Обзорная экскурсия по Калининграду сквозь время: история, кино, технологии (в мини-группе)

Познакомиться с прошлым Кёнигсберга и понять, как выглядел город и его герои столетия назад
Это уникальная интерактивная экскурсия. Вы проедете по городу и посетите его основные локации.

А на экранах в автомобиле с помощью искусственного интеллекта с вами будут «общаться» знаменитые исторические личности. Вы увидите ожившие старинные улицы города и кадры из фильмов, которые были здесь сняты. В конце — викторина на память и внимательность.
Описание экскурсии

Центральная площадь Калининграда — место, где когда-то стоял замок Кёнигсберг на территории прусского городища Тувангсте. Вы узнаете, как выглядела цитадель, какую роль играла в истории и почему не сохранилась до наших дней.

Пирамида предсказателей — единственный в области памятник такой формы. C ним связано много тайн и легенд. Попробуем в них разобраться.

Королевские ворота, башни Дона и Врангеля — элементы второго вального обвода 19 века. Вы поймёте, зачем их построили, какую функцию они выполняли и как используются сегодня.

Площадь Победы — современное сердце города с неожиданно богатым прошлым.

Районы Хуфен и Амалиенау — концепция города-сада, история застройки и атмосфера старых немецких кварталов.

Кинотеатр «Заря» — вы выясните, зачем сюда приезжал знаменитый голливудский режиссёр.

Остров Канта и Рыбная деревня — когда-то густонаселённый район Кёнигсберга. Узнаете, почему сохранился Кафедральный собор, откуда произошло название Рыбной деревни и многое другое.

Железнодорожный вокзал и биржа — исторические здания, ставшие декорациями для популярных советских фильмов. Вы увидите кадры из фильмов на фоне этих достопримечательностей.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Kia Carnival
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 7 лет
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате до 6 чел. — детали уточняйте в переписке

во вторник, четверг и субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2800 ₽
Дети до 12 лет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ТЦ «Плаза»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 62 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Калининград. Наша миссия — оживить историю региона, делая вас очевидцем событий, а экскурсии — увлекательными и незабываемыми. Наши знания о регионе обширны, умеем подать информацию
с юмором, увлечь взрослых и детей. Мы идём в ногу со временем и активно используем технологии искусственного интеллекта, создавая уникальное и полное погружение. Наш подход — комфорт и индивидуальность, что гарантирует глубокое общение и незабываемые впечатления. Приглашаем почувствовать настоящую душу Балтики!

Отзывы и рейтинг

М
очень инетресная экскурсия, актуальный формат - видео и фото визуализация старых видов города, много исторических фактов и интересных историй. Идеально для компании друзей или большой семьи - Вячеслав гибко подстраивается под ваши пожелания. огромное спасибо за такой незабываемый день!
Аверина
Очень понравилась обзорная экскурсия. Вячеслав доносит информацию интересно и понятно. Однозначно рекомендую. Большое спасибо ☺️
А
Замечательная экскурсия в мини-группе, где все продумано до мелочей. В машине было только 3 человека, где у каждого свое индивидуальное кресло. Вячеславу просто от души слова благодарности! Очень вежливый, тактичный,
спокойный, интеллигентный мужчина. По его полным и интересным рассказам, чувствуется любовь к своему делу. Продумано и предусмотрено все до мелочей, что, когда и куда. Ответил на нашу кучу вопросов даже не по этой теме. Узнали и увидели много нового и интересного об истории Калининграда. Видео и фотографии прекрасно дополняли рассказ автора и основные достопримечательности. Что касается организации, все было чётко и вовремя. Очень рекомендую, теперь все знакомые только к нему. Удачи Вам и процветания!

А
Хотелось бы поблагодарить Вячеслава за очень интересную обзорную экскурсию по Калининграду в небольшой мини-группе. Первый раз была на такой экскурсии и ни капли не пожалела – помимо основных достопримечательностей во
время поездки по городу на экранах в автомобиле с нами общались известные личности из разных эпох и оживали улицы. То есть проезжая по определенной улице, ты можешь видеть, как она выглядела еще до войны – у немцев. 4 часа экскурсии пролетели как один миг. Идея великолепная, а ее воплощение выше всяких похвал. В конце экскурсии была викторина))) Вячеславу еще раз большое спасибо и если будете в Калининграде – очень советую выбрать этот вариант обзорной экскурсии.

В
Просто великолепно! Вячеслав влюбил нас в Калининград! Узнать Калининград без экскурсии не возможно! Можно ходить, читать… но - необходим тот кто может одновременно предоставить информацию, показать все в реальности, с
кем можно подискутировать, а потом, просто выпить хорошего кофе в самой лучшей кофейне! Узнали много исторических нюансов о городе о которых не знают даже горожане! А мы теперь знаем после экскурсии с Вячеславом! Спасибо большое! Успеха и процветания

Анастасия
Были на экскурсии семьей 5 человек с ребенком 2х лет. Очень понравились детям отжившая история на экране, это детьми запоминается лучше, чем рассказывать на словах. Вячеслав очень аккуратно водит машину и интересно все рассказывает. Посетили все основные достопримечательности, нашли всех хомлинов (кроме Ули), получили много информации куда еще сходить. Все в восторге.
