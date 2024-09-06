3 часа
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
от 900₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: Гостиница «Калининград». Ленинский просп., 81
Расписание: ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
1 200₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле
Исследуйте Калининград на авто: от старинного Кёнигсберга до Рыбной деревни с увлекательным рассказом гида
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
12 375₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Начало: Храброво, Калининградская обл., 238315
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс с 09:00 до 18:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от 8 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника6 сентября 2024Интересная экскурсия и особенно экскурсовод. Наши наилучшие рекомендации!
- РРаупов6 сентября 2024Все понравилось. Экскурсовод Александр подробно и увлекательно рассказал об истории города и области. Охотно отвечал на все вопросы. Всем рекомендую для начального ознакомления с городом.
- РРАКОВИЧ1 января 2024Все секреты Калининграда за 3 часаЗамечательная Людмила провела нам праздничную экскурсию по прекрасному городу. Нас было 4 человек, где двое были дети. Они были тоже в восторге. Когда спросили, что больше всего понравилось, они сказали «Экскурсия с Людой!» Благодарим за проведенные предновогодние часы в вашей компании.
- ДДаниил23 ноября 2023Все секреты Калининграда за 3 часаЭкскурсия нас порадовала. Время пролетело быстро и насыщенно. Видно, что Людмила любит свой город и хочет дать максимум от совместно проведенного времени. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дворец спорта Янтарный»
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