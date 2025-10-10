читать дальше

в небесной канцелярии решили, что нам просто необходимо яркое солнце, потом на янтарном производстве собственник решил сам нам провести экскурсию. Это, конечно, топ! Потом к нам присоединился главный технолог и вот таким высшим составом мы познавали тонкости обработки янтаря.

А потом была Столовая янтарного производства! И это прям Столовая с большой буквы! Кто был в ГУМе - забудьте! Мы поставили 10 из 10 этому образцово-показательному заведению!

Потом было много красоты! И море, и храмы и, конечно, мы собрали почти всех светлоежиков!

Отдельно хочу отметить филинскую бухту - обязательна к посещению!

Женя нам вроде так легко, но при этом очень подробно рассказала про все эпохи и, как мне кажется, мы запомнили даже больше 15%. Сегодня с мужем решили изучить тему про ледники. Спасибо, что вдохновили!

Что хочу сказать про особенность Евгении как гида- это человек, который от природы чувствует настроение и умеет поймать одну волну с туристами. Евгения в течении всей экскурсии очень тонко улавливала что может нам понравится и меняла маршрут. И это было прям в точку! Редко в наше время встретишь такого чувствующего человека!

С огромной благодарностью Инге за подбор команды экскурсоводов от семьи Ипатовых! До новых встреч!