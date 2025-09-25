Мои заказы

Из Калининграда - в Полесск: прусская школа, свет маяка и ожившая пивоварня

Увлекательное путешествие в Полесск: пивоварня-замок, кирха с богослужениями и маяк с потрясающими видами ждут вас
Путешествие в Полесск откроет перед вами исторические и природные сокровища региона.

Вы посетите Гросс-Легиттенскую кирху, где до сих пор проходят богослужения, и сможете позвонить в колокол. В пивоварне Бланкенштайн вас ждут
старинные рецепты и дегустация напитков. Замок Лабиау предложит вам заглянуть в его подвалы и увидеть уникальные экспозиции. Орлиный мост и его разводной механизм позволят насладиться видами на реку Дейма. В немецкой школе Вальдвинкель вы погрузитесь в атмосферу образования конца 19 века. Завершит экскурсию подъем на маяк с видами на Куршский залив

4.9
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔔 Уникальная кирха с богослужениями
  • 🍺 Дегустация напитков в пивоварне
  • 🏰 Исторический замок Лабиау
  • 🌉 Прогулка по Орлиному мосту
  • 📚 Воссозданная немецкая школа
  • 🌅 Виды с маяка на Куршский залив
Из Калининграда - в Полесск: прусская школа, свет маяка и ожившая пивоварня
Из Калининграда - в Полесск: прусская школа, свет маяка и ожившая пивоварня© Ирина
Из Калининграда - в Полесск: прусская школа, свет маяка и ожившая пивоварня© Ирина
Что можно увидеть

  • Гросс-Легиттенская кирха
  • Пивоварня Бланкенштайн
  • Замок Лабиау
  • Орлиный мост
  • Немецкая школа Вальдвинкель
  • Маяк

Описание экскурсии

Гросс-Легиттенская кирха. Вы познакомитесь с её историей, подниметесь на самый верх, позвоните в колокол и поиграете на фисгармонии. В этой кирхе до сих пор проходят богослужения, а ещё здесь похоронена племянница Наполеона.

Пивоварня Бланкенштайн. Вы спуститесь в подвалы здания, где проращивали ячмень. Увидите бывшие варочные цеха и узнаете, по каким рецептам здесь готовили пиво и лимонад. И попробуете местные напитки.

Замок Лабиау. Заглянем в подвальные помещения и увидим оружейную палату, лавку местных ремесленников и камеру пыток.

Орлиный мост с сохранившимся разводным механизмом. Он реконструирован и сегодня используется по своему назначению. Вы пройдёте по мосту и полюбуетесь видами на реку Дейма.

Немецкая школа Вальдвинкель — ныне музей, основатели которого тщательно воссоздали интерьер деревянной школы с партами, вешалками, грифельными досками и сотнями подлинных предметов конца 19 века. Вы узнаете, как учились дети Восточной Пруссии, и погрузитесь в особенности немецкого образования на мастер-классе.

Маяк и берег Куршского залива. Заберёмся на смотровую площадку маяка и поговорим о появлении и развитии маячной службы. Полюбуемся окружающей природой и, если захотите, покормим уток и чаек.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota Yaris
  • Продолжительность экскурсии — 7–8 часов
  • Экспозиция в замке Лабиау работает не всегда

Дополнительные расходы — входные билеты:

  • Кирха — 100 ₽
  • Пивоварня (с дегустацией) — 450 ₽ для взрослого, 300 ₽ для ребёнка
  • Школа — 300 ₽
  • Маяк — 200 ₽

Ирина
Ирина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 32 туристов
Родилась в Калининграде. Дипломированный экскурсовод. С удовольствием познакомлю вас с достопримечательностями Калининградской области!
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Н
Наталья
25 сен 2025
Спасибо огромное Ирине!
Все прошло замечательно 👍, хорошая и чистая машина, комфортно. Ирина дала много интересной информации, не первый раз в этих краях, и узнала много нового. Все пункты по маршруту посетили и даже больше! Все прошло очень легко и интересно, даже не хотелось расставаться! Еще раз спасибо! 🙏
Дата посещения: 31 августа 2025
Н
Наталья
20 авг 2025
Великолепная экскурсия, все очень понравилось. Маршрут оказался очень интересным. Жемчужина этой экскурсии - визит в прусскую школу и необыкновенная Инесса, которая прекрасно подает материал, зажигает всех своим энтузиазмом. Спасибо Ирине за экскурсию!
Елена
Елена
28 июл 2025
Мы благодарны судьбе, что нам в экскурсоводы досталась прекрасная Ирина!
Путешествие было интереснейшим и легким. Ирина очень приятный и добрый человек,
знающий гид, который очень любит свой край, его историю и его
людей.
Было очень познавательно. Все, что мы хотели посмотреть, мы увидели, и даже побывали на фестивале в замке Лабиау.
Даже и не скажешь, что было наиболее интересным, кирха Гросс Легиттен,
немецкая школа с замечательной Инессой Савельевной, маяк в Заливино, замок или пивоварня.
Мне понравилось все-все в Полесске, и городок, и Орлиный мост, и природа вокруг.
Внучке семилетней понравилось играть на старинной фисгармонии и понравился замок.
Замечательный был день!
Мы эту поездку будем вспоминать с теплом. Спасибо Ирине за эмоции!
И рекомендуем всем путешественникам обязательно выбрать эту экскурсию с Ириной, вы не пожалеете.

Мы благодарны судьбе, что нам в экскурсоводы досталась прекрасная Ирина!
А
Александр
25 июл 2025
Отличный маршрут, отличные достопримечательности, прекрасные люди. Можно уверенно рекомендовать это направление.
А гид мне не понравился. Возможно я несколько избалован качественным сервисом. Я пытался подстроиться под гида (не наоборот!) и к
концу поездки очень устал. Ну и мелочи, которые раздражают с первой минуты: отсутствие места в багажнике заведомо крохотной машины, неприятный запах из вентиляции, просьба следить по навигатору за маршрутом "а то заблудимся", неумение слушать, слышать и реагировать, не интересное повествование. Ну и заявление "поехали обедать: вы не хотите, а я уже проголодалась…" меня просто добило(((

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Прочитав отзыв очень расстроилась, но ещё больше была крайне удивлена на давшую оценку моего поведения как гида.
Я понимаю, что турист
приезжает на отдых, за знаниями, положительными эмоциями, что я и пытаюсь дать.
В ответ поясняю, что именно как гид мною были выполнены все изложенные в этом путешествии заявленные пункты и даже более…
Александр,
1. Мы посетили все запланированные локации и даже больше. Время экскурсии было соблюденнно - более 8 часов.
2. Вы попросили меня забрать вас из другого областного города, что имеет отклонение от маршрута более чем на 40 км.
Я любезно выполнила вашу просьбу и взяла за это ВСЕГО ЛИШЬ плюсом - 1 т. рублей и даже отвезла вас обратно без дополнительной оплаты….
3. Этот дополнительный путь проходил по небольшим деревенькам, где связь интернета ловит очень плохо (в нашей области также используют глушки) надеюсь вы понимаете с чем это связано. И по этой причине я попросила вас на всякий случай включить локацию на своём телефоне если мой зависнет. Что бы мы могли контролировать направление пути и не сбиться с него.
Неужели в моей просьбе можно увидеть что то не пристойное?!
4. По поводу обеденного времени:
К 14 ч. мы посетили большую часть нашего маршрута. Человеческий организм так устроен, что ему надо подкрепиться, тем более предстояло ещё посещение экскурсионных мест и не близкая дорога.
С моей стороны как заботливому гиду о своих туристах я предложила вам на выбор два варианта места где можно отобедать, сказав, что я бы тоже уже не против покушать.
Тем более с вами была ваша семья, которой тоже надо поесть…
На что вы согласились.
Когда мы пообедали ваша семья изьявило довольство этим заведением и качеством еды.
5. Что касается автомобиля, то его описание и фото есть в предлагаемой экскурсии, а именно на чем она будет проходить.
И вы это сами выбрали.
Техническое обслуживание авто я прохожу каждый год, с заменой всех фильтров.
6. Грубого поведения и негатива к вам у меня не было, да и причины так же на это нет.
Конечно, каждый имеет право на свою оценку и видение.

С
Сусанна
29 июн 2025
Спасибо за такое увлекательное путешествие! Ирина позитивная и легкая в общении, узнали много нового не только касаемо нашего маршрута, но и в целом о жизни Калининграда. Одна из самых интересных экскурсий за всё наше пребывание, обязательно к посещению каждому!)
Спасибо за такое увлекательное путешествие! Ирина позитивная и легкая в общении, узнали много нового не только касаемо нашего маршрута, но и в целом о жизни Калининграда. Одна из самых интересных экскурсий за всё наше пребывание, обязательно к посещению каждому!)
Anastasia
Anastasia
15 июн 2025
Целью поездки стало более глубокое изучение Калининградской области и не особо посещаемых туристами городков. Поэтому выбрали экскурсию в Полесск с Ириной.

Маршрут нетривиальный, хорошо продуманный по локации.

В Гросс-Легиттенской кирхе были одни,
позвонили в колокол, поиграли на фисгармонии, поднялись на башню (здорово, что никого не было!).
Побывали в старой немецкой школе с потрясающей директрисой Инессой. Она сама проводит экскурсию-как урок в школе, было легко и много шуток)) Экскурсия не индивидуальная, групповая, проходит не каждый день.
Территория школы очень ухоженная, можно погулять.

Понравился маяк и эко-тропа к нему вдоль залива (много уток и лебедей по дороге). Имейте в виду, что в сильный шторм выйти на уличную смотровую на маяке не выйдет, только смотреть изнутри (и на пирс не выйти).
Зашли в Музей рыбака там же, ни о чем, но советую на входе присмотреться к необычным сувенирам - украшениям местной художницы.

Ирина отвезла в недорогое место обеда-территория базы отдыха, было вкусно, и сама территория живописная для фото.

Пивоварню восстанавливает сын директрисы Инессы-Александр. Сам проводит экскурсию по пивоварне, хорошо владеет информацией. Но пиво пока сами не варят, делают свой сидр, поэтому дегустация привозного пива из Калининграда.

Замок Лабиау не посетили, он был закрыт в этот день (по расписанию открыт в субботу и вск), осмотрели снаружи.

Экскурсия в целом интересная, город Полесск приятный.

Целью поездки стало более глубокое изучение Калининградской области и не особо посещаемых туристами городков. Поэтому выбрали экскурсию в Полесск с Ириной.
Светлана
Светлана
14 июн 2025
Рекомендуем этот маршрут. Неожиданно оказался интересным и потрясающим. Изюминка путешествия - немецкая школа! А Какие здесь замечательные и отзывчивые люди! Огромное спасибо Ирине! Она все наши пожелания вне программы любезно выполнила. Еще раз, Спасибо огромное!
Рекомендуем этот маршрут. Неожиданно оказался интересным и потрясающим. Изюминка путешествия - немецкая школа! А Какие здесь замечательные и отзывчивые люди! Огромное спасибо Ирине! Она все наши пожелания вне программы любезно выполнила. Еще раз, Спасибо огромное!
Роман
Роман
31 мая 2025
Если вы хотите увидеть интересные места и познакомиться с потрясающими людьми, которые своей энергией и увлеченностью делают невозможное, чтобы сохранить историю. Невероятно интересная экскурсия в сопровождении очень доброжелательного гида Ирины, которая не будет грузить вас датами и событиями, а искренне поделится любовью к этим чудесным местам. Спасибо ей за это большое.
В
Валерия
15 мая 2025
Маршрут очень интересный! Калининградская область — это не только приморские города, но и островки наследия прусской истории и культуры. Во время этой поездки мы увидели одну из старейших кирх области,
маяк (он является частью музея Мирового океана, и на него можно подняться), музей немецкой школы, пивоварню и замок.

Самые яркие впечатления оставили поход на маяк и посещение музея немецкой школы. Филиал музея Мирового океана расположен на берегу Куршского залива, где нам посчастливилось увидеть множество лебедей — даже сбилась со счёта. Экскурсию по немецкой школе проводит директор и основатель музея. Территория сохранила атмосферу XIX века, а рассказ внутри музея помогает узнать тонкости обучения в Германии того периода.

Маршрут очень интересный! Калининградская область — это не только приморские города, но и островки наследия прусской истории и культуры.
Н
Наталья
10 мая 2025
Маршрут соответствует заявленному. Идеальный баланс природы и исторических достопримечательностей. Будет интересен всем, кто хочет погрузиться в предвоенную историю Янтарного края, а также взглянуть на регион глазами переселенцев.

