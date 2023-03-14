в пятницу в 09:00

Восстановить связь с ушедшими эпохами — непростая задача. Но благодаря сохранившимся памятникам прошлого вполне достижимая. А если речь заходит о тонкостях быта и верований, то изучать их лучше всего в интерактивном формате. В группе до 45 человек вы отправитесь по местам, связанным с наследием викингов. Увидите различные стороны жизни северных мореплавателей и прикоснётесь к их миру.
Этому сооружению более 1000 лет, но за его стенами — целый мир, полный и живой. У входа вас встретит средневековая красавица в традиционном наряде и выдаст рыцарскую экипировку. Для полного погружения в эпоху вы осмотрите выставку осадных орудий, замковой артиллерии и предметов инквизиции. Затем устроите турнир на деревянных мечах во внутреннем дворе. Если проголодаетесь, сможете посетить крафтовую сыроварню «Шаакен Дорф» для дегустации сыра и шоколада.
Путешествие в Средние века продолжится в деревне «Кауп». Стараниями местных реконструкторов знакомство с бытом варягов пройдёт не только интересно, но и максимально захватывающе! Вы успеете: