Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы! В программе — всё самое интересное: прогулка по Танцующему лесу с загадочными изогнутыми соснами, панорамные виды с Высоты Эфа на Балтийское море и Куршский залив, свободное время на пляже и увлекательные рассказы гида о дюнах и дикой природе.
Описание экскурсии
Посещение стационара «Фрингилла» (станция кольцевания птиц) — вас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом. Вам расскажут о миграции птиц, проведут вдоль ловушек.
Прогулка по Танцующему лесу (40 мин) — вы увидите знаменитые изогнутые сосны и узнаете о версиях происхождения их необычной формы.
Панорамные виды с Высоты Эфа (30 мин) — со смотровых площадок открываются захватывающие виды на Балтийское море, Куршский залив и песчаные дюны.
Свободное время у моря (1 ч) — возможность выйти на пляж, подышать морским воздухом, сделать красивые фотографии и, если повезёт, встретить кабанов и лис.
Интересные рассказы гида — история образования дюн и факты о национальном парке.
Организационные детали
- Поедем на автобусе туристического класса
- Отдельно оплачивается экосбор — 400 ₽, Фрингилла — 450 ₽, есть льготы, а также обед — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и четверг в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Пенсионеры, студенты, школьники
|1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1419 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области — максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Всё прошло замечательно! Гид Михаил интересно рассказал. Нам повезло, группа была маленькая. Но, одно но… Очень мало времени для самостоятельного осмотра. Хотелось побольше походить, посидеть на песочке, подышать морским воздухом!
