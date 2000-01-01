Анна проводит ещё 5 экскурсий

Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»

Посетить старинные города Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный и перенестись в 19 век

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Калининграда
В группе до 10 человек вы проедете по местам боевой славы Калининградской области и вспомните судьбоносные исторические события: Фридландское сражение и битву при Прейсиш-Эйлау.

Рассмотрите изящные кирхи, подниметесь на колокольню и увидите руины замка.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»

Что вас ожидает

Багратионовск. Вас ждут обзорная экскурсия ⛳ по городу, музей 🖼 истории 📖 с экспозицией знаменитой битвы, кирха Святой Анны и сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау.

Правдинск. Вы подниметесь на колокольню кирхи Святого Георгия и насладитесь панорамным видом на город 🏙️.

Железнодорожный. Мы осмотрим часть замкового комплекса и прогуляемся по старинным кварталам с брусчатыми улочками, фахверковыми зданиями и причудливыми пряничными домиками.

Организационные детали

Билеты 🎫 в музей 🖼 истории 📖 не включены в стоимость — 300 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»

Экскурсия проводится в субботу в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊
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Анна проводит ещё 5 экскурсий

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