История Кенигсберга-Калининграда очень насыщенная на события. Я не стану утомлять Вас огромным количеством лишних фактов, дат, труднопроизносимых немецких названий и фамилий. Лишь самое интересное и необходимое для гостей города доступным языком. Прогулка по самому "Сердцу города" за 30 минут.
Ответы на вопросы
Что входит
Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Канта, 1 (Медовый мост)
Завершение: Улица Канта, 1 (возле Кафедрального собора)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Выберите дату при бронировании
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