1 отзыв оставили туристы

Вы проедете по старинным селениям Тишино, Чехово, Правдинск, Железнодорожный и Гвардейск, рассмотрите сохранившиеся кирхи и руины средневековых замков и отыщете следы тевтонских рыцарей. А также погуляете по уютным улочкам с европейским колоритом и услышите, как жили здесь люди несколько веков назад.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в историю

Вы побываете в действующей церкви Святого Георгия и увидите три старинные кирхи: Борхерсдорфскую, Абшвагенскую и кирху Христа в поселке Чехово. Рассмотрите немецкую ГЭС, погуляете по руинам орденского замка и посетите шлюз Мазурского канала. Кроме того, узнаете о секретном аэродроме Люфтваффе и отыщете описанный в романе «Война и мир» дом, в котором ночевал Наполеон.

Завершится экскурсия посещением небольшого городка Гвардейск — Пётр 1 проплывал мимо него в ходе выезда за границу. Именно в этом городе расположена крепость тевтонского ордена, сохранившаяся лучше прочих крепостей в области, а также резиденция первого герцога Пруссии.

Калининградские тайны

Калининградская область скрывает множество удивительных историй. Вы услышите, как кирхи превращались в православные храмы, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое «хризма» и как сложилась судьба Гердауэнского замка. А ещё я расскажу, где была воплощена притча «О Сеятеле», как Российская империя повлияла на исход войны Франции с Пруссией, откуда в Париже улицы с немецкими названиями Тильзит и Фридланд и какой местный мост называют «пальмовым».

Организационные детали