4 отзыва оставили туристы

Сможете узнать со спины героя знаменитого памятника?
Сильно ли отличаются зубры от быков?
Правда, что Кафедральный собор Христа Спасителя — самое высокое здание в городе?
Мы встретимся в сердце Калининграда, на площади Победы, и отправимся на прогулку 👣 до Центрального парка, открывая по пути множество прекрасных уголков города. Вы увидите старейший стадион 🏟️ России и один из ее старейших зоопарков, услышите давние легенды и узнаете интересные традиции, связанные с городскими скульптурами. Вы познакомитесь с историей 📖 города и отыщете ключ к его шкатулке с секретами. Задачки на логику, загадки и инетрактивные игры помогут вам заработать баллы и получить заслуженные призы по окончании квеста!
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия-квест отлично подойдет для детских праздников и семейного досуга, для небольших дружных компаний и для путешественников-одиночек.
Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила БФУ им. Канта. Будущий искусствовед, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. С удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.
Были на экскурсии 21 августа с гидом Диной. Не смотря на жару и нашу усталость после перелета экскурсия прошла замечательно. Дина рассказала много интересных фактов об истории города и его современности, она смогла заинтересовать даже маленьких экскурсантов. Также Дина подсказала нам идеи для дальнейшего знакомства с городом, рассказала что еще можно посмотреть с детьми.
Alexandra
25 августа 2020
Бианка, 10 лет: "Мне понравились задания и кроссворд. История про Мюнхаузена". Александра, мама: "Оксана - прекрасный рассказчик, в программе история перекликается с настоящим, только ты был слушателем, как вдруг уже и ответ держишь и за награду воюешь. Для тех, кто считает, что "все это скучно -ходишь, слушаешь и почти засыпаешь" или "ребенок не любит экскурсии" рекомендую. Большое спасибо Оксане за знакомство с Калининградом и общение.
Лев
10 августа 2020
Наша семья хочет поблагодарить Оксану за интереснейшую экскурсию в понятной, доступной, интересной форме для детей. Эти часы пролетели очень быстро. И ребята были под впечатлением от услышанного. Спасибо большое за интереснейшую экскурсию-квест.
Marina
23 июля 2020
Интересно, азартно, познавательно! Спасибо огромное !!!! Дина очень приятная, добрая, воспитанная девушка, которая очаровала и увлекла нас и наших детей ( 9, 13, 14, 17 лет). Советуем не только туристам с детьми, но и веселым путешественникам.