Мобильный квест в Калининграде «Новые приключения Красной Шапочки»

Века бегут, а проблема у Красной Шапочки одна — как добраться до любимой бабушки? В городских джунглях это не менее опасно, чем в дремучем лесу.



Поможем девочке! Выполняя задания квеста, вы узнаете любопытные факты о Калининграде и прогуляетесь по городским улочкам.



При желании заглянете в старинный зоопарк, чтобы посмотреть, как поживают серый волк и другие звери.