Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Must-see места Куршской косы

Королевский бор, орнитологическая станция, Танцующий лес, высоты Мюллера и Эфа: интересно о главном

Игорь
Игорь – Гид из Калининграда
Вы совершите путешествие в мир кочующих песчаных дюн, узнаете о загадках мистического леса и посетите охотничьи угодья королей.

Проследите историю 📖 полуострова от древних пруссов до обретения статуса национального парка.

А также осознаете ценность косы в мировой орнитологии, надышитесь хвойно-морским воздухом и откроете чарующие виды Балтийского моря 🌊.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Must-see места Куршской косы
Must-see места Куршской косы

Что вас ожидает

Королевский бор
В этом историческом месте я расскажу о загонной и королевской охоте, которую здесь устраивали на протяжении трех с половиной веков. Вы узнаете о знаменитом Почтовом тракте — единственной дороге из Европы в Россию, проходящей по берегу Куршского залива. И, кроме того, посетите бывший немецкий рыбацкий поселок Заркау (ныне — Лесной), где поговорим о первом поселении на косе.

Орнитологическая станция
Одно из достояний Куршской косы — «Фрингилла», полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН. Вы познакомитесь с историей 📖 исследований на орнитологической станции, увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о значении этого удивительного места в миграционных путях пернатых.

Высота Мюллера
Вы доберетесь до подножья трехглавой песчаной дюны «Брухберг» и подниметесь на ее самую высокую точку (44, 5 м над у. м. ). С высоты птичьего полета окинете взглядом просторы Балтийского моря 🌊 и Куршского залива, увидите бывший немецкий поселок Рыбачий (бывший Росситен) и озеро Чайка. Услышите историю «песчаных катастроф» на Куршской косе. А также посетите кирху, янтарную лавку и, по желанию, уютное кафе с превосходной рыбной кухней.

Танцующий лес
Это еще одна визитная карточка национального парка. Среди причудливо извивающихся деревьев вы откроете загадочную историю и легенды Танцующего леса, расположившегося на пологой дюне Руденберг. Услышите об основании немецкой планерной школы и рассказы жителей Росситена об этом месте.

Высота Эфа
Поднявшись на самую высокую точку Куршской косы, дюну Петш (55, 5 м над у. м. ), вы увидите море, залив, лес 🌳, черепичные крыши поселка Морское (в прошлом Пилкопен) и, конечно, кочующие «сахарные» дюны, раскинувшиеся вдоль залива. Я расскажу трагическую историю 18 века, когда дюна поглотила целую крепость и кирху с соседней рыбацкой деревней. А в Морском вы увидите, как угрожающе нависает дюна над поселком.

Организационные детали

Дополнительные расходы: въезд на территорию национального парка 150 руб. /человека, экскурсия ⛳ на орнитологической станции 200 руб. /человека, обед в рыбном кафе.

Must-see места Куршской косы
Must-see места Куршской косы
Must-see места Куршской косы
Must-see места Куршской косы
Must-see места Куршской косы
Must-see места Куршской косы
Must-see места Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я тридцать лет живу в этом прекрасном городе с богатой историей. Более трех лет вожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской области. Я буду рад познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Жду вас в гости!
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