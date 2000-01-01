Что вас ожидает
Багратионовск. Вас ждут обзорная экскурсия ⛳ по городу, музей 🖼 истории 📖 с экспозицией знаменитой битвы, кирха Святой Анны и сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау.
Правдинск. Вы подниметесь на колокольню кирхи Святого Георгия и насладитесь панорамным видом на город 🏙️. Железнодорожный. Мы осмотрим часть замкового комплекса и прогуляемся по старинным кварталам с брусчатыми улочками, фахверковыми зданиями и причудливыми пряничными домиками. Организационные детали
Билеты 🎫 в музей 🖼 истории 📖 не включены в стоимость — 300 рублей с человека.
Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
Экскурсия проводится в субботу в 12:00 Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊
Напишите мне Выберите дату и оставьте комментарий в форме Анна проводит ещё 5 экскурсий Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде скидка 10% Дух старого Кёнигсберга
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау
скидка 25%