4 отзыва оставили туристы

Всей семьей решая логические задачки, отгадывая загадки, участвуя в интерактивах и творческих мастер-классах, вы приятно с пользой проведёте время в новом для себя городе или заново откроете свой собственный.
Описание квеста
Секреты города
- Правда ли, что Кафедральный собор Христа Спасителя — самое высокое здание в городе?
- Какое прозвище получили знаменитые «Борющиеся зубры»?
- Чем знаменито научное судно «Академик Мстислав Келдыш», швартующееся в порту Калининграда?
- На какое растение похожи окна Театра кукол?
Мы встретимся в сердце Калининграда, на площади Победы, и отправимся на прогулку до Центрального парка, открывая по пути множество прекрасных уголков города.
Вы увидите старейший стадион России и один из её старейших зоопарков, услышите давние легенды и узнаете интересные традиции, связанные с городскими скульптурами.
Непременно познакомитесь с историей города и отыщете ключ к его шкатулке с секретами. Задачки на логику, загадки и интерактивные игры помогут вам заработать баллы и получить заслуженные призы по окончании квеста!
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия-квест отлично подойдёт для детских компаний или совместного семейного досуга.
Организационные детали
- Экскурсия адаптирована для детей и подростков от 7 до 14 лет
- По запросу экскурсия может быть проведена для группы до 15 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7468 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря. Помимо
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно, очень много исторических деталей и современных нюансов. Прекрасно спланированный маршрут, продуманные паузы с соответствующими заданиями. И конечно нас покорили призы в конце:) очень понравилось! Спасибо огромное за новые знания и отличное настроение! 👌🏼💐
+2
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Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученным местам города, но тем интереснее она была.
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Все супер! Было очень интересно и взрослым и детям! Гид потрясающий! Спасибо!
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Потрясающая экскурсия!!!! Ни минуты не пожалели,что выбрали этот вариант знакомства с Калининградом! Тем более,что искали именно семейную экскурсию с элементами квеста!!!
Проходили 3 часа по городу и дети нисколько не устали,
Проходили 3 часа по городу и дети нисколько не устали,
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В
Экскурсию проводила Дарья. В качестве положительных моментов хотелось бы отметить:
1. адаптацию экскурсии под набор достопримечательностей, которые мы уже успели посмотреть до этого. Дарья спросила нас об этом и не акцентировала
1. адаптацию экскурсии под набор достопримечательностей, которые мы уже успели посмотреть до этого. Дарья спросила нас об этом и не акцентировала
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Экскурсию проводила гид Оксана. Наша группа состояла в основном из подростков, хотя квест Оксана изначально составляла для детей. Оксана предварительно вышла на связь, узнала состав группы и видоизменила экскурсию так,
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