень удачно, без толпы все увидели, все услышали, когда надо отдахнули. Сама Анна очень, очень приятная девушка, и знающий гид.
22 августа 2020
Хорошо продуманная и содержательная экскурсия по Куршской косе. Мы увидили удивительной красоты пейзажи, посетили знаменитый танцующий лес и узнали о редких видах птиц, обитающих на Куршской косе, сделали прекрасные фото на берегу Балтийского моря. Красота неописуемая! В процессе прогулки мы получили массу полезной информации. Гид Анна свободно владеет материалом, производит впечатление человека увлеченного, эрудированного, умеет интересно преподнести информацию. Рассказ занимательный и очень увлекает. Время пролетело не заметно. Гид замечательный, обязательно буду рекомендовать друзьям. Спасибо огромное Анне, побольше хороших туристов!
20 августа 2020
Огромное спасибо Анне за интересную экскурсию! Интересный рассказчик, грамотная речь, прекрасный собеседник! Благодарим её за профессионализм!
13 августа 2020
Познавательно. Интересно. Много информации. Интересно и взрослым, и детям. Рекомендую.
6 августа 2020
Спасибо Анне за замечательную экскурсию! Мы были на Куршской косе и вообще на Балтике в первый раз, хотелось за один день получить представление, узнать что-то из истории, увидеть природные красоты. И Анне это удалось. Экскурсия была очень насыщена, с множеством исторических фактов, а еще с глубокими познаниями флоры и фауны своего края. Спасибо еще раз!
28 июля 2020
Анна - прекрасный экскурсовод - интересно рассказывала и чутко реагировала на все наши пожелания. Экскурсия была занимательной и, несмотря на продолжительность, прошла легко и комфортно. Я бы рекомендовала не заезжать на орнитологическую станцию. Оказалось не сильно интересно и неоправданно дорого ( возможно, нам не повезло с местным экскурсоводом). В остальном все было отлично. Очень понравилась внезапная незапланированная экскурсия по Зеленоградску. Большой спасибо!
17 июля 2020
Экскурсия очень понравилась. Спасибо нашему экскурсоводу Анне за интереснейший и исчерпывающий рассказ о Куршской косе - необыкновенно красивом и одновременно загадочном месте. Были на экскурсии с мужем и дочерью 14 лет, мы все и особенно дочь просто в восторге от красоты этого места и доступного и интересного рассказа Анны. Всем советуем ехать на косу именно с экскурсоводом, без неё мы не узнали бы и половины об этом замечательном месте. Анна не только профессионал своего дела, но и прекрасный человек! Ещё раз спасибо от всех нас.

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