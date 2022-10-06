1 отзыв оставили туристы

Вы побываете в действующей церкви Святого Георгия и увидите три старинные кирхи: Борхерсдорфскую, Абшвагенскую и кирху Христа в поселке Чехово. Рассмотрите немецкую ГЭС, погуляете по руинам орденского замка и посетите шлюз Мазурского канала. Кроме того, узнаете о секретном аэродроме Люфтваффе и отыщете описанный в романе «Война и мир» дом, в котором ночевал Наполеон.
Завершится экскурсия посещением небольшого городка Гвардейск — Пётр 1 проплывал мимо него в ходе выезда за границу. Именно в этом городе расположена крепость тевтонского ордена, сохранившаяся лучше прочих крепостей в области, а также резиденция первого герцога Пруссии.
Калининградские тайны
Калининградская область скрывает множество удивительных историй. Вы услышите, как кирхи превращались в православные храмы, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое «хризма» и как сложилась судьба Гердауэнского замка. А ещё я расскажу, где была воплощена притча «О Сеятеле», как Российская империя повлияла на исход войны Франции с Пруссией, откуда в Париже улицы с немецкими названиями Тильзит и Фридланд и какой местный мост называют «пальмовым».
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta 2018 г.
Отдельно оплачивается подъём на смотровую площадку при посещении церкви Святого Георгия — 200 ₽ за чел.
Дополнительно посетить экскурсию в Музее Патефонов в городе Железнодорожный — 300 ₽ за чел. и Домик Смотрителя Мазурского канала
По желанию можно остановиться перекусить в кафе в Правдинске. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1063 туристов
Я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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17
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1
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Людмила
Это наша вторая экскурсия с Максимом. Всё та же комфортная машина, всё та же непринуждённая беседа и интересные факты во время всего путешествия. Прекрасные локации. Недолгие переезды. Отличное соотношение машины читать дальшеуменьшить
и пеших прогулок. В этой экскурсии будет много немецких построек, очень много кирх. Больше половины из них конечно полуразрушены, но даже в таком плачевном состоянии они вызывают восторг. Но будут и здания в отличном состоянии. Подъем на шпиль одной из кирх запомнится нам с друзьями надолго))) Всем рекомендую эту экскурсию, после основного знакомства с Калининградом, Светлогорском и Зеленоградом. Здесь как нигде присутствует дух довоенной эпохи.
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Евгения
Рекомендую к посещению! Интересная, насыщенная экскурсия. Погружение в прошлое и встреча с настоящим Калининградской области. А какие виды! Это обязательно надо увидеть: старые кирхи, гидростанция, шлюз, здания с историей и читать дальшеуменьшить
многое, многое другое. И всё под содержательный рассказ Максима. И что важно при столь длительном путешествии - комфортное перемещение. А маршрут мой начинался и заканчивался в п. Лесной на Куршской косе, что увеличило время экскурсии, но есть и плюс - много интересной информации, полученной от Максима. Море впечатлений и эмоций! Да, ещё был музей патефона с экскурсией под чашечку кофе.
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Александра
Мы не впервые посещаем Калининград и область. Выбирали тематику экскурсии из-за интереса к данному вопросу. Гид Максим хорошо эрудирован, обладает обширными знаниями в заявленной теме. Много остановок с прогулками по читать дальшеуменьшить
улочками и осмотра интересующих деталей. Мы задавали много вопросов и Максим постарался на все ответить. Тема экскурсии настолько обширна, что хотелось бы выделить отдельные направления - быт и устройство немецкого дома, религиозная архитектура (кирхи, замки), жизнь города с профессиональной деятельностью. Вообщем, нас это интересовало и хочется ещё информации. Спасибо большое Максиму! Всё было отлично!
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И
Ирина
Все хорошо прошло, увидели немецкое лицо области, благодарны гиду, нисколько не жалеем о заказанной экскурсии. Очень нравится такой формат общения. Рекомендую
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D
DENIS
Огромное спасибо Максиму за потрясающе интересную и насыщенную экскурсию. Все прошло отлично, в спокойном темпе, с очень увлекательным рассказом по каждой локации. В следующий приезд в Калининград непременно свяжемся для последующих экскурсий!
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Т
Татьяна
Мы, счастливые коренные жители города Калининграда, сегодня 8.08.23 года получили неизгладимые впечатления от экскурсии, которое провел гид Максим. Экскурсия продолжалась более 8 часов, которые пролетели как мгновение. Нам казалось, что читать дальшеуменьшить
мы много чего знаем о нашем городе и области. Это было большое заблуждение. Столько фактов и различных мелочей, которые мы увидели и узнали, нас потрясло. Спасибо Максим за то, что вы есть и погрузили нас в историю нашего края Мы счастливы!!!!
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