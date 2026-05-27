Наш веломаршрут простирается через самые красивые уголки региона и ведёт к школе Вальдвинкель — уникальному памятнику прусской педагогики. Здесь на час вы станете учеником старой гимназии, узнаете, как проходили уроки столетие назад, заглянете в аутентичные классы и увидите редкие артефакты, сохранившие атмосферу довоенного Кёнигсберга.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

8:30 — сбор, брифинг и посадка в автобус

9:00 — выезд в Новую деревню к старой немецкой школе

10:30 — начало велопрогулки

Вы прокатитесь по живописным тропам вдоль красивых лесов и цветущих полей. Мягкий свет, уютные фермы и свежий воздух создают незабываемую атмосферу. Общая протяжённость маршрута — 40 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.

13:30 — обед-пикник на маршруте

В меню: куриная отбивная, либо 2 куриные котлеты, либо отбивная из свинины; помидор, огурец, яйцо, пирог лимонник, хлеб, сок.

14:30 — экскурсия в старую немецкую школу Вальдвинкель

На час вы станете учеником прусской гимназии. Узнаете о традициях образования в Восточной Пруссии и осмотрите классы с историческими артефактами.

15:30 — выезд в Калининград

17:00 — прибытие в Калининград

