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Автобусная экскурсия "Пивной Кёнигсберг"

3.9
37 отзывов
Королевский З.
Королевский З. – Гид из Калининграда
Автобусная экскурсия ⛳ по пивоварням и замкам Калининграда.

За 4 часа вы посетите пивоварни «Нессельбек» и «Брецель», узнаете как варят пиво и продегустируете свежесваренный напиток.

Продолжим экскурсию по руинам замка Кенигсберг и отправимся в музей 🖼 инквизиции.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚌На автобусе
  • 🖼Музеи
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия "Пивной Кёнигсберг"
Автобусная экскурсия "Пивной Кёнигсберг"

Что вы увидите

  • руины Королевского Замка
  • минипивоварня ресторана "Брецель"
  • РК "Резиденция королей"
  • замок-пивоварня "Нессельбек"
  • музей инквизиции.
Автобусная экскурсия ⛳ по местам пивоварения в Восточной Пруссии.
Вы узнаете много интересного об истории 📖 пивоварения, традициях, праздниках старого Кёнигсберга и посетите дегустацию традиционных сортов пива.
Маршрут: руины Королевского Замка (место проведения праздника «Длинной колбасы»), посещение минипивоварни ресторана «Брецель», РК «Резиденция королей» (экскурсия и дегустация «живого» пива), посещение замка-пивоварни «Нессельбек» (пос. Орловка, 10 км. от города), экскурсия по замку и музею инквизиции, дегустация пива. В сезон огненное и рыцарское шоу.
Что входит
  • трансфер на комфортабельном туристическом автобусе
  • экскурсионное обслуживание
  • дегустации.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ленинский пр. 81, гостиница «КАЛИНИНГРАД
Автобусная экскурсия "Пивной Кёнигсберг"
Автобусная экскурсия "Пивной Кёнигсберг"
Автобусная экскурсия "Пивной Кёнигсберг"
Автобусная экскурсия "Пивной Кёнигсберг"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Королевский З.
Королевский З.
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37 отзывов оставили туристы

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