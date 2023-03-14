в пятницу в 09:00

Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп

Изучить историю европейского Средневековья через архитектуру, ремёсла и кулинарию

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Викинги появились в балтийских землях ещё в незапамятные времена.

А что они оставили после себя? Рядом с Калининградом есть места, где традиции норманнов живы и по сей день. В группе до 45 человек вы посетите средневековый замок Шаакен и этнодеревню Кауп. Узнаете, как жили, чем зарабатывали на жизнь и что ели суровые скандинавы. А заодно и приобщитесь к их быту на мастер-классах!
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Ближайшие даты:
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Назад к истокам

Восстановить связь с ушедшими эпохами — непростая задача. Но благодаря сохранившимся памятникам прошлого вполне достижимая. А если речь заходит о тонкостях быта и верований, то изучать их лучше всего в интерактивном формате. В группе до 45 человек вы отправитесь по местам, связанным с наследием викингов. Увидите различные стороны жизни северных мореплавателей и прикоснётесь к их миру.

Замок Шаакен

Этому сооружению более 1000 лет, но за его стенами — целый мир, полный и живой. У входа вас встретит средневековая красавица в традиционном наряде и выдаст рыцарскую экипировку. Для полного погружения в эпоху вы осмотрите выставку осадных орудий, замковой артиллерии и предметов инквизиции. Затем устроите турнир на деревянных мечах во внутреннем дворе. Если проголодаетесь, сможете посетить крафтовую сыроварню «Шаакен Дорф» для дегустации сыра и шоколада.

Поселение викингов

Путешествие в Средние века продолжится в деревне «Кауп». Стараниями местных реконструкторов знакомство с бытом варягов пройдёт не только интересно, но и максимально захватывающе! Вы успеете:

  • посмотреть на работу средневекового кузнеца
  • самостоятельно выковать небольшой сувенир
  • поучаствовать в древнем мистическом обряде и бросить жребий Фрейи
  • освоить азы строевой подготовки,
  • пострелять из лука и метнуть топор
  • научиться искусству печати на ткани

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек
  • Место посадки в автобус — одна из 7 точек в центре Калининграда на выбор (около популярных отелей)
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено:

  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Экскурсия по замку Шаакен
  • Экскурсия по поселению Кауп и посещение музея викингов
  • Участие в мастер-классах: кузнечное дело, оружейная мастерская, ткацкая мастерская, метание топоров, строевая подготовка

Дополнительно:

  • Дегустация сыра и шоколада в сыроварне «Шаакен Дорф» (350 руб. /чел.)
  • Обед в средневековой корчме или харчевне в деревне Кауп (от 700 руб. /чел.)

в пятницу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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