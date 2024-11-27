1 час
Групповая
Мистический Калининград: театрализованная групповая экскурсия
Попасть в загадочный мир тевтонских рыцарей, алхимиков, ведьм и фанатичных инквизиторов
Начало: В центре Калининграда
«На мистической театрализованной прогулке по Астрономическому бастиону:»
Расписание: в среду в 19:30
Завтра в 19:30
4 дек в 19:30
1 200₽ за человека
9 часов
Аудиогид
Тильзит, или «Мой маленький Париж»: театрализованная аудиоэкскурсия
Познакомиться с прошлым Полесска, Советска и Немана, самостоятельно путешествуя на автомобиле
Начало: На улица Фрунзе
«Театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актёрами театра и кино, чтобы вы получили яркие впечатления и от души посмеялись»
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
1 190₽ за человека
8 часов
Аудиогид
Инстербург и тайны Тевтонского ордена: театрализованная аудиоэкскурсия
Отправиться в самостоятельное путешествие по кирхам, замкам и соборам, слушая подкаст в приложении
Начало: На Московском проспекте
«Театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актёрами театра и кино, чтобы вы получили яркие впечатления и от души посмеялись»
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
1 190₽ за человека
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