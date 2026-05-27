Наш веломаршрут простирается через самые красивые уголки региона и ведёт к школе Вальдвинкель — уникальному памятнику прусской педагогики.
Здесь на час вы станете учеником старой гимназии, узнаете, как проходили уроки столетие назад, заглянете в аутентичные классы и увидите редкие артефакты, сохранившие атмосферу довоенного Кёнигсберга.
Описание экскурсии
8:30 — сбор, брифинг и посадка в автобус
9:00 — выезд в Новую деревню к старой немецкой школе
10:30 — начало велопрогулки
Вы прокатитесь по живописным тропам вдоль красивых лесов и цветущих полей. Мягкий свет, уютные фермы и свежий воздух создают незабываемую атмосферу. Общая протяжённость маршрута — 40 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.
13:30 — обед-пикник на маршруте
В меню: куриная отбивная, либо 2 куриные котлеты, либо отбивная из свинины; помидор, огурец, яйцо, пирог лимонник, хлеб, сок.
14:30 — экскурсия в старую немецкую школу Вальдвинкель
На час вы станете учеником прусской гимназии. Узнаете о традициях образования в Восточной Пруссии и осмотрите классы с историческими артефактами.
15:30 — выезд в Калининград
17:00 — прибытие в Калининград
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе, аренда велосипедов и снаряжения, пикник, экологический сбор
- Ограничение по возрасту — 14+
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|13 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
