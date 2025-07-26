в пятницу в 09:00

Викинги появились в балтийских землях ещё в незапамятные времена. А что они оставили после себя? Рядом с Калининградом есть места, где традиции норманнов живы и по сей день. Вы посетите средневековый замок Шаакен и этнодеревню Кауп. Узнаете, как жили, чем зарабатывали на жизнь и что ели суровые скандинавы. А заодно и приобщитесь к их быту на мастер-классах!

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Описание экскурсии

Назад к истокам

Восстановить связь с ушедшими эпохами — непростая задача. Но благодаря сохранившимся памятникам прошлого вполне достижимая. А если речь заходит о тонкостях быта и верований, то изучать их лучше всего в интерактивном формате. Вы отправитесь по местам, связанным с наследием викингов. Увидите различные стороны жизни северных мореплавателей и прикоснётесь к их миру.

Замок Шаакен

Для полного погружения в эпоху вы осмотрите выставку осадных орудий, замковой артиллерии и предметов инквизиции. Затем устроите турнир на деревянных мечах во внутреннем дворе. Если проголодаетесь, сможете посетить крафтовую сыроварню «Шаакен Дорф» для дегустации сыра и шоколада.

Поселение викингов

Путешествие в Средние века продолжится в деревне «Кауп». Стараниями местных реконструкторов знакомство с бытом варягов пройдёт не только интересно, но и максимально захватывающе! Вы успеете:

посмотреть на работу средневекового кузнеца

самостоятельно выковать небольшой сувенир

поучаствовать в древнем мистическом обряде и бросить жребий Фрейи

освоить азы строевой подготовки,

пострелять из лука и метнуть топор

научиться искусству печати на ткани

Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе

Место посадки в автобус — одна из 7 точек в центре Калининграда на выбор (около популярных отелей)

Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено:

Транспортное и экскурсионное обслуживание

Экскурсия по замку Шаакен

Дополнительно:

Дегустация сыра и шоколада в сыроварне «Шаакен Дорф» (400 ₽ за чел.)

Экскурсия по поселению Кауп — 550 ₽

Посещение музея викингов, мастер-классы: кузня, оружейная мастерская, ткацкая мастерская, метание топоров, строевая подготовка

Обед в средневековой корчме или харчевне в деревне Кауп (от 800 ₽ за чел.)

Программу можно дополнить дегустацией в бастионе Обертайх