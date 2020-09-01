7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

🐦 «Птичий мост»

Такое название Куршская коса получила не зря, ведь по время птичьих миграций над узкой полоской суши пролетает около миллиона пернатых! Чтобы узнать больше о птичьих буднях полуострова, мы заглянем на станцию кольцевания птиц. Вы своими глазами увидите, как происходит этот процесс, а еще удивитесь невероятным фактам и историям, которыми поделятся сотрудники полевого стационара «Фрингилла».

🌲 Сквозь дюны и Танцующий лес

После мы отправимся на высоту Мюллера, чтобы полюбоваться панорамой поселка Рыбачий и озера Чайка, на месте которого когда-то располагался ледниковый остров 🏝️. Следующим открытием станет Танцующий лес 🌳 — загадочное место, где сосны закручиваются в спирали, словно заколдованные. Я открою тайну такой природной аномалии, а еще расскажу о немецкой планерной школе, которая здесь располагалась раньше. А на обед мы заедем в рыбный ресторанчик поселка Рыбачий — лучшее место, чтобы оценить блюда из свежевыловленной местной рыбы!

⌛ Песчаные истории 📖 высоты Эфа

Самой впечатляющей часть путешествия станет эко-тропа к высоте Эфа: здесь со смотровой площадки вам откроется космический вид на открытые белоснежные дюны, сосновый лес и морское побережье. Чудесные ландшафты косы дадут нам повод немного поговорить об истории: вы узнаете о «песчаной катастрофе», с которой веками боролись местные жители, и о быте рыбацких деревушек полуострова — в прошлые эпохи и сегодня. Кроме того, вы увидите уникальные растения, завезенные на косу с разных уголков мира, и, если повезет, встретите местных обитателей: лис, оленей и даже почти ручных кабанчиков.

🐈 На обратном пути мы заедем в уютный Зеленоградск — бывший Кранц, главный курорт на побережье Восточной Пруссии. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой и поймете, почему Зеленоградск называют самым кошачьим городом России.

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