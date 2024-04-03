4 отзыва оставили туристы

Всей семьей решая логические задачки, отгадывая загадки, участвуя в интерактивах и творческих мастер-классах, вы приятно с пользой проведёте время в новом для себя городе или заново откроете свой собственный.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание квеста

Секреты города

Правда ли, что Кафедральный собор Христа Спасителя — самое высокое здание в городе?

Какое прозвище получили знаменитые «Борющиеся зубры»?

Чем знаменито научное судно «Академик Мстислав Келдыш», швартующееся в порту Калининграда?

На какое растение похожи окна Театра кукол?

Мы встретимся в сердце Калининграда, на площади Победы, и отправимся на прогулку до Центрального парка, открывая по пути множество прекрасных уголков города.

Вы увидите старейший стадион России и один из её старейших зоопарков, услышите давние легенды и узнаете интересные традиции, связанные с городскими скульптурами.

Непременно познакомитесь с историей города и отыщете ключ к его шкатулке с секретами. Задачки на логику, загадки и интерактивные игры помогут вам заработать баллы и получить заслуженные призы по окончании квеста!

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия-квест отлично подойдёт для детских компаний или совместного семейного досуга.

Организационные детали