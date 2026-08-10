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Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска

Раскрыть культуру и историю самобытного региона
На севере Калининградской области раскинулся край нетронутой природы и спокойного уклада. Здешние места не самые посещаемые, но очень интересные с точки зрения истории и архитектуры. Вы оцените старинную застройку Полесска и его живописные окраины. Узнаете, как местные умельцы дарят новую жизнь историческим зданиям и хранят обычаи старины.
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска

Описание экскурсии

Эта экскурсия для тех, кто уже знаком с Калининградской областью и готов к новым открытиям. Я устрою для вас увлекательную экспедицию по неизведанным местам. Вдали от пыли и суеты больших городов вы окунётесь в историю, увидите замки тевтонских рыцарей, старинные кирхи и необычные музеи. Познакомитесь с тысячелетней культурой и традициями и увидите страну как бы изнутри.

План поездки

  • Гурьевск: обзорная экскурсия. Посетим местный музей, увидим макет средневекового замка Нойхаузен, узнаем историю семьи первого прусского герцога. Заедем в замок Нойхаузен
  • Полесск: обзорная экскурсия. Зайдём в орденскую кирху 14 века Гросс Легиттен и поговорим о переходе Восточной Пруссии от католичества к лютеранству
  • Замок Лабиау: внешний осмотр здания. Обсудим историю Пруссии, рыцарских замков и покорения тевтонцами этих земель
  • Пивоварня Лабиау. Услышим рассказ местного гида о традициях и технологии пивоварения. При желании можно заказать дегустацию
  • Поездка через Орлиный мост над рекой Дейма до поселка Заливино
  • Музей «Дом рыбака» и маяк Риндерорт. Раскроем секреты местных промыслов и тонкости профессии маячника. Поднявшись на башню, полюбуемся панорамой Куршского залива
  • Музей-школа «Вальдвинкель». Изучим старинное здание и предметы быта, мебель, посуду, одежду, книги, фотографии и другие вещи, которые отражают жизнь немецкой общины в Полесье

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле вместимостью до 3 человек. По запросу количество участников можно увеличить.

Дополнительные расходы

  • Экскурсия по пивоварне и дегустация — 600 ₽ за чел. (либо самостоятельное посещение — 200 ₽)
  • Экскурсия в музее «Дом рыбака» — 150 ₽ за чел.
  • Посещение маяка — 300 ₽ за чел.
  • Экскурсия в школе «Вальдвинкель» (входной билет 350 ₽ за чел. + экскурсионное обслуживание по запросу)
  • Посещение замка Нойхаузена с экскурсией — 500 ₽ за чел.
  • Обед на маршруте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3719 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой
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и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!

Входит в следующие категории Калининграда

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