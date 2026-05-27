Чтобы перенестись из 21 века в Средневековье и обратно, не нужна машина времени — достаточно одного дня и обычного автомобиля. Вы исследуете возрождённые замки Восточной Пруссии и погуляете по Гвардейску.
Погрузитесь в прошлое края и поймёте, как здесь переплелась история рыцарей, российских государей и послевоенных переселенцев.
Описание экскурсии
Замок Нойхаузен
Гиды замка расскажут, как восстанавливали здание 13 века, кто здесь жил и гостил.
Замок Вальдау
Я познакомлю вас с историей Восточной Пруссии на примере одного замка. Музей Вальдау создали местные жители. Залы посвящены быту бывших горожан и первых переселенцев, Первой мировой и Великой Отечественной войне. Также вы рассмотрите изделия из дерева, созданные основателем музея.
Город Гвардейск
На небольшой прогулке по бывшему Тапиау вы увидите площадь Победы, исторические здания, музыкальные часы на бывшей ратуше, скульптуру Василия Тёркина, Кошкин двор.
Замок Тапиау
Ещё один памятник Тевтонского ордена. Местный гид познакомит вас с богатым прошлым замка и необычной историей его сохранения.
По пути обсудим:
- как появились рыцари на этих землях
- когда и почему орденское государство стало герцогством
- какие войны здесь происходили и как в них участвовало российское государство
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Toyota Avensis
- Переезды между объектами займут от 30 минут до часа, в локациях проведём от 30 минут до 1,5 часов
- Дополнительные расходы: билет в Нойхаузен — 600 ₽ полный и 300 ₽ льготный, билет в Тапиау — 700 ₽ полный и 500 ₽ льготный, билет в Вальдау — 200 ₽; обед или кофе-пауза (по желанию)
- В замках Нойхаузен и Тапиау экскурсии проводят штатные гиды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 400 туристов
Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид, аттестованный министерством туризма Калининградской области. С большим удовольствием проведу для вас свои авторские экскурсии, открою самобытность Янтарного края, расскажу о самых интересных моментах его многовековой истории и сделаю всё, чтобы вы захотели сюда вернуться!
от 14 000 ₽ за экскурсию