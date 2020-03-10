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Автомобильно-пешеходная прогулка по ключевым местам города — от острова Канта до Амалиенау

Алексей
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Алексей – ваш гид
Обойти все достопримечательности Калининграда за один день невозможно — поэтому для нашей авто-прогулки я выбрал самые яркие символы и культовые места города.

За один день вы пройдете по следам Канта, сфотографируетесь в Рыбной деревне, полюбуетесь немецкими виллами в Амалиенау и попробуете знаменитый марципан.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Встреча в районе Рыбной деревни
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Калининград: довоенный и современный
Калининград: довоенный и современный

Что вас ожидает

Кнайпхоф и Ломзе: исследовать сердце города
Знакомство с Калининградом мы начнем в его историческом центре: на островах Кнайпхоф и Ломзе вы узнаете, как и когда зарождался город. Шаг за шагом исследуете визитные карточки Кенигсберга: старинные мосты, Кафедральный собор и могилу Иммануила Канта. Осмотрите недавно восстановленную синагогу и сошедшую с открытки Рыбную деревню. А затем отправимся в местечко, которое кенигсбержцы называли «Маленькой Венецией», со зданием в стиле итальянского неоренессанса и музыкальным фонтаном.

На стыке европейского и советского
Вы прокатитесь по одному из главных проспектов города и попробуете разглядеть за аккуратными, «пряничными» фасадами в ганзейском стиле типичные хрущевки, преображенные к чемпионату мира по футболу. И, конечно, побываете на главной площади Калининграда, где советские и прусские постройки мирно соседствуют бок о бок.

Символы Кенигсберга — от марципана до зоопарка
За духом довоенного Кенигсберга отправимся к Верхнему пруду и в престижный район Марауненхоф. Вы прогуляетесь по брусчатке, полюбуетесь старинной архитектурой, а после сможете отведать марципан — местный кулинарный шедевр довоенной эпохи. Я покажу вам знаменитую скульптуру Борющиеся зубры, исторический зоопарк Кенигсберга и кинотеатр, где состоялась мировая премьера «Титаника».

Город-сад Амалиенау
Район немецких вилл Амалиенау — идеальное завершение нашего погружения в Кенигсберг. Перед вами предстанут красивейшие особняки начала 20 века и целый ботанический сад. Каштаны, грабы, магнолии, бузина, дерево Гинкго, можжевельник, жимолость — здесь можно встретить более 100 видов деревьев и кустарников! По пути я расскажу о довоенном быте кенигсбержцев и истории живописного Амалиенау.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 3-4 часа (в зависимости от места встречи и дорожного движения).
  • За отдельную плату после прогулки я могу отвезти вас в аэропорт.
Калининград: довоенный и современный
Калининград: довоенный и современный
Калининград: довоенный и современный
Калининград: довоенный и современный
Калининград: довоенный и современный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Рыбной деревни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Провожу экскурсии на комфортном для путешествий компактвэне Рено Гранд Сценик III (кол-во мест: 5+2). Беру только один заказ в день, поэтому при желании вы сможете взять дополнительное время. Показываю своим гостям не только Калининград и область, но и Польшу, Литву. Активно работаю в сфере туризма с 2015 года. На сегодняшний день у меня есть две аккредитации гида. Образование — высшее, родился в 1983 г., водительский стаж с 2002 г. Постараюсь сделать ваш отдых незабываемым!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Гид-Алексей-провел для нас замечательную экскурсию по Калининграду.Благодаря Алексею,увидели город с разных сторон.,спокойно,без спешки.Вот в этом прелесть индивидуальных экскурсий.Рекомендуем настоящего знатока своего дела!

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