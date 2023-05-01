Что вас ожидаетВ рамках этой обзорной экскурсии у вас будет возможность познакомиться с ключевыми достопримечательностями города Калининграда. Мы погрузимся в его историю с до средневековой эпохи до сегодняшних дней.

Мы посмотрим на уникальные памятники архитектуры, свойственные только нашему городу. Вы узнаете Калининград с разных сторон: как город-крепость, город-сад, город-порт. Мы посетим руины Королевского замка, заедем в Литовский Вал — район оборонительных укреплений города, и район Амалиенау, где сохранились старые немецкие виллы. Обязательно посмотрим на Площадь победы, центральный парк города, зоопарк, Драматический театр и многое другое. Пройдем через сохранившиеся Бранденбургские ворота и затем отправимся в порт.

Изюминкой нашего путешествия станет увлекательная прогулка на гордости Калининградской навигации — теплоходе «Самбия». Прекрасное трехпалубное судно проведёт Вас сквозь историю по знаменитой реке Преголя, протекающей через всю Калининградскую область. На «Самбии» есть открытая и закрытая отапливаемая палубы, а значит ваше путешествие будет комфортно в любую погоду.

Важная информация• Билет на теплоход включен в стоимость экскурсии: