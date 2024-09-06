Памятник Александру Маринеско – экскурсии в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник Александру Маринеско» в Калининграде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
На автобусе
4526 отзывов
3 часа
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
от 900 за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду
155 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: Гостиница «Калининград». Ленинский просп., 81
Расписание: ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
1 200 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
На машине
285 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле
Исследуйте Калининград на авто: от старинного Кёнигсберга до Рыбной деревни с увлекательным рассказом гида
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
12 375 за всё до 4 чел.
Трансфер + Знакомство с Калининградом
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Начало: Храброво, Калининградская обл., 238315
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс с 09:00 до 18:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от 8 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    6 сентября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
    Интересная экскурсия и особенно экскурсовод. Наши наилучшие рекомендации!
  • Р
    Раупов
    6 сентября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
    Все понравилось. Экскурсовод Александр подробно и увлекательно рассказал об истории города и области. Охотно отвечал на все вопросы. Всем рекомендую для начального ознакомления с городом.
  • Р
    РАКОВИЧ
    1 января 2024
    Все секреты Калининграда за 3 часа
    Замечательная Людмила провела нам праздничную экскурсию по прекрасному городу. Нас было 4 человек, где двое были дети. Они были тоже в восторге. Когда спросили, что больше всего понравилось, они сказали «Экскурсия с Людой!» Благодарим за проведенные предновогодние часы в вашей компании.
  • Д
    Даниил
    23 ноября 2023
    Все секреты Калининграда за 3 часа
    Экскурсия нас порадовала. Время пролетело быстро и насыщенно. Видно, что Людмила любит свой город и хочет дать максимум от совместно проведенного времени. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Памятник Александру Маринеско»

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  4. Трансфер + Знакомство с Калининградом
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  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Памятник Александру Маринеско" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 12 375. Туристы уже оставили гидам 4969 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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