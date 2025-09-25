Вы посетите Гросс-Легиттенскую кирху, где до сих пор проходят богослужения, и сможете позвонить в колокол. В пивоварне Бланкенштайн вас ждут
Описание экскурсии
Гросс-Легиттенская кирха. Вы познакомитесь с её историей, подниметесь на самый верх, позвоните в колокол и поиграете на фисгармонии. В этой кирхе до сих пор проходят богослужения, а ещё здесь похоронена племянница Наполеона.
Пивоварня Бланкенштайн. Вы спуститесь в подвалы здания, где проращивали ячмень. Увидите бывшие варочные цеха и узнаете, по каким рецептам здесь готовили пиво и лимонад. И попробуете местные напитки.
Замок Лабиау. Заглянем в подвальные помещения и увидим оружейную палату, лавку местных ремесленников и камеру пыток.
Орлиный мост с сохранившимся разводным механизмом. Он реконструирован и сегодня используется по своему назначению. Вы пройдёте по мосту и полюбуетесь видами на реку Дейма.
Немецкая школа Вальдвинкель — ныне музей, основатели которого тщательно воссоздали интерьер деревянной школы с партами, вешалками, грифельными досками и сотнями подлинных предметов конца 19 века. Вы узнаете, как учились дети Восточной Пруссии, и погрузитесь в особенности немецкого образования на мастер-классе.
Маяк и берег Куршского залива. Заберёмся на смотровую площадку маяка и поговорим о появлении и развитии маячной службы. Полюбуемся окружающей природой и, если захотите, покормим уток и чаек.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Yaris
- Продолжительность экскурсии — 7–8 часов
- Экспозиция в замке Лабиау работает не всегда
Дополнительные расходы — входные билеты:
- Кирха — 100 ₽
- Пивоварня (с дегустацией) — 450 ₽ для взрослого, 300 ₽ для ребёнка
- Школа — 300 ₽
- Маяк — 200 ₽
Отзывы и рейтинг
Все прошло замечательно 👍, хорошая и чистая машина, комфортно. Ирина дала много интересной информации, не первый раз в этих краях, и узнала много нового. Все пункты по маршруту посетили и даже больше! Все прошло очень легко и интересно, даже не хотелось расставаться! Еще раз спасибо! 🙏
Путешествие было интереснейшим и легким. Ирина очень приятный и добрый человек,
знающий гид, который очень любит свой край, его историю и его
Маршрут нетривиальный, хорошо продуманный по локации.
