Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 67354 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области.
Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики, читать дальшеуменьшить
влюблённые в свой край.
Проводим обзорные экскурсии по Калининграду, поездки на Куршскую косу и маршруты по замкам Тевтонского ордена. Предлагаем тематические программы о Кёнигсберге, янтарном промысле, архитектуре и культуре. Форматы — от групповых автобусных до индивидуальных прогулок и авторских маршрутов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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3
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2
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1
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Vaganov
Пятый раз на косе, но такое видел впервые- когда ты находишься на суше, то даже представить не можешь всю красоту косы. А с воды- ВАУ, всю поездку были мурашки от увиденного. Еще и приятный аудиогид из серии «В мире животных». Приятно, что есть бесплатные пледы в наличии. Впечатления, которые я запомню на всю жизнь. Спасибо за такие яркие эмоции 🥹
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Григорий
Очень удачное сочетание природы и отдыха. Куршская коса великолепна, танцующий лес и высота эфа отличные локации. Самое интересно посмотреть на дюны с катера, рекомендую!
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П
Польшуковская
Незабываемая экскурсия! Куршская коса одно из самых красивых мест, где мы были, а катер сделал поездку ещё более яркой и запоминающейся.
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С
Светлана
Очень довольны поездкой! Понравилось, что маршрут продуман и включает самые интересные места которые мы и хотели посетить Куршскую косу, Танцующий лес, Высоту Эфа. Самое интересное потом посмотреть на дюны с катере. Впечатлений много, рекомендую!
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И
Илья
Экскурсия получилась просто замечательная! Куршская коса сама по себе очень красивая, а Высота Эфа и Танцующий лес произвели сильное впечатление. Спасибо гиду Сергею за проведенную экскурсию
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И
Илья
Экскурсовод Сергей знает все о Куршской косе. Приятный было посетить эти места с профессиональным гидом.
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