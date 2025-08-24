Мобильный квест в Калининграде «Новые приключения Красной Шапочки»

Века бегут, а проблема у Красной Шапочки одна — как добраться до любимой бабушки? В городских джунглях это не менее опасно, чем в дремучем лесу.
Поможем девочке! Выполняя задания квеста, вы узнаете любопытные факты о Калининграде и прогуляетесь по городским улочкам.
При желании заглянете в старинный зоопарк, чтобы посмотреть, как поживают серый волк и другие звери.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
По мере прохождения квеста вы узнаете много нового о Калининграде, его тайных тропинках и тенистых скверах. А также увидите:
- Северный вокзал
- Проспект Мира
- Скульптуру «Борющиеся зубры»
- Памятник Петру I
- Здание штаба Балтийского флота
- Улицу Грекова и памятник Достоевскому
- Зоопарк
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Посещение зоопарка по желанию и оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Северного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна
24 авг 2025
Очень интересный квест! Проходили с детьми, потом ходили в зоопарк. Старшая дочь сказала, что самое интересное за день - это квест! Хорошие задания, прекрасный маршрут, есть места для классных фотографий!
Входит в следующие категории Калининграда
