Экскурсии для всей семьи

Найдено 8 экскурсий в категории «Семейные» в Калининграде, цены от 1 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
19 отзывов
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670 за всё до 10 чел.
Семейная прогулка по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
Начало: В Рыбной деревне
17 июня в 15:00
18 июня в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Замок, коты и динозавры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Замок, коты и динозавры
Большое семейное путешествие по окрестностям Калининграда с посещением Зеленоградска и Светлогорска
Начало: Калининград
12 июня в 10:00
30 июня в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
8 700 за всё до 3 чел.
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
🚗 На машине
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде. Приятная поездка и очень хорошо и грамотно рассказывают историю. Всё понравилось.
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню и дегустация вкусного сыра,
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    шоколада и марципана, с вином были замечательнейшие! Поездка на Куршскую косу и Балтийский берег превзошла все наши ожидания - теплый песочек, море и солнце, все сошлось в моменте! Танцующий лес тоже впечатлил! Зеленоградск - очень красивый, атмосферный прибрежный городок! Детям зашел на ура с кошачьей тематикой, а меня покорил архитектурой старинных немецких зданий и новых, стилизованных под старинные. Все прошло чудесно! Если бы ни одно НО! Гид Элина не понравился совсем. Нудное повествование и монотонная речь, от которой жутко хотелось спать. Как будто читаешь учебник истории. Сама подача материала не понравилась, с наличием морфологических ошибок в речи, от которых резало слух! Если Вам повезет с гидом, то это будет шикарная экскурсия!

    Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню
  • Д
    Дарья
    30 мая 2024
    От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
    Прекрасный экскурсовод! По моей просьбе адаптировала экскурсию для 6-летней дочки. Нам очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
    Чудесная экскурсия, запомнилась и детям, и взрослым - от 5 до 45)) Информация, конечно, рассчитана больше на взрослую аудиторию. Но
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    очаровательная Юлия Сергеевна нашла подход и к нашей самой маленькой участнице - за что отдельное огромное спасибо! Влюбились в Калининград ещё больше. Спасибо Юлии за подаренные эмоции и полученную информацию об этом чудесном городе! За историей города только к Юлии)

  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
    Тоже были с гидом Оксаной. 2 взрослых и ребенок 6 лет. Помимо проведения интересной экскурсии в формате квеста с использованием
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    фото/видеоряда, подарочков в конце, умения заинтересовать абсолютно разных людей и создать настроение в морось и холод в конце апреля, Оксана очень теплый и душевный человек. Очень внимательно относится к каждому, к конкретно его интересам и желаниям. Посоветовала после экскурсии места, куда сходить и где поесть с ребенком, так как он у нас привереда. А на следующий день поинтересовалась, как там наш маленький капитан). Однозначно, советую!

  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
    В последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложила другой вариант, не менее
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    интересный) Прогулка была прекрасной, насыщенной информацией, поданной с юмором и без занудства! Маршрут отлично продуман, с остановками и кофе паузой) Хочу отметить Оксану как отличного экскурсовода, умеющего находить общий язык и со взрослыми, и с детьми, создающего приятную атмосферу! Спасибо большое еще раз!

    В последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложилаВ последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложилаВ последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложилаВ последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложилаВ последний момент поменялись планы, нужен был другой маршрут и Оксана пошла нам навстречу и предложила
  • И
    Ирина
    19 апреля 2024
    От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
    очень рекомендую эту прогулку родителям с детьми. Интересно всем: и взрослым и детям. Дети не успевают устать, так как Юля все время держит их внимание. Спасибо ☺️
  • С
    Светлана
    3 апреля 2024
    О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
    Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно, очень много исторических деталей
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    и современных нюансов. Прекрасно спланированный маршрут, продуманные паузы с соответствующими заданиями. И конечно нас покорили призы в конце:) очень понравилось! Спасибо огромное за новые знания и отличное настроение! 👌🏼💐

  • А
    Анна
    23 февраля 2024
    От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
    Вот казалось бы - бродить с детьми два с половиной часа по острову Канта и не устать, не заскучать, а
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    постоянно открывать что-то новое - это сродни сказке. А вместе с гидом Оксаной получилось захватывающее путешествие. С поисками тайных знаков, зашифрованных чисел, с морскими загадками. Дети были в восторге. Оксана очень интересный рассказчик. Узнали много нового про историю города, про жизнь моряков. После экскурсии посещение Музея мирового океана было очень кстати.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Семейные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
  2. Семейная прогулка по Калининграду
  3. Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
  4. От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
  5. От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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