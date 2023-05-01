Обзорная по Калининграду с прогулкой на теплоходе

В рамках этой обзорной экскурсии у вас будет возможность познакомиться

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В рамках этой обзорной экскурсии у вас будет возможность познакомиться с ключевыми достопримечательностями города Калининграда. Мы погрузимся в его историю с до средневековой эпохи до сегодняшних дней.

Изюминкой нашего путешествия станет увлекательная прогулка на гордости Калининградской навигации — теплоходе «Самбия».
Обзорная по Калининграду с прогулкой на теплоходе
Обзорная по Калининграду с прогулкой на теплоходе
Обзорная по Калининграду с прогулкой на теплоходе
Обзорная по Калининграду с прогулкой на теплоходе
Обзорная по Калининграду с прогулкой на теплоходе

Что вас ожидает 🤩

  • Руины Королевского замка
  • Литовский Вал (район оборонительных укреплений города)
  • Музей Янтаря
  • Площадь Победы
  • Драматический театр
  • Калининградский зоопарк
  • Центральный парк культуры и отдыха
  • Район старых немецких вилл Амалиенау
  • Калининградский порт
  • Набережная музея мирового океана (с экспонатами)
  • Бранденбургские ворота (с заходом)
  • Рыбная деревня, остров Канта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидаетВ рамках этой обзорной экскурсии у вас будет возможность познакомиться с ключевыми достопримечательностями города Калининграда. Мы погрузимся в его историю с до средневековой эпохи до сегодняшних дней.
Мы посмотрим на уникальные памятники архитектуры, свойственные только нашему городу. Вы узнаете Калининград с разных сторон: как город-крепость, город-сад, город-порт. Мы посетим руины Королевского замка, заедем в Литовский Вал — район оборонительных укреплений города, и район Амалиенау, где сохранились старые немецкие виллы. Обязательно посмотрим на Площадь победы, центральный парк города, зоопарк, Драматический театр и многое другое. Пройдем через сохранившиеся Бранденбургские ворота и затем отправимся в порт.
Изюминкой нашего путешествия станет увлекательная прогулка на гордости Калининградской навигации — теплоходе «Самбия». Прекрасное трехпалубное судно проведёт Вас сквозь историю по знаменитой реке Преголя, протекающей через всю Калининградскую область. На «Самбии» есть открытая и закрытая отапливаемая палубы, а значит ваше путешествие будет комфортно в любую погоду.

Важная информация• Билет на теплоход включен в стоимость экскурсии:

  • Оденьтесь по погоде.
  • На теплоходе есть закрытая отапливаемая палуба.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Услуги гида
  • Билет на теплоход
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Победы 10, главный вход в отель «Рэдиссон»
Завершение: Рыбная деревня, Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:50, с 01.05.23 в 08:20 и 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Мы будем ждать вас по адресу: пл. Победы 10
  • Главный вход в отель «Рэдиссон»

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