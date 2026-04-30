Обзорная экскурсия по Калининграду сквозь время: история, кино, технологии

Познакомиться с прошлым Кёнигсберга и понять, как выглядел город и его герои столетия назад
Это уникальная интерактивная экскурсия. Вы проедете по городу и посетите его основные локации.

А на экране в автомобиле с помощью искусственного интеллекта с вами будут «общаться» знаменитые исторические личности. Вы увидите ожившие старинные улицы города и кадры из фильмов, которые были здесь сняты. В конце — викторина на память и внимательность.


Описание экскурсии

Центральная площадь Калининграда — место, где когда-то стоял замок Кёнигсберг на территории прусского городища Тувангсте. Вы узнаете, как выглядела цитадель, какую роль играла в истории и почему не сохранилась до наших дней.

Пирамида предсказателей — единственный в области памятник такой формы. C ним связано много тайн и легенд. Попробуем в них разобраться.

Королевские ворота, башни Дона и Врангеля — элементы второго вального обвода 19 века. Вы поймёте, зачем их построили, какую функцию они выполняли и как используются сегодня.

Площадь Победы — современное сердце города с неожиданно богатым прошлым.

Районы Хуфен и Амалиенау — концепция города-сада, история застройки и атмосфера старых немецких кварталов.

Кинотеатр «Заря» — вы выясните, зачем сюда приезжал знаменитый голливудский режиссёр.

Остров Канта и Рыбная деревня — когда-то густонаселённый район Кёнигсберга. Узнаете, почему сохранился Кафедральный собор, откуда произошло название Рыбной деревни и многое другое.

Железнодорожный вокзал и биржа — исторические здания, ставшие декорациями для популярных советских фильмов. Вы увидите кадры из фильмов на фоне этих достопримечательностей.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Geely Coolray
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 6 лет
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате до 6 чел. — детали уточняйте в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ТЦ «Плаза»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 62 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Калининград. Наша миссия — оживить историю региона, делая вас очевидцем событий, а экскурсии — увлекательными и незабываемыми. Наши знания о регионе обширны, умеем подать информацию
с юмором, увлечь взрослых и детей. Мы идём в ногу со временем и активно используем технологии искусственного интеллекта, создавая уникальное и полное погружение. Наш подход — комфорт и индивидуальность, что гарантирует глубокое общение и незабываемые впечатления. Приглашаем почувствовать настоящую душу Балтики!

Отзывы и рейтинг

Г
Была вчера на обзорной экскурсии по Калининграду с использованием современных технологий. Экскурсия проходила в интересном формате с демонстрацией видео и фото, которые оживляют город. Я познакомилась с городом и с
фильмами, которые снимались здесь в послевоенное время. Ольга не только рассказала об истории города, но и рассказ сопровождался интересными легендами и событиями, происходящими в Кёнигсберге, и в Калининграде. 4 часа пролетели незаметно. Хочется дальше узнавать этот замечательный город. Если вы хотите посмотреть большое количество достопримечательностей в комфортной обстановке при любой погоде, советую посетить данную экскурсию.

А
Замечательная экскурсия! Маршрут составлен очень грамотно и интересно: успеваешь увидеть и главные достопримечательности, и скрытые от глаз туристов уголки. Ольга — настоящий профессионал, влюблённый в свой город!

Особенно понравилось, что всё
организовано очень комфортно. Не нужно никуда спешить, можно спокойно всё рассмотреть и сфотографировать. После такой экскурсии начинаешь смотреть на Калининград совсем другими глазами. Если вы хотите по-настоящему почувствовать дух города, очень рекомендуем эту экскурсию. Очень интересно, душевно и незабываемо!

