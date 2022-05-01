От Кёнигсберга до Калининграда за 30 минут

От Кёнигсберга до Калининграда за 30 минут
От Кёнигсберга до Калининграда за 30 минут
От Кёнигсберга до Калининграда за 30 минут
От Кёнигсберга до Калининграда за 30 минут
От Кёнигсберга до Калининграда за 30 минут
От Кёнигсберга до Калининграда за 30 минут

Что вас ожидает 🤩

  • Медовый мост
  • Хомлин
  • Остров Канта
  • Синагога
  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Могила Иммануила Канта
  • "Сердце города"
История Кенигсберга-Калининграда очень насыщенная на события. Я не стану утомлять Вас огромным количеством лишних фактов, дат, труднопроизносимых немецких названий и фамилий. Лишь самое интересное и необходимое для гостей города доступным языком. Прогулка по самому "Сердцу города" за 30 минут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Канта, 1 (Медовый мост)
Завершение: Улица Канта, 1 (возле Кафедрального собора)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Выберите дату при бронировании

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