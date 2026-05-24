Куршская коса — место, где природа постоянно меняет пейзажи: песчаные дюны переходят в сосновые леса, а Балтийское море соседствует с тихими водами залива. Вы увидите главные символы — Танцующий лес и Высоту Эфа, а затем взглянете на эти места с воды во время прогулки на катере по заливу.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Калининграда

По дороге гид расскажет об истории Куршской косы, её природе и о том, почему это место считается уникальным не только для России, но и для всей Европы.

10:30 — Танцующий лес

Прогулка по одной из самых загадочных локаций косы. Вы увидите знаменитые сосны с причудливо изогнутыми стволами и узнаете, почему лес получил такое название.

11:30–12:00 — прогулка на катере по Куршскому заливу

Главная особенность маршрута — возможность увидеть Куршскую косу не только с земли, но и с воды. Во время прогулки откроются виды на дюны, сосновые леса и береговую линию.

12:00–13:30 — Высота Эфа

Вы подниметесь на смотровую площадку с панорамами Балтийского моря, Куршского залива и песчаных дюн. Одно из лучших мест для фотографий на косе.

13:30–15:30 — свободное время и обед

Можно спокойно прогуляться, насладиться природой, перекусить в местном кафе или просто провести время у моря.

15:30–17:00 — возвращение в Калининград

Обратная дорога с видами Балтики.

