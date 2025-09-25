Путешествие в Полесск откроет перед вами исторические и природные сокровища региона.Вы посетите Гросс-Легиттенскую кирху, где до сих пор проходят богослужения, и сможете позвонить в колокол. В пивоварне Бланкенштайн вас ждут

старинные рецепты и дегустация напитков. Замок Лабиау предложит вам заглянуть в его подвалы и увидеть уникальные экспозиции. Орлиный мост и его разводной механизм позволят насладиться видами на реку Дейма. В немецкой школе Вальдвинкель вы погрузитесь в атмосферу образования конца 19 века. Завершит экскурсию подъем на маяк с видами на Куршский залив

Описание экскурсии

Гросс-Легиттенская кирха. Вы познакомитесь с её историей, подниметесь на самый верх, позвоните в колокол и поиграете на фисгармонии. В этой кирхе до сих пор проходят богослужения, а ещё здесь похоронена племянница Наполеона.

Пивоварня Бланкенштайн. Вы спуститесь в подвалы здания, где проращивали ячмень. Увидите бывшие варочные цеха и узнаете, по каким рецептам здесь готовили пиво и лимонад. И попробуете местные напитки.

Замок Лабиау. Заглянем в подвальные помещения и увидим оружейную палату, лавку местных ремесленников и камеру пыток.

Орлиный мост с сохранившимся разводным механизмом. Он реконструирован и сегодня используется по своему назначению. Вы пройдёте по мосту и полюбуетесь видами на реку Дейма.

Немецкая школа Вальдвинкель — ныне музей, основатели которого тщательно воссоздали интерьер деревянной школы с партами, вешалками, грифельными досками и сотнями подлинных предметов конца 19 века. Вы узнаете, как учились дети Восточной Пруссии, и погрузитесь в особенности немецкого образования на мастер-классе.

Маяк и берег Куршского залива. Заберёмся на смотровую площадку маяка и поговорим о появлении и развитии маячной службы. Полюбуемся окружающей природой и, если захотите, покормим уток и чаек.

Организационные детали

Поедем на автомобиле Toyota Yaris

Продолжительность экскурсии — 7–8 часов

Экспозиция в замке Лабиау работает не всегда

Дополнительные расходы — входные билеты: