Обзорная экскурсия по Калининграду сквозь время: история, кино, технологии

Это уникальная интерактивная экскурсия. Вы проедете по городу и посетите его основные локации. А на экране в автомобиле с помощью искусственного интеллекта с вами будут «общаться» знаменитые исторические личности. Вы увидите ожившие старинные улицы города и кадры из фильмов, которые были здесь сняты. В конце — викторина на память и внимательность.

Описание экскурсии

Центральная площадь Калининграда — место, где когда-то стоял замок Кёнигсберг на территории прусского городища Тувангсте. Вы узнаете, как выглядела цитадель, какую роль играла в истории и почему не сохранилась до наших дней.

Пирамида предсказателей — единственный в области памятник такой формы. C ним связано много тайн и легенд. Попробуем в них разобраться.

Королевские ворота, башни Дона и Врангеля — элементы второго вального обвода 19 века. Вы поймёте, зачем их построили, какую функцию они выполняли и как используются сегодня.

Площадь Победы — современное сердце города с неожиданно богатым прошлым.

Районы Хуфен и Амалиенау — концепция города-сада, история застройки и атмосфера старых немецких кварталов.

Кинотеатр «Заря» — вы выясните, зачем сюда приезжал знаменитый голливудский режиссёр.

Остров Канта и Рыбная деревня — когда-то густонаселённый район Кёнигсберга. Узнаете, почему сохранился Кафедральный собор, откуда произошло название Рыбной деревни и многое другое.

Железнодорожный вокзал и биржа — исторические здания, ставшие декорациями для популярных советских фильмов. Вы увидите кадры из фильмов на фоне этих достопримечательностей.

Организационные детали