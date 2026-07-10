Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

К Киреева отличная экскурсия, очень интересно и познавательно. Охватывает сразу много достопримечательностей. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина прекрасная экскурсия! были с детьми 5 и 7 лет) несмотря на морозы, прошлись по всем местам, попутно согреваясь! было очень интересно и познавательно, с подкреплением старыми кадрами🥰 лучшее решение для знакомства с городом 🌸🌸🌸 однозначно рекомендую! Станислав Ответ организатора: Ирина, спасибо за отзыв и за душевную компанию! Приезжайте к нам ещё, особенно, летом!:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Серей Супер экскурсия, глубоко, интересно, много деталей и фактов. Погрузились в историю города, прямо картинки в плавали перед глазами. Станислав очень хорошо разбирается в теме. Провел с нами чуть более 4 часов, несмотря на то, что мы опоздали. Однозначно рекомендую! Станислав Ответ организатора: Сергей, спасибо Вам большое за отзыв, приезжайте к нам ещё!:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Любовь Спасибо огромное Станиславу за интереснейшую экскурсию по Калининграду! Станислав профессионал своего дела. Было очень интересно, познавательно, никто не заскучал. Все пршло на одном дыхании. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Выражаем огромную благодарность Станиславу за проведенную экскурсию! Годы и века Калининграда были отражены в ёмком формате,структурированы и действительно запомнились! Тем более,что многие объекты уже не имеют места быть,но они живы благодаря исторической памяти народа! Эрудиция Станислава впечатляет и восхищает! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет