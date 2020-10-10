1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Погружение в историю

Вы побываете в действующей церкви Святого Георгия, оцените немецкий подвесной пешеходный мост и увидите три старинные кирхи: Борхерсдорфскую, Абшвагенскую и кирху Христа в поселке Чехово. Рассмотрите немецкую ГЭС, погуляете по руинам орденского замка и посетите самый большой шлюз Мазурского канала. Кроме того, узнаете о секретном аэродроме Люфтваффе и отыщете госпиталь, где останавливался Наполеон в «Войне и мире» Толстого.

Калининградские тайны

Калининградская область скрывает множество удивительных историй. Вы услышите, как кирхи превращались в православные храмы, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое «хризма» и как сложилась судьба Гердауэнского замка. А еще я расскажу, где была воплощена притча «О Сеятеле», как Российская империя повлияла на исход войны Франции с Пруссией, откуда в Париже улицы с немецкими названиями Тильзит и Фридланд и какой местный мост называют «пальмовым».

Организационные детали

По желанию можно остановиться перекусить в кафе в Правдинске. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.