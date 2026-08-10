На севере Калининградской области раскинулся край нетронутой природы и спокойного уклада. Здешние места не самые посещаемые, но очень интересные с точки зрения истории и архитектуры. Вы оцените старинную застройку Полесска и его живописные окраины. Узнаете, как местные умельцы дарят новую жизнь историческим зданиям и хранят обычаи старины.

Описание экскурсии

Эта экскурсия для тех, кто уже знаком с Калининградской областью и готов к новым открытиям. Я устрою для вас увлекательную экспедицию по неизведанным местам. Вдали от пыли и суеты больших городов вы окунётесь в историю, увидите замки тевтонских рыцарей, старинные кирхи и необычные музеи. Познакомитесь с тысячелетней культурой и традициями и увидите страну как бы изнутри.

План поездки

Гурьевск : обзорная экскурсия. Посетим местный музей, увидим макет средневекового замка Нойхаузен, узнаем историю семьи первого прусского герцога. Заедем в замок Нойхаузен

: обзорная экскурсия. Посетим местный музей, увидим макет средневекового замка Нойхаузен, узнаем историю семьи первого прусского герцога. Заедем в замок Нойхаузен Полесск : обзорная экскурсия. Зайдём в орденскую кирху 14 века Гросс Легиттен и поговорим о переходе Восточной Пруссии от католичества к лютеранству

: обзорная экскурсия. Зайдём в орденскую кирху 14 века Гросс Легиттен и поговорим о переходе Восточной Пруссии от католичества к лютеранству Замок Лабиау : внешний осмотр здания. Обсудим историю Пруссии, рыцарских замков и покорения тевтонцами этих земель

: внешний осмотр здания. Обсудим историю Пруссии, рыцарских замков и покорения тевтонцами этих земель Пивоварня Лабиау . Услышим рассказ местного гида о традициях и технологии пивоварения. При желании можно заказать дегустацию

. Услышим рассказ местного гида о традициях и технологии пивоварения. При желании можно заказать дегустацию Поездка через Орлиный мост над рекой Дейма до поселка Заливино

над рекой Дейма до поселка Заливино Музей «Дом рыбака» и маяк Риндерорт. Раскроем секреты местных промыслов и тонкости профессии маячника. Поднявшись на башню, полюбуемся панорамой Куршского залива

и маяк Риндерорт. Раскроем секреты местных промыслов и тонкости профессии маячника. Поднявшись на башню, полюбуемся панорамой Куршского залива Музей-школа «Вальдвинкель». Изучим старинное здание и предметы быта, мебель, посуду, одежду, книги, фотографии и другие вещи, которые отражают жизнь немецкой общины в Полесье

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле вместимостью до 3 человек. По запросу количество участников можно увеличить.

Дополнительные расходы