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Описание
Что вас ожидаетВ рамках этой обзорной экскурсии у вас будет возможность познакомиться с ключевыми достопримечательностями города Калининграда. Мы погрузимся в его историю с до средневековой эпохи до сегодняшних дней.
Мы посмотрим на уникальные памятники архитектуры, свойственные только нашему городу. Вы узнаете Калининград с разных сторон: как город-крепость, город-сад, город-порт. Мы посетим руины Королевского замка, заедем в Литовский Вал — район оборонительных укреплений города, и район Амалиенау, где сохранились старые немецкие виллы. Обязательно посмотрим на Площадь победы, центральный парк города, зоопарк, Драматический театр и многое другое. Пройдем через сохранившиеся Бранденбургские ворота и затем отправимся в порт.
Изюминкой нашего путешествия станет увлекательная прогулка на гордости Калининградской навигации — теплоходе «Самбия». Прекрасное трехпалубное судно проведёт Вас сквозь историю по знаменитой реке Преголя, протекающей через всю Калининградскую область. На «Самбии» есть открытая и закрытая отапливаемая палубы, а значит ваше путешествие будет комфортно в любую погоду.
Важная информация• Билет на теплоход включен в стоимость экскурсии:
Оденьтесь по погоде.
На теплоходе есть закрытая отапливаемая палуба.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание по маршруту
Услуги гида
Билет на теплоход
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Победы 10, главный вход в отель «Рэдиссон»
Завершение: Рыбная деревня, Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:50, с 01.05.23 в 08:20 и 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Мы будем ждать вас по адресу: пл. Победы 10
Главный вход в отель «Рэдиссон»
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