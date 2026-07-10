Для начала мы совершим прогулку по тем местам, где начинался Кёнигсберг. И будем продвигаться в сторону современного Калининграда — в том числе на трамвае. Таким образом мы создадим глубокий диалог двух городов К. — прошлого и нынешнего.
Составим яркое мозаичное полотно из осколков истории и разных районов: острова Канта, Центрального парка, Амалиенау.
Составим яркое мозаичное полотно из осколков истории и разных районов: острова Канта, Центрального парка, Амалиенау.
Описание экскурсии
- Центральная площадь — очевидец истории возникновения главной цитадели города: Королевского замка
- Остров Канта — бывший Кнайпхоф
- Кафедральный собор — главный храм протестантской Европы 16 века
- Мосты (в их числе Медовый) — загадочные хранители истории города
- Хомлины — современные символы Калининграда
- Рыбная деревня — как же без колоритных селфи?
- Обзорно-созерцательная поездка на трамвае — от Рыбной деревни до Центрального парка, через знаковые улицы и площади города
- Центральный парк с почти 300-летней историей
- Кирха королевы Луизы — народная память о прусской королеве сердец
- Район Амалиенау с коллекцией выдающихся вилл начала 20 века. Не просто калининградская Рублёвка, а целая философия
- Окончание экскурсии — на кольце трамвайного маршрута №3 у Центрального парка
История нашего города невероятно интересна, многослойна и уходит глубоко в века. Поговорим об этом:
- Как развивался город за прошедшие столетия, кем и чем был славен
- Какое отношение имели к Кёнигсбергу Василий III, Петр I, Наполеон Бонапарт и королева Луиза
- В каких местах города любили отдыхать русские путешественники в начале 20 века
- Почему в прибалтийских портовых городах, в том числе в Кёнигсберге, на шпилях соборов размещали флюгер в виде русалки
- Где истинное сердце средневекового Кёнигсберга
И обсудим многое другое!
Организационные детали
Часть маршрута мы преодолеем на городском трамвае. Стоимость проезда оплачивается дополнительно — 37 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 417 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Станислав. Почти всю свою сознательную жизнь (больше 30 лет) я живу в Калининграде. И город, и область знаю очень хорошо. Много лет занимаюсь изучением истории Восточной Пруссии
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
отличная экскурсия, очень интересно и познавательно. Охватывает сразу много достопримечательностей.
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И
прекрасная экскурсия! были с детьми 5 и 7 лет) несмотря на морозы, прошлись по всем местам, попутно согреваясь! было очень интересно и познавательно, с подкреплением старыми кадрами🥰 лучшее решение для знакомства с городом 🌸🌸🌸 однозначно рекомендую!
Станислав
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за отзыв и за душевную компанию! Приезжайте к нам ещё, особенно, летом!:)
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С
Супер экскурсия, глубоко, интересно, много деталей и фактов. Погрузились в историю города, прямо картинки в плавали перед глазами. Станислав очень хорошо разбирается в теме. Провел с нами чуть более 4 часов, несмотря на то, что мы опоздали. Однозначно рекомендую!
Станислав
Ответ организатора:
Сергей, спасибо Вам большое за отзыв, приезжайте к нам ещё!:)
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Л
Спасибо огромное Станиславу за интереснейшую экскурсию по Калининграду! Станислав профессионал своего дела. Было очень интересно, познавательно, никто не заскучал. Все пршло на одном дыхании. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно.
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Н
Выражаем огромную благодарность Станиславу за проведенную экскурсию! Годы и века Калининграда были отражены в ёмком формате,структурированы и действительно запомнились! Тем более,что многие объекты уже не имеют места быть,но они живы благодаря исторической памяти народа! Эрудиция Станислава впечатляет и восхищает!
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Станислав - великолепный экскурсовод и приятный молодой человек, ёмкая,интересная, лёгкая подача информации. 4 часа пролетели незаметно, было интересно всем от детей до бабушек, мы не первый раз в Калининграде, но узнали действительно очень много нового. Однозначно рекомендую
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