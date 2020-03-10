Что вас ожидает

Кнайпхоф и Ломзе: исследовать сердце города

Знакомство с Калининградом мы начнем в его историческом центре: на островах Кнайпхоф и Ломзе вы узнаете, как и когда зарождался город. Шаг за шагом исследуете визитные карточки Кенигсберга: старинные мосты, Кафедральный собор и могилу Иммануила Канта. Осмотрите недавно восстановленную синагогу и сошедшую с открытки Рыбную деревню. А затем отправимся в местечко, которое кенигсбержцы называли «Маленькой Венецией», со зданием в стиле итальянского неоренессанса и музыкальным фонтаном.

На стыке европейского и советского

Вы прокатитесь по одному из главных проспектов города и попробуете разглядеть за аккуратными, «пряничными» фасадами в ганзейском стиле типичные хрущевки, преображенные к чемпионату мира по футболу. И, конечно, побываете на главной площади Калининграда, где советские и прусские постройки мирно соседствуют бок о бок.

Символы Кенигсберга — от марципана до зоопарка

За духом довоенного Кенигсберга отправимся к Верхнему пруду и в престижный район Марауненхоф. Вы прогуляетесь по брусчатке, полюбуетесь старинной архитектурой, а после сможете отведать марципан — местный кулинарный шедевр довоенной эпохи. Я покажу вам знаменитую скульптуру Борющиеся зубры, исторический зоопарк Кенигсберга и кинотеатр, где состоялась мировая премьера «Титаника».

Город-сад Амалиенау

Район немецких вилл Амалиенау — идеальное завершение нашего погружения в Кенигсберг. Перед вами предстанут красивейшие особняки начала 20 века и целый ботанический сад. Каштаны, грабы, магнолии, бузина, дерево Гинкго, можжевельник, жимолость — здесь можно встретить более 100 видов деревьев и кустарников! По пути я расскажу о довоенном быте кенигсбержцев и истории живописного Амалиенау.