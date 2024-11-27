Театральные экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные» в Калининграде, цены от 1 190 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Мистический Калининград: театрализованная групповая экскурсия
17 отзывов
1 час
Групповая
Мистический Калининград: театрализованная групповая экскурсия
Попасть в загадочный мир тевтонских рыцарей, алхимиков, ведьм и фанатичных инквизиторов
Начало: В центре Калининграда
«На мистической театрализованной прогулке по Астрономическому бастиону:»
Расписание: в среду в 19:30
Завтра в 19:30
4 дек в 19:30
1 200 за человека
Тильзит, или «Мой маленький Париж»: театрализованная аудиоэкскурсия
На машине
9 часов
Аудиогид
Тильзит, или «Мой маленький Париж»: театрализованная аудиоэкскурсия
Познакомиться с прошлым Полесска, Советска и Немана, самостоятельно путешествуя на автомобиле
Начало: На улица Фрунзе
«Театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актёрами театра и кино, чтобы вы получили яркие впечатления и от души посмеялись»
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
1 190 за человека
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: театрализованная аудиоэкскурсия
На машине
8 часов
Аудиогид
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: театрализованная аудиоэкскурсия
Отправиться в самостоятельное путешествие по кирхам, замкам и соборам, слушая подкаст в приложении
Начало: На Московском проспекте
«Театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актёрами театра и кино, чтобы вы получили яркие впечатления и от души посмеялись»
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
1 190 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Театральные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мистический Калининград: театрализованная групповая экскурсия
  2. Тильзит, или «Мой маленький Париж»: театрализованная аудиоэкскурсия
  3. Инстербург и тайны Тевтонского ордена: театрализованная аудиоэкскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Амалиенау
  5. Кафедральный собор
  6. Танцующий лес
  7. Высота Эфа
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в ноябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Театральные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 190 до 1 200. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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