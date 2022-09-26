Понарт — исторический район, где жили немецкие рабочие и где живу я. В 90-е он имел славу одного из самых неблагополучных в городе. Я расскажу, что такого страшного здесь происходило и что изменилось с тех пор. Помогу проследить связь времен и раскрыть обаяние рабочего Кенигсберга.

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Описание

Что вас ожидает

Самобытный Понарт

В Понарте нет роскошных вилл и площадей, это немецкий «рабочий городок» — тем он и интересен! Вы увидите сохранившиеся артефакты жизни простых людей: евангелическую кирху, старинную школу и дома рабочих. Спуститесь с фонариком в бомбоубежище и узнаете, что такое хаусмарки, познакомитесь с адресной системой города, прогуляетесь по Киевской улице, ранее носившей название Брандербургштрассе. Оцените самый знаменитый в Кенигсберге краснокирпичный пивзавод «Понарт» и зайдете в одно из старейших заведений города, где с 1922 года пекут пирожки и угощают компотом.

Путешествие в немецкое прошлое

Я раскрою историю Понарта, сделав акцент на повседневной жизни населявших его семей немецких рабочих. Вы узнаете, как они получали квартиры, как вели быт и как ухаживали за огородами во дворах. Как их дети учились в местной школе: какие предметы были главными и по какому принципу оценивались знания. Как на облике района отражалась немецкая любовь к порядку и за что можно было получить штраф. Как живется в немецких домах сегодня и какие интересные детали из прошлого можно увидеть в квартирах.

Организационные детали

В пятницу и воскресенье на пивзаводе Понарт проходит дегустация. По желанию, вы можете принять в ней участие. Стоимость — 1000 руб. с человека.