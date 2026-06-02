Ксения проводит ещё 4 экскурсии

Основанный в 13 веке, Кёнигсберг полон загадок и тайн.
На протяжении веков его населяли люди, которые оставили след в мировой истории и… послание своим потомкам.
Его-то вам и предстоит найти, заглянув в самые интересные уголки города и решив занимательные головоломки. Если разгадаете шифр, в конце маршрута вас будет ожидать янтарный сундучок.
На протяжении веков его населяли люди, которые оставили след в мировой истории и… послание своим потомкам.
Его-то вам и предстоит найти, заглянув в самые интересные уголки города и решив занимательные головоломки. Если разгадаете шифр, в конце маршрута вас будет ожидать янтарный сундучок.
Описание квеста
Это будет обзорная экскурсия — но нестандартная, увлекательная и в интерактивном формате. Вы узнаете историю «города двух имён» и раскроете множество его граней, исследовав самые значимые и интересные места.
- На острове Канта, у стен Кафедрального собора, главной достопримечательности города, вам предстоит найти первую цифру кода. «Помогут» вам в этом философ Иммануил Кант и другие известные люди города, а также знаковые события, связанные с Кёнигсбергом.
- Через исторические Королевские ворота вы «войдёте» в город-крепость и настоящую сказку. Если справитесь со вторым заданием, получите еще одну цифру кода.
- Район Марауненхоф встретит вас фасадами роскошных вилл. Очаровательные особняки в стиле модерн добавят вам положительных эмоций и ещё один элемент шифра.
- Форт № 5 вдохновит на последний марш-бросок на пути к заветному призу.
Осмотрев основные достопримечательности города и услышав его удивительную историю, вы найдёте исторический Кёнигсберг на улицах современного Калининграда. А открыв заветный сундучок, получите послание из глубины веков.
Организационные детали
- Количество участников экскурсии-квеста не ограничено. Если в группе более 4 человек или двое и более детей, понадобится аренда другого транспорта за дополнительную плату. Ориентировочная стоимость от 1300 руб. /час.
- Посещение форта № 5 опционально — билет оплачивается дополнительно, 100-200 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 826 туристов
Меня зовут Ксения. Я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась её изучением. Но мне мало знать самой,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсию проводил Евгений. Было очень занимательно и увлекательно. Формат квеста очень понравился дочке 10 лет. Намногие вопросы, связанные с историей, дочь отвечала сама. Программа достаточно насыщенная, остается приятное послевкусие.
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Евгений провел нам, семье из трех человек, экскурсию-квест. Т. к. был обещан приз, мы старались выполнить все задания:) для этого нужно было слушать и запоминать в первой части, быть наблюдательным во второйи третьей частях. Для ребенка 10 лет часть вопросов были сложноваты, поэтому родители не расслаблялись:))) Но теперь я даже помню даты основания города и сама могу проводить экскурсии:)))
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Потрясающая экскурсия-квест! Остались довольны как слоны.
Первый раз попробовали такой необычный формат экскурсии и не прогадали. 5 с лишним часов пролетели незаметно: тут не только ходишь по главным достопримечательностям города и
Первый раз попробовали такой необычный формат экскурсии и не прогадали. 5 с лишним часов пролетели незаметно: тут не только ходишь по главным достопримечательностям города и
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А
Экскурсия прошла отлично! Очень интересный, необычный формат. Вроде и экскурсия и сразу экзамен, лучше запоминается. Ну а в конце приятный бонус - подарок) Особенно понравится семьям с детьми-подростками, чтобы не заскучали
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Е
Экскурсия очень понравилась! В не обыкновенном формате в виде монотонного рассказа, а наоборот, с загадками и головоломками в ходе истории про Калининград и его достопримечательности! Рекомендую!
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