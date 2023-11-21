Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)

Экскурсия на Куршскую косу: уникальное природное чудо на берегу Балтийского моря

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Приглашаю вас на экскурсию в уникальное место природы нашей необъятной страны — Куршская коса. Мы увидим танцующий лес с невероятными деревьями, заплетающимися стволами в петли.

Посетим Зеленоградск и музей в водонапорной башне Мурариум, и Замок Нессельбек с музеем средневековых пыток и наказаний. Незабываемые эмоции, море красивых фото и самые яркие впечатления ждут вас!
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Куршская коса - Зеленоградск - Замок Нессельбек (музей инквизиции)
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает:

  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Музей Суеверий
  • Мурарием
  • Тевтонский замок Нессельбек
  • Музей средневековых пыток и наказаний
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Природное чудо на берегу Балтийского моря

Куршская коса — удивительное природное явление: посреди моря тянется узкая полоса песка. Узкая полоса длиной сто километров. На косе вас ждут девственная балтийская природа, огромные дюны и танцующие сосны. Мы окунемся в мифы и суеверия нашего народа с визуальной демонстрацией обитателей сказок, пройдем путь от моря до залива на самой высокой точке косы, отведаем куршских лепешек.

Зеленоградск и музей кошек

Затем наш путь будет в город котов — Зеленоградск. Воистину на каждом шагу мы будем встречать мурчащих пушистиков. Посетим музей кошек в водонапорной башне «Мурариум». Коллекция «Мурариума» собрана для тех, кто не представляет жизнь без любимой кошки. Уникальная выставка частной арт-коллекции кошек — самая большая подобная экспозиция в России. Коллекция собирается с 1985 года. На выставке представлено более 5000 изображений кошек и котов, выполненных в различных техниках и тематиках.

А после мы прогуляемся по

Курортному проспекту Зеленоградска — это самая красивая улица и визитная карточка города.

Нессельбек и музей пыток

В завершение нас ждет Замок Нессельбек — воссозданный по чертежам замок Тевтонского ордена. На его территории посетим музей средневековых пыток и наказаний (не для слабонервных). Несмотря на то, что все экспонаты Музея средневековых пыток и наказаний не имеют исторического прошлого, производят они жуткое впечатление, поскольку созданы точь-в-точь по чертежам и описаниям того времени. Экспозиция музея вобрала в себя точные копии орудий, которые применяли инквизиторы Европы до XVII века включительно. Среди них — стулья с шипами, колья, щипцы, дыбы, пояса целомудрия и пр. Также есть возможность посетить Рыцарские поединки, огненные и конные шоу (по расписанию заведения, нужно уточнять актуальное расписание мероприятий). Каждый поединок воссоздан по архивным записям и историческим эскизам — от оружия до рыцарского облачения. Атмосферу усиливает музыкальное сопровождение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Экосбор при въезде на Куршскую косу
  • Билеты в музей суеверий
  • Мурариум
  • Билеты в музей средневековых пыток и наказаний и шоу в замке
Место начала и завершения?
Калининград (отель / апартаменты клиента)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Удобная обувь без каблуков обязательна
  • Полотенца и купальники по погоде брать обязательно - на куршской косе будет возможность окунуться в Балтийское море
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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