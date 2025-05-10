Описание экскурсии
Историческое наследие Калининградской области
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам Калининградской области! Наша экскурсия начнётся с посещения города Гвардейска, где вы сможете погрузиться в атмосферу старинной немецкой архитектуры. Прогуляйтесь по центральной площади и обратите внимание на Ратушу с уникальными часами, которые украшают её фасад.
Замок Тапиау
Не упустите возможность посетить замок Тапиау. Здесь вы откроете для себя тайны средневековой жизни и услышите множество интересных историй, которые делают это место поистине уникальным.
Город Знаменск
Следующая остановка — город Знаменск, ранее известный как Веллау. Здесь перед вами откроется великолепная кирха Святого Якоба, построенная в XIV веке. Это архитектурное произведение искусства не оставит вас равнодушными.
После экскурсии вы сможете отдохнуть и пообедать в кафе «Ферма Тюниных», расположенном на живописном берегу слияния двух рек: Преголя и Лава. Это отличное место для того, чтобы насладиться местной кухней и атмосферой.
Заброшенная психиатрическая лечебница Алленберг
Одним из самых таинственных мест нашего маршрута станет заброшенная психиатрическая лечебница Алленберг. Погружаясь в атмосферу этого мрачного, но невероятно интересного места, вы сможете ощутить дыхание времени и узнать о его истории.
Финальная точка — Правдинск
Финальной точкой нашей экскурсии станет город Правдинск, где возвышается величественная Фридландская кирха. Поднявшись на её башню, вы получите уникальную возможность полюбоваться панорамным видом на окрестности и запечатлеть этот момент на память.
Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет совместить познавательный отдых с атмосферой приключений. Не упустите шанс узнать больше о богатом историческом наследии Калининградской области!
Ежедневно время выезда с 09:00 до 11:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гвардейск
- Город Знаменск
- Город Правдинск
- Замок Тапиау
- Центральная площадь Гвардейска
- Здание Ратуши
- Кирха Святого Якоба
- Здание лечебницы Алленберг
- Фридландская кирха
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты в замок Тапиау - 600 руб. /чел.
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Отзывы и рейтинг
Начнем с того, что Юлия прекрасный экскурсовод, подача материала очень яркая и запоминающаяся. Отличный гид и прекрасный маршрут построила, чтобы был эффект «вау»! Увидели классные и необычные места, некоторые были просто удивительными.
Благодарим за прекрасный отдых и компанию=))))