На севере Калининградской области раскинулся край нетронутой природы и спокойного уклада. Здешние места не самые посещаемые, но очень интересные с точки зрения истории и архитектуры. Вы оцените старинную застройку Полесска и его живописные окраины. Узнаете, как местные умельцы дарят новую жизнь историческим зданиям и хранят обычаи старины.
Описание экскурсии
Эта экскурсия для тех, кто уже знаком с Калининградской областью и готов к новым открытиям. Я устрою для вас увлекательную экспедицию по неизведанным местам. Вдали от пыли и суеты больших городов вы окунётесь в историю, увидите замки тевтонских рыцарей, старинные кирхи и необычные музеи. Познакомитесь с тысячелетней культурой и традициями и увидите страну как бы изнутри.
План поездки
- Гурьевск: обзорная экскурсия. Посетим местный музей, увидим макет средневекового замка Нойхаузен, узнаем историю семьи первого прусского герцога. Заедем в замок Нойхаузен
- Полесск: обзорная экскурсия. Зайдём в орденскую кирху 14 века Гросс Легиттен и поговорим о переходе Восточной Пруссии от католичества к лютеранству
- Замок Лабиау: внешний осмотр здания. Обсудим историю Пруссии, рыцарских замков и покорения тевтонцами этих земель
- Пивоварня Лабиау. Услышим рассказ местного гида о традициях и технологии пивоварения. При желании можно заказать дегустацию
- Поездка через Орлиный мост над рекой Дейма до поселка Заливино
- Музей «Дом рыбака» и маяк Риндерорт. Раскроем секреты местных промыслов и тонкости профессии маячника. Поднявшись на башню, полюбуемся панорамой Куршского залива
- Музей-школа «Вальдвинкель». Изучим старинное здание и предметы быта, мебель, посуду, одежду, книги, фотографии и другие вещи, которые отражают жизнь немецкой общины в Полесье
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле вместимостью до 3 человек. По запросу количество участников можно увеличить.
Дополнительные расходы
- Экскурсия по пивоварне и дегустация — 600 ₽ за чел. (либо самостоятельное посещение — 200 ₽)
- Экскурсия в музее «Дом рыбака» — 150 ₽ за чел.
- Посещение маяка — 300 ₽ за чел.
- Экскурсия в школе «Вальдвинкель» (входной билет 350 ₽ за чел. + экскурсионное обслуживание по запросу)
- Посещение замка Нойхаузена с экскурсией — 500 ₽ за чел.
- Обед на маршруте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3719 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой
Входит в следующие категории Калининграда
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