Ксения проводит ещё 4 экскурсии

Судьба города с двумя именами В легком и увлекательном интерактивном формате вы посетите самые значимые и интересные места в центре Калининграда. Познакомитесь с историей 📖 древней прусской земли, на которой стоит новый русский город 🏙️, и историей его предшественника — Кёнигсберга.
На острове Канта раскроете тему личности и города, узнаете о немецком философе и других известных людях, связанных с Кнайпхофом, а еще отыщете секретный шифр у стен кафедрального собора
Осмотрите мощные оборонительные укрепления и наиболее посещаемый форт региона — форт № 5, памятник оборонительного зодчества и военно-исторический мемориальный комплекс 19 века (внешний осмотр)
Ненадолго прикоснетесь к давно забытой эпохе, изучая фасады роскошных вилл уютного довоенного района Марауненхоф
А также оцените размах эпохи социализма
Организационные детали
Количество участников экскурсии-квеста не ограничено. Для группы более 3 человек понадобится аренда другого транспорта за дополнительную плату. Ориентировочная стоимость от 1000 руб. /час.
Меня зовут Ксения. Пять лет назад я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась ее изучением. Но мне мало знать самой, хочется делиться информацией с людьми, хочется многое показать и рассказать. В помощь мне — свежий взгляд на окружающую действительность, неподдельный интерес к истории Пруссии и профессиональные навыки журналиста и гида. Кроме того, не мешают в проведении экскурсий чувства юмора, прекрасного и меры :) Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, также отличных знатоков прусской истории.