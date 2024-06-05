1 чел.
По популярности
Квест
2.5 часа
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
Начало: В Рыбной деревне
17 июня в 15:00
18 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок, коты и динозавры
Большое семейное путешествие по окрестностям Калининграда с посещением Зеленоградска и Светлогорска
Начало: Калининград
12 июня в 10:00
30 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
8 700₽ за всё до 3 чел.
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
- ЕЕвгений2 июня 2024Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде. Приятная поездка и очень хорошо и грамотно рассказывают историю. Всё понравилось.
- ННаталья1 июня 2024Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню и дегустация вкусного сыра,
- ДДарья30 мая 2024Прекрасный экскурсовод! По моей просьбе адаптировала экскурсию для 6-летней дочки. Нам очень понравилось!
- ННаталья21 мая 2024Чудесная экскурсия, запомнилась и детям, и взрослым - от 5 до 45)) Информация, конечно, рассчитана больше на взрослую аудиторию. Но
- ЕЕкатерина15 мая 2024Тоже были с гидом Оксаной. 2 взрослых и ребенок 6 лет. Помимо проведения интересной экскурсии в формате квеста с использованием
- ЕЕкатерина12 мая 2024В последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложила другой вариант, не менее
- ИИрина19 апреля 2024очень рекомендую эту прогулку родителям с детьми. Интересно всем: и взрослым и детям. Дети не успевают устать, так как Юля все время держит их внимание. Спасибо ☺️
- ССветлана3 апреля 2024Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно, очень много исторических деталей
- ААнна23 февраля 2024Вот казалось бы - бродить с детьми два с половиной часа по острову Канта и не устать, не заскучать, а
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Семейные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Семейные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 500 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Семейные», 262 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август