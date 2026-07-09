7 отзывов оставили туристы

В путешествии вам откроется вся магия «Птичьего моста», отделяющего Балтийское море от залива: вы понаблюдаете за кольцеванием пернатых, раскроете тайны хвойных спиралей, услышите песчаные истории косы, покорите белоснежные дюны и отведаете местную рыбу!
Описание экскурсии
«Птичий мост»
Такое название Куршская коса получила не зря, ведь по время птичьих миграций над узкой полоской суши пролетает около миллиона пернатых! Чтобы узнать больше о птичьих буднях полуострова, мы заглянем на станцию кольцевания птиц. Вы своими глазами увидите, как происходит этот процесс, а ещё удивитесь невероятным фактам и историям, которыми поделятся сотрудники полевого стационара «Фрингилла».
Сквозь дюны и Танцующий лес
После мы отправимся на высоту Мюллера, чтобы полюбоваться панорамой посёлка Рыбачий и озера Чайка, на месте которого когда-то располагался ледниковый остров. Следующим открытием станет Танцующий лес — загадочное место, где сосны закручиваются в спирали, словно заколдованные. Я открою тайну такой природной аномалии, а еще расскажу о немецкой планерной школе, которая здесь располагалась раньше. А на обед мы заедем в рыбный ресторанчик посёлка Рыбачий — лучшее место, чтобы оценить блюда из свежевыловленной местной рыбы!
Песчаные истории высоты Эфа
Самой впечатляющей часть путешествия станет эко-тропа к высоте Эфа: здесь со смотровой площадки вам откроется космический вид на открытые белоснежные дюны, сосновый лес и морское побережье. Чудесные ландшафты косы дадут нам повод немного поговорить об истории: вы узнаете о «песчаной катастрофе», с которой веками боролись местные жители, и о быте рыбацких деревушек полуострова — в прошлые эпохи и сегодня. Кроме того, вы увидите уникальные растения, завезенные на косу с разных уголков мира, и, если повезёт, встретите местных обитателей: лис, оленей и даже почти ручных кабанчиков.
На обратном пути мы заедем в уютный Зеленоградск — бывший Кранц, главный курорт на побережье Восточной Пруссии. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой и поймёте, почему Зеленоградск называют самым кошачьим городом России.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
- Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк — 300 ₽ с человека (школьники, пенсионеры, инвалиды — бесплатно) + 150 руб. за авто, экскурсия на полевой стационар «Фрингилла» — 200 ₽/ взрослый, 50 ₽/детский, обед в рыбном ресторанчике
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Отзывы и рейтинг
Приехали с супругом на выходные, отметить День рождения и получить удовольствие от нового города и его окрестностей.
Анна встретила нас в аэропорту и в
Гид выстроила маршрут, с учетом наших пожеланий и "хотелок", что было очень важно (учитывая, что у
Нагулялись вдоль моря не только на косе, но и в Зеленоградске, побывали на сыроварне и в замке Шаакен, наелись блюд из рыбы.
Благодарим за чудесный день и прекрасное настроение!