Экскурсия на Куршскую косу: уникальное природное чудо на берегу Балтийского моря
Приглашаю вас на экскурсию в уникальное место природы нашей необъятной страны — Куршская коса. Мы увидим танцующий лес с невероятными деревьями, заплетающимися стволами в петли.
Посетим Зеленоградск и музей в водонапорной башне Мурариум, и Замок Нессельбек с музеем средневековых пыток и наказаний. Незабываемые эмоции, море красивых фото и самые яркие впечатления ждут вас!
Посетим Зеленоградск и музей в водонапорной башне Мурариум, и Замок Нессельбек с музеем средневековых пыток и наказаний. Незабываемые эмоции, море красивых фото и самые яркие впечатления ждут вас!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Музей Суеверий
- Мурарием
- Тевтонский замок Нессельбек
- Музей средневековых пыток и наказаний
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Природное чудо на берегу Балтийского моря
Куршская коса — удивительное природное явление: посреди моря тянется узкая полоса песка. Узкая полоса длиной сто километров. На косе вас ждут девственная балтийская природа, огромные дюны и танцующие сосны. Мы окунемся в мифы и суеверия нашего народа с визуальной демонстрацией обитателей сказок, пройдем путь от моря до залива на самой высокой точке косы, отведаем куршских лепешек.
Зеленоградск и музей кошек
Затем наш путь будет в город котов — Зеленоградск. Воистину на каждом шагу мы будем встречать мурчащих пушистиков. Посетим музей кошек в водонапорной башне «Мурариум». Коллекция «Мурариума» собрана для тех, кто не представляет жизнь без любимой кошки. Уникальная выставка частной арт-коллекции кошек — самая большая подобная экспозиция в России. Коллекция собирается с 1985 года. На выставке представлено более 5000 изображений кошек и котов, выполненных в различных техниках и тематиках.
А после мы прогуляемся по
Курортному проспекту Зеленоградска — это самая красивая улица и визитная карточка города.
Нессельбек и музей пыток
В завершение нас ждет Замок Нессельбек — воссозданный по чертежам замок Тевтонского ордена. На его территории посетим музей средневековых пыток и наказаний (не для слабонервных). Несмотря на то, что все экспонаты Музея средневековых пыток и наказаний не имеют исторического прошлого, производят они жуткое впечатление, поскольку созданы точь-в-точь по чертежам и описаниям того времени. Экспозиция музея вобрала в себя точные копии орудий, которые применяли инквизиторы Европы до XVII века включительно. Среди них — стулья с шипами, колья, щипцы, дыбы, пояса целомудрия и пр. Также есть возможность посетить Рыцарские поединки, огненные и конные шоу (по расписанию заведения, нужно уточнять актуальное расписание мероприятий). Каждый поединок воссоздан по архивным записям и историческим эскизам — от оружия до рыцарского облачения. Атмосферу усиливает музыкальное сопровождение.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Экосбор при въезде на Куршскую косу
- Билеты в музей суеверий
- Мурариум
- Билеты в музей средневековых пыток и наказаний и шоу в замке
- Место начала и завершения?
- Калининград (отель / апартаменты клиента)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Удобная обувь без каблуков обязательна
- Полотенца и купальники по погоде брать обязательно - на куршской косе будет возможность окунуться в Балтийское море
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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