1 отзыв оставили туристы

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«Немецкое лицо» Калининградской области

Посетить когда-то принадлежавшие Восточной Пруссии поселки и раскрыть их тайны

5
1 отзыв
Максим
Максим – Гид из Калининграда
Вы проедете по старинным селениям Тишино, Чехово, Правдинск и Железнодорожный, рассмотрите сохранившиеся кирхи и руины средневековых замков и отыщете следы тевтонских рыцарей.

А также погуляете по уютным улочкам с европейским колоритом и услышите, как жили здесь люди несколько веков назад.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 65005 200 ₽ за экскурсиюскидка20%

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«Немецкое лицо» Калининградской области
«Немецкое лицо» Калининградской области

Что вас ожидает

Погружение в историю
Вы побываете в действующей церкви Святого Георгия, оцените немецкий подвесной пешеходный мост и увидите три старинные кирхи: Борхерсдорфскую, Абшвагенскую и кирху Христа в поселке Чехово. Рассмотрите немецкую ГЭС, погуляете по руинам орденского замка и посетите самый большой шлюз Мазурского канала. Кроме того, узнаете о секретном аэродроме Люфтваффе и отыщете госпиталь, где останавливался Наполеон в «Войне и мире» Толстого.

Калининградские тайны
Калининградская область скрывает множество удивительных историй. Вы услышите, как кирхи превращались в православные храмы, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое «хризма» и как сложилась судьба Гердауэнского замка. А еще я расскажу, где была воплощена притча «О Сеятеле», как Российская империя повлияла на исход войны Франции с Пруссией, откуда в Париже улицы с немецкими названиями Тильзит и Фридланд и какой местный мост называют «пальмовым».

Организационные детали

По желанию можно остановиться перекусить в кафе в Правдинске. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
«Немецкое лицо» Калининградской области
«Немецкое лицо» Калининградской области
«Немецкое лицо» Калининградской области
«Немецкое лицо» Калининградской области
«Немецкое лицо» Калининградской области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Здравствуйте, дорогие гости Калининградской области! Меня зовут Максим, я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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1 отзыв оставили туристы

10 октября 2020
Огромное Спасибо Максиму за эту необычную экскурсию. Нам очень понравилось, особенно сыну школьнику. Очень познавательная и увлекательная экскурсия. Экскурс в прошлое. Обязательно порекомендуем ее своим знакомым и друзьям.

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