4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Секреты города

Сможете узнать со спины героя знаменитого памятника?

Сильно ли отличаются зубры от быков?

Правда, что Кафедральный собор Христа Спасителя — самое высокое здание в городе?

Мы встретимся в сердце Калининграда, на площади Победы, и отправимся на прогулку 👣 до Центрального парка, открывая по пути множество прекрасных уголков города. Вы увидите старейший стадион 🏟️ России и один из ее старейших зоопарков, услышите давние легенды и узнаете интересные традиции, связанные с городскими скульптурами. Вы познакомитесь с историей 📖 города и отыщете ключ к его шкатулке с секретами. Задачки на логику, загадки и инетрактивные игры помогут вам заработать баллы и получить заслуженные призы по окончании квеста!

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия-квест отлично подойдет для детских праздников и семейного досуга, для небольших дружных компаний и для путешественников-одиночек.