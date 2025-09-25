В бастионе 19 века в центре города вас встретит самый таинственный житель Кёнигсберга — сказочник и романтик Гофман.
Он, подобно дантевскому Вергилию, и станет вашим проводником в мистический мир! Вы увидите балтийского дракона и набредёте на лавку алхимика.
Поймёте, чем приходится расплачиваться за колдовство, и лично испытаете, так ли страшен чумной доктор.
Он, подобно дантевскому Вергилию, и станет вашим проводником в мистический мир! Вы увидите балтийского дракона и набредёте на лавку алхимика.
Поймёте, чем приходится расплачиваться за колдовство, и лично испытаете, так ли страшен чумной доктор.
Описание экскурсии
Под сводчатыми потолками подземелья:
- Вы убедитесь, что средневековые вампиры и ведьмы были неотъемлемым колоритом Кёнигсберга
- Узнаете, что общего у прусского и славянского эпосов, кто регулярно принимал эликсир сатаны и как разговаривают механические куклы
- Господин Гофман расскажет, кто запугивал кёнигсбергских ребятишек, не желающих вовремя ложиться спать
- А ещё во время выбора — алхимия или колдовство — вам будет предложен чай от самого маэстро-сказочника
Кому подойдёт
Взрослым и детям от 6 лет, которые верят в сказки и настоящий мир автора «Щелкунчика» — Э. Т. А. Гофмана.
Организационные детали
Продолжительность экскурсии — 50–60 минут.
в субботу в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гвардейском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 2870 туристов
Лицензированный гид-переводчик, в прошлом работал в Музее Мирового океана, автор литературной экскурсии по творчеству Э. Т. А. Гофмана. Аккредитованный гид-переводчик при Правительстве Калининградской области. Тема увлекла после погружения в творчество писателя-сказочника. Нахожусь в поиске ореха Кракатука и всего загадочного и необъяснимого в городе, а также рассказываю об Иммануиле Канте, лекции которого юный Гофман пропускал.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
25 сен 2025
Вместо старого бастиона экскурсия проходила в замке Вальдау!!! Виктор - СУПЕР!!!
👏👏👏
Очень приятный человек, интересный собеседник, на пять с плюсом знающий то, о чём рассказывает, обладающий незаурядным актёрским талантом, он прямо увлекает в свой мир. Ему мой РЕСПЕКТ!!!
👏👏👏Всё прошло просто ОТЛИЧНО 👍 👍 👍
👏👏👏
Очень приятный человек, интересный собеседник, на пять с плюсом знающий то, о чём рассказывает, обладающий незаурядным актёрским талантом, он прямо увлекает в свой мир. Ему мой РЕСПЕКТ!!!
👏👏👏Всё прошло просто ОТЛИЧНО 👍 👍 👍
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Групповая
до 16 чел.
Амалиенау - атмосфера старого Кёнигсберга
Интеллигентно, глубоко, с любовью
Начало: Возле Центрального парка
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 11:00 и 14:30
Завтра в 11:00
10 фев в 11:00
от 1250 ₽ за человека
Индивидуальная
Стражи Кёнигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Город-крепость, город-музей Кёнигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов с гидом-историком
10 фев в 09:00
11 фев в 09:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.