Путешествие по городам Пруссии, больница Алленберг и замок Тапиау

Средневековый рыцарский замок Тапиау, величественная кирха Святого Якоба, таинственный комплекс психиатрической лечебницы Алленберг и неописуемая по своей красоте Фридландская кирха ждут вас на экскурсии. Вы побываете в городах Гвардейске, Знаменске и Правдинске.
5
2 отзыва
Путешествие по городам Пруссии, больница Алленберг и замок Тапиау
Путешествие по городам Пруссии, больница Алленберг и замок Тапиау
Путешествие по городам Пруссии, больница Алленберг и замок Тапиау
Ближайшие даты:
18
мая19
мая20
мая21
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Историческое наследие Калининградской области

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам Калининградской области! Наша экскурсия начнётся с посещения города Гвардейска, где вы сможете погрузиться в атмосферу старинной немецкой архитектуры. Прогуляйтесь по центральной площади и обратите внимание на Ратушу с уникальными часами, которые украшают её фасад.

Замок Тапиау

Не упустите возможность посетить замок Тапиау. Здесь вы откроете для себя тайны средневековой жизни и услышите множество интересных историй, которые делают это место поистине уникальным.

Город Знаменск

Следующая остановка — город Знаменск, ранее известный как Веллау. Здесь перед вами откроется великолепная кирха Святого Якоба, построенная в XIV веке. Это архитектурное произведение искусства не оставит вас равнодушными.

После экскурсии вы сможете отдохнуть и пообедать в кафе «Ферма Тюниных», расположенном на живописном берегу слияния двух рек: Преголя и Лава. Это отличное место для того, чтобы насладиться местной кухней и атмосферой.

Заброшенная психиатрическая лечебница Алленберг

Одним из самых таинственных мест нашего маршрута станет заброшенная психиатрическая лечебница Алленберг. Погружаясь в атмосферу этого мрачного, но невероятно интересного места, вы сможете ощутить дыхание времени и узнать о его истории.

Финальная точка — Правдинск

Финальной точкой нашей экскурсии станет город Правдинск, где возвышается величественная Фридландская кирха. Поднявшись на её башню, вы получите уникальную возможность полюбоваться панорамным видом на окрестности и запечатлеть этот момент на память.

Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет совместить познавательный отдых с атмосферой приключений. Не упустите шанс узнать больше о богатом историческом наследии Калининградской области!

Ежедневно время выезда с 09:00 до 11:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Гвардейск
  • Город Знаменск
  • Город Правдинск
  • Замок Тапиау
  • Центральная площадь Гвардейска
  • Здание Ратуши
  • Кирха Святого Якоба
  • Здание лечебницы Алленберг
  • Фридландская кирха
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входные билеты в замок Тапиау - 600 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас из вашего отеля в Калининграде
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно время выезда с 09:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 мая 2025
Экскурсия невероятная!!!
Начнем с того, что Юлия прекрасный экскурсовод, подача материала очень яркая и запоминающаяся. Отличный гид и прекрасный маршрут построила, чтобы был эффект «вау»! Увидели классные и необычные места, некоторые были просто удивительными.
Благодарим за прекрасный отдых и компанию=))))
В
7 апр 2025
Юлия - это не просто экскурсовод, это настоящий гид, который любит свой город и умеет передать эту любовь другим! Её профессионализм, эрудиция, обаяние и доброжелательность сделали нашу экскурсию незабываемой. Огромное спасибо за прекрасный день и желание возвращаться сюда снова и снова)

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