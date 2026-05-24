Мои заказы

Куршская коса с земли и воды - из Калининграда

Дюны, Танцующий лес и прогулка на катере
Куршская коса — место, где природа постоянно меняет пейзажи: песчаные дюны переходят в сосновые леса, а Балтийское море соседствует с тихими водами залива.

Вы увидите главные символы — Танцующий лес и Высоту Эфа, а затем взглянете на эти места с воды во время прогулки на катере по заливу.
5
1 отзыв
Куршская коса с земли и воды - из Калининграда
Куршская коса с земли и воды - из Калининграда
Куршская коса с земли и воды - из Калининграда

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Калининграда

По дороге гид расскажет об истории Куршской косы, её природе и о том, почему это место считается уникальным не только для России, но и для всей Европы.

10:30 — Танцующий лес

Прогулка по одной из самых загадочных локаций косы. Вы увидите знаменитые сосны с причудливо изогнутыми стволами и узнаете, почему лес получил такое название.

11:30–12:00 — прогулка на катере по Куршскому заливу

Главная особенность маршрута — возможность увидеть Куршскую косу не только с земли, но и с воды. Во время прогулки откроются виды на дюны, сосновые леса и береговую линию.

12:00–13:30 — Высота Эфа

Вы подниметесь на смотровую площадку с панорамами Балтийского моря, Куршского залива и песчаных дюн. Одно из лучших мест для фотографий на косе.

13:30–15:30 — свободное время и обед

Можно спокойно прогуляться, насладиться природой, перекусить в местном кафе или просто провести время у моря.

15:30–17:00 — возвращение в Калининград

Обратная дорога с видами Балтики.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается: прогулка на катере — 1000 ₽ за чел., эксбор — 400 ₽ за чел. (кроме детских и льготных билетов)
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 09:00 и 12:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Пенсионеры1700 ₽
Дети до 18 лет1700 ₽
Стандартный1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 65953 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
читать дальшеуменьшить

влюблённые в свой край. Проводим обзорные экскурсии по Калининграду, поездки на Куршскую косу и маршруты по замкам Тевтонского ордена. Предлагаем тематические программы о Кёнигсберге, янтарном промысле, архитектуре и культуре. Форматы — от групповых автобусных до индивидуальных прогулок и авторских маршрутов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Экскурсия получилась интересной и насыщенной удалось увидеть много красивых мест, узнать любопытные факты и просто отдохнуть душой. Особенно понравилось сочетание прогулки по земле и вида с воды так впечатление получается более полным и ярким, спасибо гиду Сергею
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Куршская коса с земли и воды - из Калининграда»

Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
На машине
7.5 часов
-
5%
108 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
Путешествие к белоснежным дюнам, сказочным лесам и бескрайним пляжам
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 09:00
1 июн в 09:00
3 июн в 09:00
4370 ₽4600 ₽ за человека
Из Калининграда - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На машине
7 часов
-
10%
308 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Калининграда - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Красивый залив, песчаные дюны, сказочный лес и другие чудеса
31 мая в 09:00
1 июн в 09:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 8 чел.
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
На машине
8 часов
40 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
Увидеть все топ-места на побережье Балтики
Начало: У ресторана «Тётка Фишер»
30 мая в 09:00
14 июн в 09:00
3500 ₽ за человека
Куршская коса и Зеленоградск - из Калининграда
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Куршская коса и Зеленоградск - из Калининграда
От реликтовых лесов до дюн и старинного Кранца - яркий день на краю Балтики
Начало: На Центральной площади
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
30 мая в 08:30
3350 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
-10%
до 31 июля
1800 ₽ за человека