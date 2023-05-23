Раскрыть культуру и историю самобытного региона с древнейших времен до наших дней
На севере Калининградской области раскинулся край нетронутой природы и спокойного уклада. Здешние места не самые посещаемые, но очень интересные с точки зрения истории и архитектуры. Вы оцените старинную застройку Полесска и его живописные окраины. Узнаете, как местные умельцы дарят новую жизнь историческим зданиям и хранят обычаи старины.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Эта экскурсия для тех, кто уже знаком с Калининградской областью и готов к новым открытиям. Я устрою для вас увлекательную экспедицию по неизведанным местам. Вдали от пыли и суеты больших городов вы окунётесь в историю, увидите замки тевтонских рыцарей, старинные кирхи и необычные музеи. Познакомитесь с тысячелетней культурой и традициями и увидите страну как бы изнутри.
План поездки
- Гурьевск: обзорная экскурсия. Посетим местный музей, увидим макет средневекового замка Нойхаузен, узнаем историю семьи первого прусского герцога.
- Полесск: обзорная экскурсия. Зайдём в орденскую кирху 14 века Гросс Легиттен и поговорим о переходе Восточной Пруссии от католичества к лютеранству.
- Замок Лабиау: внешний осмотр здания. Обсудим историю прусских земель, рыцарских замков и покорения тевтонцами этих земель.
- Пивоварня Лабиау. Услышим рассказ местного гида об истории и технологии пивоварения. При желании можно заказать дегустацию.
- Поездка через Орлиный мост над рекой Дейма до поселка Заливино.
- Музей «Дом рыбака» и маяк Риндерорт. Раскроем секреты местных промыслов и тонкости профессии маячника. Поднявшись на башню, полюбуемся панорамой Куршского залива.
- Музей-школа «Вальдвинкель». Изучим старинное здание и предметы быта, мебель, посуду, одежду, книги, фотографии и другие вещи, которые отражают жизнь немецкой общины в Полесье.
- Монастырь иконы Божией Матери «Державная» — один из двух действующих женских монастырей в сельской местности Калининградской области. Исследуем особенности местной религиозной жизни и узнаем историю святыни.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле вместимостью до 3 человек. По запросу количество участников можно увеличить
Дополнительные расходы
- Экскурсия по пивоварне и дегустация 400 руб. /чел. (либо самостоятельное посещение 200 руб.)
- Экскурсия в музее «Дом рыбака» 150 руб. /чел.
- Посещение маяка 300 руб. /чел.
- Экскурсия в школе «Вальдвинкель» (входной билет 300 руб. /чел. + экскурсионное обслуживание по запросу)
- Обед на маршруте
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Центральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2326 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
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