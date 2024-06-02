1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
«Кирпичные ворота и старинные кирхи, немецкие виллы и советский модерн, остров Канта и зоопарк с историей — в программе сюжеты и контрасты города «К»»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«увидим старейший в Европе зоопарк и вспомним его забавные истории»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
«Здесь же посмотрите Кирху памяти королевы Луизы, зоопарк 1896 года, здания Земельного суда и бывшего Гестапо»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
«Увидите старинный зоопарк, дерево из эпохи динозавров и именные гидранты»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Проверим, как дела у сына Вити на набережной возле Музея Мирового океана и у озорной внучки Ульяны возле входа в зоопарк»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
Начало: В районе зоопарка
«В самом ее сердце вы увидите знаменитый зоопарк и милого хомлина»
16 июня в 10:00
17 июня в 09:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград: путешествие от довоенного Кенигсберга до наших дней
Автомобильно-пешеходная прогулка по ключевым местам города - от острова Канта до Амалиенау
Начало: в районе Рыбной деревни
«Я покажу вам знаменитую скульптуру Борющиеся зубры, исторический зоопарк Кенигсберга и кинотеатр, где состоялась мировая премьера «Титаника»»
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 июня 2024Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
- ЕЕлена31 мая 2024Очень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, много новой и интересной информации получили. Калининград открылся с другой стороны.
- ДДарья30 мая 2024Прекрасный экскурсовод! По моей просьбе адаптировала экскурсию для 6-летней дочки. Нам очень понравилось!
- ННаталья27 мая 2024Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям идеально подошла экскурсия, которую
- ЕЕкатерина26 мая 2024Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели ключевые места Калининграда в поисках Хомлинов. Большое Спасибо!
- ННаталья22 мая 2024Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и о том, чем город живёт в настоящий момент. Устали, но оно того стоило! Рекомендуем!
- ЕЕлена22 мая 2024Здравствуйте! Хочется поделиться впечатлениями… все очень понравилось,гид-удивительная женщина,много знаний,интересных фактов,браво!!!
- ННаталья21 мая 2024Чудесная экскурсия, запомнилась и детям, и взрослым - от 5 до 45)) Информация, конечно, рассчитана больше на взрослую аудиторию. Но
- IIrina20 мая 2024Спасибо прекрасному гиду Юлии за возможность ощутить атмосферу города! Замечательная экскурсия!
- ВВалентина15 мая 2024Экскурсия была очень познавательная, экскурсовод владеет материалом, грамотно и интересно его излагает. Сама живу в Калининградской области, но узнала много новых фактов об истории города и его персоналий. Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Зоопарк»
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