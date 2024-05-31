1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
10 часов
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
21661 950₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Тильзит - город мира и сыра
Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
Начало: Площадь Центральная
18 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
Услышать историю двух прусских городов и отыскать их следы в современности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия в Тильзит-Советск, или Королевские встречи
Перенестись в эпоху королевы Луизы и наполеоновских войн
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: в субботу в 09:15
15 июня в 09:15
22 июня в 09:15
2 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Тильзитские доминанты
Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина31 мая 2024Очень комфортная и познавательная поездка с посещением множества красивых и интересных мест.
- ООльга30 мая 2024Спасибо Денису за интересную поездку по Калининградской области, посетили красивые места и увидели даже больше запланированного. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель, хороший собеседник - рассказчик, обязательно рекомендую посмотреть эти места и именно в мини туре, а не в огромном автобусе!
- ЮЮлия27 мая 2024Денис очень душевно провел экскурсию. Показал много уникальных мест и рассказал о них полезную и интересную информацию. Рекомендую всем желающим провести время с пользой и хорошим гидом.
- ППавел27 мая 2024Хорошая экскурсия)
- ННаталия27 мая 2024Большое спасибо за экскурсию! Спасибо Елене за приятное интересное сопровождение!
- ЕЕкатерина27 мая 2024Елена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсию.
- ООксана24 мая 2024Экскурсия была насыщеной, гид подсветил все интересные локации с точки зрения архитектуры и истории. Маршрут был дополнен дополнительной локацией, по
- РРаиса18 мая 2024Экскурсия в город Черняховск была незабываемой, полной впечатлений. Программа, составленная Сергеем с учетом пожеланий, позволила увидеть много красивых и интересных мест. Шесть часов пролетели незаметно.
- ЕЕлена18 мая 2024Сергей - прекрасный гид. Очень насыщенная программа, прекрасное знание материала. Рекомендую отправиться в путешествие именно с ним!
- ММария6 мая 2024Великолепная экскурсия! Лучшая из тех, что была у нас в Калининграде! И это все благодаря экскурсоводу Игорю. Игорь супер рассказчик,
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Советск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Советск" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 950 до 18 670 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Советск», 195 ⭐ отзывов, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август