Королевский З. – Гид из Калининграда

Автобусная экскурсия ⛳ по пивоварням и замкам Калининграда.



За 4 часа вы посетите пивоварни «Нессельбек» и «Брецель», узнаете как варят пиво и продегустируете свежесваренный напиток.



Продолжим экскурсию по руинам замка Кенигсберг и отправимся в музей 🖼 инквизиции.