Экскурсии в Советск из Калининграда

Найдено 7 экскурсий в категории «Советск» в Калининграде, цены от 1 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Советск и Неман с дегустацией сыров
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
76 отзывов
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
21661 950 за человека
Тильзит - город мира и сыра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Тильзит - город мира и сыра
Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
Начало: Площадь Центральная
18 670 за всё до 3 чел.
Путешествие по востоку Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
Услышать историю двух прусских городов и отыскать их следы в современности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия в Тильзит-Советск, или Королевские встречи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
25 отзывов
Автобусная экскурсия в Тильзит-Советск, или Королевские встречи
Перенестись в эпоху королевы Луизы и наполеоновских войн
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: в субботу в 09:15
15 июня в 09:15
22 июня в 09:15
2 500 за человека
Тильзитские доминанты
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Тильзитские доминанты
Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    31 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Путешествие по востоку Калининградской области
    Денис очень душевно провел экскурсию. Показал много уникальных мест и рассказал о них полезную и интересную информацию. Рекомендую всем желающим провести время с пользой и хорошим гидом.
  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Советск и Неман с дегустацией сыров
    Хорошая экскурсия)
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Советск и Неман с дегустацией сыров
    Большое спасибо за экскурсию! Спасибо Елене за приятное интересное сопровождение!
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Советск и Неман с дегустацией сыров
    Елена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсию.
    Елена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсиюЕлена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсиюЕлена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсиюЕлена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсиюЕлена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсию
  • О
    Оксана
    24 мая 2024
    Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
    Экскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут был дополнен дополнительной локацией, по
    читать дальше

    нашему желанию, мы захотели дополнительно посетить сыроварню Рагнит. Общее впечатление осталось приятным. По пути нашего следования попробовали легендарные чебуреки, увидели красивую природу и старинную архитектуру, которая терпеливо ждёт своего возрождения. Вероятно кому-то захочется больше исторических фактов о посещаемых локациях, нам хотелось просто увидеть всё своими глазами. Гид подстроился под наше местоположение, забрал от места проживания и вернул обратно. Спасибо Сергею за насыщеный день.

    Экскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут былЭкскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут был
  • Р
    Раиса
    18 мая 2024
    Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
    Экскурсия в город Черняховск была незабываемой, полной впечатлений. Программа, составленная Сергеем с учетом пожеланий, позволила увидеть много красивых и интересных мест. Шесть часов пролетели незаметно.
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
    Сергей - прекрасный гид. Очень насыщенная программа, прекрасное знание материала. Рекомендую отправиться в путешествие именно с ним!
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Тильзитские доминанты
    Великолепная экскурсия! Лучшая из тех, что была у нас в Калининграде! И это все благодаря экскурсоводу Игорю. Игорь супер рассказчик,
    читать дальше

    знает историю края и историю каждой достопримечательности. Умеет находить и показывать интересное и необычное в, казалось бы, обычных вещах. Маршрут экскурсии оптимально продуман, мы успели посетить даже больше интересных мест, чем изначально было заявлено в описании. Огромное спасибо за незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Советск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Советск и Неман с дегустацией сыров
  2. Тильзит - город мира и сыра
  3. Путешествие по востоку Калининградской области
  4. Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
  5. Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Советск" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 950 до 18 670 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Советск», 195 ⭐ отзывов, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам