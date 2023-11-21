Природное чудо на берегу Балтийского моря

Куршская коса — удивительное природное явление: посреди моря тянется узкая полоса песка. Узкая полоса длиной сто километров. На косе вас ждут девственная балтийская природа, огромные дюны и танцующие сосны. Мы окунемся в мифы и суеверия нашего народа с визуальной демонстрацией обитателей сказок, пройдем путь от моря до залива на самой высокой точке косы, отведаем куршских лепешек.

Зеленоградск и музей кошек

Затем наш путь будет в город котов — Зеленоградск. Воистину на каждом шагу мы будем встречать мурчащих пушистиков. Посетим музей кошек в водонапорной башне «Мурариум». Коллекция «Мурариума» собрана для тех, кто не представляет жизнь без любимой кошки. Уникальная выставка частной арт-коллекции кошек — самая большая подобная экспозиция в России. Коллекция собирается с 1985 года. На выставке представлено более 5000 изображений кошек и котов, выполненных в различных техниках и тематиках.

А после мы прогуляемся по

Курортному проспекту Зеленоградска — это самая красивая улица и визитная карточка города.

Нессельбек и музей пыток

В завершение нас ждет Замок Нессельбек — воссозданный по чертежам замок Тевтонского ордена. На его территории посетим музей средневековых пыток и наказаний (не для слабонервных). Несмотря на то, что все экспонаты Музея средневековых пыток и наказаний не имеют исторического прошлого, производят они жуткое впечатление, поскольку созданы точь-в-точь по чертежам и описаниям того времени. Экспозиция музея вобрала в себя точные копии орудий, которые применяли инквизиторы Европы до XVII века включительно. Среди них — стулья с шипами, колья, щипцы, дыбы, пояса целомудрия и пр. Также есть возможность посетить Рыцарские поединки, огненные и конные шоу (по расписанию заведения, нужно уточнять актуальное расписание мероприятий). Каждый поединок воссоздан по архивным записям и историческим эскизам — от оружия до рыцарского облачения. Атмосферу усиливает музыкальное сопровождение.