Автобусная экскурсия ⛳ по местам пивоварения в Восточной Пруссии.
Вы узнаете много интересного об истории 📖 пивоварения, традициях, праздниках старого Кёнигсберга и посетите дегустацию традиционных сортов пива.
Маршрут: руины Королевского Замка (место проведения праздника «Длинной колбасы»), посещение минипивоварни ресторана «Брецель», РК «Резиденция королей» (экскурсия и дегустация «живого» пива), посещение замка-пивоварни «Нессельбек» (пос. Орловка, 10 км. от города), экскурсия по замку и музею инквизиции, дегустация пива. В сезон огненное и рыцарское шоу.
Что входит
трансфер на комфортабельном туристическом автобусе
экскурсионное обслуживание
дегустации.
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ленинский пр. 81, гостиница «КАЛИНИНГРАД
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.