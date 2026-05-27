Это маршрут, где за каждым поворотом — слой истории: от средневековых крепостей до философских идей, изменивших мир. Я расскажу, как на месте прусского поселения вырос европейский город с непростой судьбой. Раскрою роль Тевтонского ордена и расшифрую духовное наследие Иммануила Канта.
Начнём с эпохи Тевтонского ордена — могущественных рыцарей, пришедших сюда в 13 веке, чтобы нести христианство. Вы узнаете, как на месте древнего прусского городища вырос величественный замок Кёнигсберг.
Далее найдём следы городов Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф — с их законами, рынками и характером. Только спустя века они объединились в один город.
Около Синагоги затронем её печальную историю, а также узнаем о самом богатом человеке Кёнигсберга Морице Беккере, который основал янтарную империю.
На острове Канта нас встретит главная достопримечательность — Кафедральный собор. Я расскажу о жизни знаменитого философа Иммануила Канта и как его могила помогла сберечь собор.
Уделим внимание последнему Великому магистру Тевтонского ордена Альбрехту Гогенцоллерну — он же первый герцог Пруссии, он же основатель университета и Серебряной библиотеки. История его жизни — это история реформации, любви и власти.
И, конечно, заглянем в Рыбную деревню, познакомимся с архитектурным стилем Кёнигсберга и решим одну неразрешимую задачу:)
В конце экскурсии будет небольшая викторина с поощрительными сувенирами.
Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предусмотрено.
Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Я родилась и выросла в Калининграде. Люблю свой город и с удовольствием расскажу его уникальную историю. Я дипломированный и аттестованный экскурсовод, весёлый человек.
