Путешествие в Янтарный и Светлогорск - это возможность увидеть лучшие места Калининградской области. В Светлогорске вас ждут старинные виллы и променад с минеральной водой. В Янтарном - самый широкий пляж с Голубым флагом и удивительный янтарный заповедник. Экскурсия проходит в комфортном темпе, подходящем именно вам. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Балтики и узнать больше о добыче янтаря
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Широкие пляжи с Голубым флагом
- 🏰 Исторические виллы и кирхи
- 💧 Минеральная вода на променаде
- 📸 Красивые фотолокации
- 🧭 Гибкий маршрут под ваши запросы
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Янтарный замок
- Отель «Шлосс»
- Старинные виллы
- Кирха
Описание экскурсии
В Светлогорске мы:
- Погрузимся в атмосферу неспешного морского курорта.
- Рассмотрим довоенные виллы и обсудим, кто жил в них раньше и кто живёт сейчас.
- Попьём минеральной воды из бювета на променаде.
- Найдём самые длинные янтарные бусы в мире.
- Сделаем фотографии в красивых локациях.
- А ещё мы посоветуем вам магазины янтарных украшений, научим определять подделки и порекомендуем вкусные места.
В Янтарном:
- Насладимся самыми широким пляжем Калининградского побережья, отмеченным престижным Голубым флагом.
- Увидим старую кирху и уютные улочки.
- Прогуляемся по плавучему променаду удивительного озера.
- Заглянем в парк с редкими растениями.
- Посмотрим на Янтарный замок и отель «Шлосс».
- Выясним, почему здесь образовался крупнейший в мире «янтарный заповедник» и как сегодня добывают янтарь в Приморском карьере.
Примерный тайминг экскурсии:
- Дорога до Светлогорска — 1 час.
- Экскурсия в Светлогорске — 1,5 часа.
- Обед — 1 час.
- Дорога из Светлогорска в Янтарный — 30 мин.
- Музей Янтарного комбината (по желанию) — 1 час.
- Посещение Приморского карьера — 30 мин.
- Прогулка по Янтарному, отдых у моря — 1 час.
- Дорога до Калининграда — 1 час.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mazda CX-5 или другой аналогичной модели.
- Программу возможно провести для большего количества участников (до 50 человек) — подробности уточняйте в переписке.
- Маршрут гибкий — мы подстроимся под ваши запросы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы:
- Обед в ресторане, кофе-пауза или спа на побережье — по желанию.
- Единый билет в выставочный зал «Янтарная палата», на смотровую площадку Приморского карьера, в Динопарк и Янтарный мир — 1500 ₽ за чел. (есть льготные).
- Только музей Янтарного комбината — 750 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 5458 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей — взрослых иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
10 окт 2025
Это так здорово, когда встречаешь человека близкого по духу! Экскурсия в Янтарный и Светлогорск у нас прошла под флагом Удача))) Сперва нам повезло с гидом, у нас была Евгения, затем
А
Анастасия
9 авг 2025
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Если приезжаете на один день, то только с гидом. Иначе не успеете сами посмотреть все интересные места. Светлогорск очень красивый город. Мы были с детьми,
Ю
Юрий
19 июл 2025
Отличная экскурсия, знающий гид Юрий. Все показал и рассказал как заявлено в описании экскурсии. Следил за временем.
П
Павел
1 июл 2025
Отличный маршрут, отличный гид Юрий, спасибо! Всё очень понравилось!!!
