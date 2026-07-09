7 отзывов оставили туристы

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Куршская коса вдоль и поперёк

Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
Приготовьтесь исследовать чудо Калининградской области, созданное силами воды, ветра и человеческих рук.

В путешествии вам откроется вся магия «Птичьего моста», отделяющего Балтийское море от залива: вы понаблюдаете за кольцеванием пернатых, раскроете тайны хвойных спиралей, услышите песчаные истории косы, покорите белоснежные дюны и отведаете местную рыбу!
4.9
41 отзыв
Куршская коса вдоль и поперёк
Куршская коса вдоль и поперёк
Куршская коса вдоль и поперёк

Описание экскурсии

«Птичий мост»

Такое название Куршская коса получила не зря, ведь по время птичьих миграций над узкой полоской суши пролетает около миллиона пернатых! Чтобы узнать больше о птичьих буднях полуострова, мы заглянем на станцию кольцевания птиц. Вы своими глазами увидите, как происходит этот процесс, а ещё удивитесь невероятным фактам и историям, которыми поделятся сотрудники полевого стационара «Фрингилла».

Сквозь дюны и Танцующий лес

После мы отправимся на высоту Мюллера, чтобы полюбоваться панорамой посёлка Рыбачий и озера Чайка, на месте которого когда-то располагался ледниковый остров. Следующим открытием станет Танцующий лес — загадочное место, где сосны закручиваются в спирали, словно заколдованные. Я открою тайну такой природной аномалии, а еще расскажу о немецкой планерной школе, которая здесь располагалась раньше. А на обед мы заедем в рыбный ресторанчик посёлка Рыбачий — лучшее место, чтобы оценить блюда из свежевыловленной местной рыбы!

Песчаные истории высоты Эфа

Самой впечатляющей часть путешествия станет эко-тропа к высоте Эфа: здесь со смотровой площадки вам откроется космический вид на открытые белоснежные дюны, сосновый лес и морское побережье. Чудесные ландшафты косы дадут нам повод немного поговорить об истории: вы узнаете о «песчаной катастрофе», с которой веками боролись местные жители, и о быте рыбацких деревушек полуострова — в прошлые эпохи и сегодня. Кроме того, вы увидите уникальные растения, завезенные на косу с разных уголков мира, и, если повезёт, встретите местных обитателей: лис, оленей и даже почти ручных кабанчиков.

На обратном пути мы заедем в уютный Зеленоградск — бывший Кранц, главный курорт на побережье Восточной Пруссии. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой и поймёте, почему Зеленоградск называют самым кошачьим городом России.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк — 300 ₽ с человека (школьники, пенсионеры, инвалиды — бесплатно) + 150 руб. за авто, экскурсия на полевой стационар «Фрингилла» — 200 ₽/ взрослый, 50 ₽/детский, обед в рыбном ресторанчике
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2190 туристов
Меня зовут Анна, я родилась и живу в Калининграде — красивейшем городе и столице Янтарного края. С детства интересуюсь историей нашей многогранной области. У меня гуманитарное образование, также я прошла
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профессиональную переподготовку по экскурсоведению в БФУ им. И. Канта и получила аттестацию гида по Калининградской области. Я провожу индивидуальные экскурсии — пешеходные и автомобильные на комфортабельной современной машине. Все маршруты адаптирую под ваши пожелания. С радостью покажу вам свои любимые места нашего края, порекомендую, куда сходить, что попробовать и что привезти на память. Главное для меня — сделать ваше путешествие по Янтарному краю ярким, познавательным и запоминающимся!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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2
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2
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А
Нас сопровождала Екатерина. замечательный гид и человек! Экскурсия супер! Обед в местном ресторанчике очень вкусный. Спасибо большое Екатерине за замечательный день!
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Л
Благодарю Анну за 2 чудесных дня в Калининграде.
Приехали с супругом на выходные, отметить День рождения и получить удовольствие от нового города и его окрестностей.

Анна встретила нас в аэропорту и в
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первый день за 4 с лишним часа автомобильно-пешеходной экскурсии показала максимум памятных мест и рассказала о них интресно, с вдохновением, впечатляя деталями и подробностями исторических фактов.

На обзороной экскурсии по Калининграду посмотрели и центр города, и несколько фортов, собрали почти всех Хомлинов, прогулялись по кварталк Амалеинау, увидели дом, где жил космонавт Леонов, заехали в порт и Анна привезла нас в отель.

В субботу рано утром Анна отвезела на машине на семейную сыроварню и в замок Шаакен. Продегустировали сыры из местного молока, насладилилсь видами и легендами замка с 750-летней историей, а заехали в кирку и посмотрели на фреску 14 века.

Далее Анна отвезла нас на Куршскую Косу, показала, а главное - так много и вдохновенно рассказала об истории области, о местных жителях, о том, как происходили переходы земель от одних правителей к другим, множество легенд возникновения Косы - выбирай на вкус.
Штормуюшая Балтика и шум моря, рыбный ресторан с вкусейшими блюдами и внушитнельными порциями и завершение поездки в Зеленоградске - прекрасный вечер субботы.

Огромная благодарность за возможность через профессионализ и творческую отдачу Анны своему делу, влюбиться в место и захотеть сюда вернуться снова и снова, чтобы послушать волны Балтики, прогуляться в курортных городишках, называться воздухом и зарядиться энергией мест.

Тактичная, высокообразованная и увлеченная своим делом Анна, обладающая обширные знаниями по флоре, фауне, климату, географии и истории области, спасибо Вам за погружение в атмосферу красоты природы и доблестных результатов труда северных народов.

Благодарю Анну за 2 чудесных дня в Калининграде.
Благодарю Анну за 2 чудесных дня в Калининграде.
Благодарю Анну за 2 чудесных дня в Калининграде.
Благодарю Анну за 2 чудесных дня в Калининграде.
Благодарю Анну за 2 чудесных дня в Калининграде.
Благодарю Анну за 2 чудесных дня в Калининграде.
Благодарю Анну за 2 чудесных дня в Калининграде.
Благодарю Анну за 2 чудесных дня в Калининграде.+2
Благодарю Анну за 2 чудесных дня в Калининграде.
Благодарю Анну за 2 чудесных дня в Калининграде.
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В
Заказывали экскурсию спонтанно, так как поездка в Калининград была внезапной. Выбрали экскурсовода Анну на основании отзывов и описания экскурсии. Преимущество: личный автомобиль, индивидуальный подход. Можно подкорректировать маршрут по желанию. На
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Куршскую косу попасть самим оперативно проблематично. Анна забрала нас от отеля. По дороге рассказывала и о Калининграде. Получилась еще и дополнительная обзорка по направлению к Куршской косе. Информация подается Анной легко и «по-дружески». Заехали туда, куда большие сборные группы не возят. Очень рекомендую! Обед в рыбном ресторане тоже был вкусным! На обратном пути ознакомились с Зеленоградском. Анна показала основное, и мы туда уже вернулись на следующий день на такси для более глубокого погружения в атмосферу города. Анна, спасибо Вам, за чудесно проведенный день! Мы даже ничуть не устали, получили массу позитивных эмоций.

Заказывали экскурсию спонтанно, так как поездка в Калининград была внезапной. Выбрали экскурсовода Анну на основании отзывов
Заказывали экскурсию спонтанно, так как поездка в Калининград была внезапной. Выбрали экскурсовода Анну на основании отзывов
Заказывали экскурсию спонтанно, так как поездка в Калининград была внезапной. Выбрали экскурсовода Анну на основании отзывов
Заказывали экскурсию спонтанно, так как поездка в Калининград была внезапной. Выбрали экскурсовода Анну на основании отзывов
Заказывали экскурсию спонтанно, так как поездка в Калининград была внезапной. Выбрали экскурсовода Анну на основании отзывов
Заказывали экскурсию спонтанно, так как поездка в Калининград была внезапной. Выбрали экскурсовода Анну на основании отзывов
Заказывали экскурсию спонтанно, так как поездка в Калининград была внезапной. Выбрали экскурсовода Анну на основании отзывов
Заказывали экскурсию спонтанно, так как поездка в Калининград была внезапной. Выбрали экскурсовода Анну на основании отзывов+2
Заказывали экскурсию спонтанно, так как поездка в Калининград была внезапной. Выбрали экскурсовода Анну на основании отзывов
Заказывали экскурсию спонтанно, так как поездка в Калининград была внезапной. Выбрали экскурсовода Анну на основании отзывов
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В
Все очень понравилось! Брали 2 экскурсии с Анной- обзорную по Калининграду и по Куршской косе.
Гид выстроила маршрут, с учетом наших пожеланий и "хотелок", что было очень важно (учитывая, что у
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меня фобия птиц).
Очень интиллегентная подача, без перегруза. По дороге, в процессе рассказа, Анна показывала заготовленные фотографии и картины, как все выглядело раньше. Гид легко переходила на интересующие нас темы, поддерживала разговор.
Главное, у нас сложилось ощущение, что мы приехали к гостеприимной подруге, а не на банальной экскурсии с отработкой заученного текста.

Все очень понравилось! Брали 2 экскурсии с Анной- обзорную по Калининграду и по Куршской косе.
Все очень понравилось! Брали 2 экскурсии с Анной- обзорную по Калининграду и по Куршской косе.
Все очень понравилось! Брали 2 экскурсии с Анной- обзорную по Калининграду и по Куршской косе.
Все очень понравилось! Брали 2 экскурсии с Анной- обзорную по Калининграду и по Куршской косе.
Все очень понравилось! Брали 2 экскурсии с Анной- обзорную по Калининграду и по Куршской косе.
Все очень понравилось! Брали 2 экскурсии с Анной- обзорную по Калининграду и по Куршской косе.
Все очень понравилось! Брали 2 экскурсии с Анной- обзорную по Калининграду и по Куршской косе.
Все очень понравилось! Брали 2 экскурсии с Анной- обзорную по Калининграду и по Куршской косе.+2
Все очень понравилось! Брали 2 экскурсии с Анной- обзорную по Калининграду и по Куршской косе.
Все очень понравилось! Брали 2 экскурсии с Анной- обзорную по Калининграду и по Куршской косе.
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Ольга
Экскурсию на косу проводила не Анна, а ее коллега-Екатерина. Мы в восторге!
Нагулялись вдоль моря не только на косе, но и в Зеленоградске, побывали на сыроварне и в замке Шаакен, наелись блюд из рыбы.
Благодарим за чудесный день и прекрасное настроение!
Экскурсию на косу проводила не Анна, а ее коллега-Екатерина. Мы в восторге!
Экскурсию на косу проводила не Анна, а ее коллега-Екатерина. Мы в восторге!
Экскурсию на косу проводила не Анна, а ее коллега-Екатерина. Мы в восторге!
Экскурсию на косу проводила не Анна, а ее коллега-Екатерина. Мы в восторге!
Экскурсию на косу проводила не Анна, а ее коллега-Екатерина. Мы в восторге!
Экскурсию на косу проводила не Анна, а ее коллега-Екатерина. Мы в восторге!
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Ганина
Очень понравился день, проведённый с Аней! Нас везде покатали, спрашивали, как и что мы хотим, давали вдоволь налюбоваться морем или просто видом! Остались очень довольны! Спасибо!!!
Очень понравился день, проведённый с Аней! Нас везде покатали, спрашивали, как и что мы хотим, давали
Очень понравился день, проведённый с Аней! Нас везде покатали, спрашивали, как и что мы хотим, давали
Очень понравился день, проведённый с Аней! Нас везде покатали, спрашивали, как и что мы хотим, давали
Очень понравился день, проведённый с Аней! Нас везде покатали, спрашивали, как и что мы хотим, давали
Очень понравился день, проведённый с Аней! Нас везде покатали, спрашивали, как и что мы хотим, давали
Очень понравился день, проведённый с Аней! Нас везде покатали, спрашивали, как и что мы хотим, давали
Очень понравился день, проведённый с Аней! Нас везде покатали, спрашивали, как и что мы хотим, давали
Очень понравился день, проведённый с Аней! Нас везде покатали, спрашивали, как и что мы хотим, давали+2
Очень понравился день, проведённый с Аней! Нас везде покатали, спрашивали, как и что мы хотим, давали
Очень понравился день, проведённый с Аней! Нас везде покатали, спрашивали, как и что мы хотим, давали
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