Ксения проводит ещё 4 экскурсии

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Обзорная экскурсия-квест по Калининграду

Остров Канта, довоенный Марауненхоф, форт № 5 и Королевская гора — нескучно о главном в городе «К»

Ксения
Ксения – представитель из Калининграда
Основанный рыцарями Тевтонского ордена в 13 веке, город-крепость и город-сад, город-порт и город 🏙️ чистого разума полон загадок и тайн.

Это родина великих идей и великих людей, которые оставили послание потомкам...

Его-то вам и предстоит найти, решив занимательные головоломки, заглянув в самые интересные уголки самобытного Калининграда и познакомившись с его нетривиальной историей!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду

Что вас ожидает

Судьба города с двумя именами
В легком и увлекательном интерактивном формате вы посетите самые значимые и интересные места в центре Калининграда. Познакомитесь с историей 📖 древней прусской земли, на которой стоит новый русский город 🏙️, и историей его предшественника — Кёнигсберга.

  • На острове Канта раскроете тему личности и города, узнаете о немецком философе и других известных людях, связанных с Кнайпхофом, а еще отыщете секретный шифр у стен кафедрального собора
  • Осмотрите мощные оборонительные укрепления и наиболее посещаемый форт региона — форт № 5, памятник оборонительного зодчества и военно-исторический мемориальный комплекс 19 века (внешний осмотр)
  • Ненадолго прикоснетесь к давно забытой эпохе, изучая фасады роскошных вилл уютного довоенного района Марауненхоф
  • А также оцените размах эпохи социализма

Организационные детали

  • Количество участников экскурсии-квеста не ограничено. Для группы более 3 человек понадобится аренда другого транспорта за дополнительную плату. Ориентировочная стоимость от 1000 руб. /час.
  • Посещение форта № 5 опционально — билет 🎫 оплачивается дополнительно, 100-200 руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 в центре города
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Пять лет назад я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась ее изучением. Но мне мало знать самой, хочется делиться информацией с людьми, хочется многое показать и рассказать. В помощь мне — свежий взгляд на окружающую действительность, неподдельный интерес к истории Пруссии и профессиональные навыки журналиста и гида. Кроме того, не мешают в проведении экскурсий чувства юмора, прекрасного и меры :) Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, также отличных знатоков прусской истории.
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