Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Королевский бор

В этом историческом месте я расскажу о загонной и королевской охоте, которую здесь устраивали на протяжении трех с половиной веков. Вы узнаете о знаменитом Почтовом тракте — единственной дороге из Европы в Россию, проходящей по берегу Куршского залива. И, кроме того, посетите бывший немецкий рыбацкий поселок Заркау (ныне — Лесной), где поговорим о первом поселении на косе.

Орнитологическая станция

Одно из достояний Куршской косы — «Фрингилла», полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН. Вы познакомитесь с историей 📖 исследований на орнитологической станции, увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о значении этого удивительного места в миграционных путях пернатых.

Высота Мюллера

Вы доберетесь до подножья трехглавой песчаной дюны «Брухберг» и подниметесь на ее самую высокую точку (44, 5 м над у. м. ). С высоты птичьего полета окинете взглядом просторы Балтийского моря 🌊 и Куршского залива, увидите бывший немецкий поселок Рыбачий (бывший Росситен) и озеро Чайка. Услышите историю «песчаных катастроф» на Куршской косе. А также посетите кирху, янтарную лавку и, по желанию, уютное кафе с превосходной рыбной кухней.

Танцующий лес

Это еще одна визитная карточка национального парка. Среди причудливо извивающихся деревьев вы откроете загадочную историю и легенды Танцующего леса, расположившегося на пологой дюне Руденберг. Услышите об основании немецкой планерной школы и рассказы жителей Росситена об этом месте.

Высота Эфа

Поднявшись на самую высокую точку Куршской косы, дюну Петш (55, 5 м над у. м. ), вы увидите море, залив, лес 🌳, черепичные крыши поселка Морское (в прошлом Пилкопен) и, конечно, кочующие «сахарные» дюны, раскинувшиеся вдоль залива. Я расскажу трагическую историю 18 века, когда дюна поглотила целую крепость и кирху с соседней рыбацкой деревней. А в Морском вы увидите, как угрожающе нависает дюна над поселком.

Организационные детали

Дополнительные расходы: въезд на территорию национального парка 150 руб. /человека, экскурсия ⛳ на орнитологической станции 200 руб. /человека, обед в рыбном кафе.