Ксения проводит ещё 4 экскурсии

Основанный в 13 веке, Кёнигсберг полон загадок и тайн. На протяжении веков его населяли люди, которые оставили след в мировой истории и… послание своим потомкам. Его-то вам и предстоит найти, заглянув в самые интересные уголки города и решив занимательные головоломки. Если разгадаете шифр, в конце маршрута вас будет ожидать янтарный сундучок.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Это будет обзорная экскурсия — но нестандартная, увлекательная и в интерактивном формате. Вы узнаете историю «города двух имён» и раскроете множество его граней, исследовав самые значимые и интересные места.

На острове Канта , у стен Кафедрального собора, главной достопримечательности города, вам предстоит найти первую цифру кода. «Помогут» вам в этом философ Иммануил Кант и другие известные люди города, а также знаковые события, связанные с Кёнигсбергом.

, у стен Кафедрального собора, главной достопримечательности города, вам предстоит найти первую цифру кода. «Помогут» вам в этом философ Иммануил Кант и другие известные люди города, а также знаковые события, связанные с Кёнигсбергом. Через исторические Королевские ворота вы «войдёте» в город-крепость и настоящую сказку. Если справитесь со вторым заданием, получите еще одну цифру кода.

вы «войдёте» в город-крепость и настоящую сказку. Если справитесь со вторым заданием, получите еще одну цифру кода. Район Марауненхоф встретит вас фасадами роскошных вилл. Очаровательные особняки в стиле модерн добавят вам положительных эмоций и ещё один элемент шифра.

встретит вас фасадами роскошных вилл. Очаровательные особняки в стиле модерн добавят вам положительных эмоций и ещё один элемент шифра. Форт № 5 вдохновит на последний марш-бросок на пути к заветному призу.

Осмотрев основные достопримечательности города и услышав его удивительную историю, вы найдёте исторический Кёнигсберг на улицах современного Калининграда. А открыв заветный сундучок, получите послание из глубины веков.

Организационные детали