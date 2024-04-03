4 отзыва оставили туристы

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О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду

Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Всей семьей решая логические задачки, отгадывая загадки, участвуя в интерактивах и творческих мастер-классах, вы приятно с пользой проведёте время в новом для себя городе или заново откроете свой собственный.
5
21 отзыв
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду

Описание квеста

Секреты города

  • Правда ли, что Кафедральный собор Христа Спасителя — самое высокое здание в городе?
  • Какое прозвище получили знаменитые «Борющиеся зубры»?
  • Чем знаменито научное судно «Академик Мстислав Келдыш», швартующееся в порту Калининграда?
  • На какое растение похожи окна Театра кукол?

Мы встретимся в сердце Калининграда, на площади Победы, и отправимся на прогулку до Центрального парка, открывая по пути множество прекрасных уголков города.

Вы увидите старейший стадион России и один из её старейших зоопарков, услышите давние легенды и узнаете интересные традиции, связанные с городскими скульптурами.

Непременно познакомитесь с историей города и отыщете ключ к его шкатулке с секретами. Задачки на логику, загадки и интерактивные игры помогут вам заработать баллы и получить заслуженные призы по окончании квеста!

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия-квест отлично подойдёт для детских компаний или совместного семейного досуга.

Организационные детали

  • Экскурсия адаптирована для детей и подростков от 7 до 14 лет
  • По запросу экскурсия может быть проведена для группы до 15 человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7468 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря. Помимо
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исторического, у меня есть искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству. Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно, очень много исторических деталей и современных нюансов. Прекрасно спланированный маршрут, продуманные паузы с соответствующими заданиями. И конечно нас покорили призы в конце:) очень понравилось! Спасибо огромное за новые знания и отличное настроение! 👌🏼💐
Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно,
Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно,
Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно,
Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно,
Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно,
Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно,
Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно,
Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно,+2
Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно,
Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно,
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Владислава
Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученным местам города, но тем интереснее она была.
Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученным
Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученным
Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученным
Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученным
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Екатерина
Все супер! Было очень интересно и взрослым и детям! Гид потрясающий! Спасибо!
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Яна
Потрясающая экскурсия!!!! Ни минуты не пожалели,что выбрали этот вариант знакомства с Калининградом! Тем более,что искали именно семейную экскурсию с элементами квеста!!!
Проходили 3 часа по городу и дети нисколько не устали,
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остались в восторге,да и ещё получили призы в конце путешествия!!! Оксана,наш экскурсовод, замечательный рассказчик и очень приятный человек, не только интересно рассказывала,но и выслушивала внимательно детские вопросы,находила на них ответы. Время провели интересно, с удовольствием, погуляли и узнали много нового!!! Однозначно рекомендую всем!!!! Оксана,спасибо Вам!

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В
Экскурсию проводила Дарья. В качестве положительных моментов хотелось бы отметить:
1. адаптацию экскурсии под набор достопримечательностей, которые мы уже успели посмотреть до этого. Дарья спросила нас об этом и не акцентировала
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на них внимание 2. в день экскурсии было очень жарко, поэтому Дарья пошла нам на встречу и перенесла экскурсию на более позднее время 3. наличие соревновательного элемента, что очень понравилось нашему 6-летнему сыну 4. умение Дарьи интересно рассказать и заинтересовать и взрослых, и ребенка Какого-либо негатива отметить не можем.
Рекомендуем.

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Анна
Экскурсию проводила гид Оксана. Наша группа состояла в основном из подростков, хотя квест Оксана изначально составляла для детей. Оксана предварительно вышла на связь, узнала состав группы и видоизменила экскурсию так,
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что было интересно и подросткам и нам, взрослым. К экскурсии Оксана подходит творчески и старается чувствовать группу. Мне особенно приятна была грамотная речь, прекрасная дикция, хорошо структурированный материал. Решили, что поедем еще на другие экскурсии с Оксаной в следующий раз. Большое спасибо за теплый прием в Калининграде!

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