По городу К. - за его историями

Пройти по ключевым местам и узнать о становлении и развитии Кёнигсберга
Это маршрут, где за каждым поворотом — слой истории: от средневековых крепостей до философских идей, изменивших мир. Я расскажу, как на месте прусского поселения вырос европейский город с непростой судьбой. Раскрою роль Тевтонского ордена и расшифрую духовное наследие Иммануила Канта.
Описание экскурсии

Начнём с эпохи Тевтонского ордена — могущественных рыцарей, пришедших сюда в 13 веке, чтобы нести христианство. Вы узнаете, как на месте древнего прусского городища вырос величественный замок Кёнигсберг.

Далее найдём следы городов Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф — с их законами, рынками и характером. Только спустя века они объединились в один город.

Около Синагоги затронем её печальную историю, а также узнаем о самом богатом человеке Кёнигсберга Морице Беккере, который основал янтарную империю.

На острове Канта нас встретит главная достопримечательность — Кафедральный собор. Я расскажу о жизни знаменитого философа Иммануила Канта и как его могила помогла сберечь собор.

Уделим внимание последнему Великому магистру Тевтонского ордена Альбрехту Гогенцоллерну — он же первый герцог Пруссии, он же основатель университета и Серебряной библиотеки. История его жизни — это история реформации, любви и власти.

И, конечно, заглянем в Рыбную деревню, познакомимся с архитектурным стилем Кёнигсберга и решим одну неразрешимую задачу:)

В конце экскурсии будет небольшая викторина с поощрительными сувенирами.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предусмотрено.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наташа
Наташа — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я родилась и выросла в Калининграде. Люблю свой город и с удовольствием расскажу его уникальную историю. Я дипломированный и аттестованный экскурсовод, весёлый человек.

Входит в следующие категории Калининграда

