в пятницу в 09:00

Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Изучить историю европейского Средневековья через архитектуру, ремёсла и кулинарию
Викинги появились в балтийских землях ещё в незапамятные времена.
А что они оставили после себя? Рядом с Калининградом есть места, где традиции норманнов живы и по сей день. Вы посетите средневековый замок Шаакен и этнодеревню Кауп. Узнаете, как жили, чем зарабатывали на жизнь и что ели суровые скандинавы. А заодно и приобщитесь к их быту на мастер-классах!
Восстановить связь с ушедшими эпохами — непростая задача. Но благодаря сохранившимся памятникам прошлого вполне достижимая. А если речь заходит о тонкостях быта и верований, то изучать их лучше всего в интерактивном формате. Вы отправитесь по местам, связанным с наследием викингов. Увидите различные стороны жизни северных мореплавателей и прикоснётесь к их миру.
Замок Шаакен
Для полного погружения в эпоху вы осмотрите выставку осадных орудий, замковой артиллерии и предметов инквизиции. Затем устроите турнир на деревянных мечах во внутреннем дворе. Если проголодаетесь, сможете посетить крафтовую сыроварню «Шаакен Дорф» для дегустации сыра и шоколада.
Поселение викингов
Путешествие в Средние века продолжится в деревне «Кауп». Стараниями местных реконструкторов знакомство с бытом варягов пройдёт не только интересно, но и максимально захватывающе! Вы успеете:
посмотреть на работу средневекового кузнеца
самостоятельно выковать небольшой сувенир
поучаствовать в древнем мистическом обряде и бросить жребий Фрейи
освоить азы строевой подготовки,
пострелять из лука и метнуть топор
научиться искусству печати на ткани
Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
Место посадки в автобус — одна из 7 точек в центре Калининграда на выбор (около популярных отелей)
Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено:
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Экскурсия по замку Шаакен
Дополнительно:
Дегустация сыра и шоколада в сыроварне «Шаакен Дорф» (400 ₽ за чел.)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1890 ₽
Дети до 18 лет
1850 ₽
Пенсионеры
1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 133745 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает.
На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Анна
Экскурсия шикарная, все экскурсоводы рассказывали очень живо, интересно, с юмором! Деревня викингов отдельный восторг как для взрослых, так и для детей. Получили колоссальное удовольствие, спасибо!
+2
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Александра
Очень понравилась экскурсия в замке. Необычно и местами интерактивно. Запомнился подвал инквизиций) гид в замке был с юмором - посмеялись от души и узнали много нового из жизни замка и читать дальшеуменьшить
тевтонского ордена в целом. Далее отправились на дегустацию сыра. Внизу в лавке можно купить понравившиеся виды сыров, а так же местные шоколадные конфеты. После мы поехали в деревню викингов. Очень атмосферное место) попробовали себя в разных профессиях от мастера по росписи ткани до кузнеца, поучаствовали в строевой подготовке, перекусили в средневековой корчме. Очень понравился такой формат экскурсии. Спасибо большое за организацию нашего небольшого путешествия!
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Ю
Юлия
Поездка очень понравилась - по времени всё успели посмотреть и попробовать. Ирина экскурсовод рассказывала по дороге, а в замке и на сыроварне отдельные экскурсоводы очень увлекательно знакомили нас с дрстопримечательностями. читать дальшеуменьшить
В деревне викингов столько всего интересного, что после вводной информации каждый выбирал что ему по душе - метать топоры, делать куколок, создавать узоры или плавать на дракаре. Конечно к викингам лучше ехать на целый день, если хочется попробовать прям всё или если там праздник отдельный. Но в целом поездка очень понравилась, рекомендую!
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А
Анна
Замечательная экскурсия! Замок Шаакен - бесподобное место. Вкусные сыры, настолько зашли, как будто в Европе. Пришлось накупить с собой. Музей инквизиции впечатлил, рекомендую. Ну и вишенка на торте, деревня викингов - спасибо огромное ребятам за работу и самоотдачу
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К
Кристина
Про замок Шаакен писали в отзывах, что там руины. На самом деле место супер классное. Мне кажется одно из обязательных к посещению тут. Обязательно брать с дегустациями сыра и шоколада. Деревня Кауп тоже порадовала, положительные эмоции до сих пор!
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И
Ирина
Очень понравилась деревня Кауп, ребята реставраторы этого места большие умнички. На сыроварню мы не попали, так как давалось очень мало времени на замок Шаакен, а локаций для фото там достаточно много.
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