Понарт - другой Калининград

Авторская экскурсия по колоритному рабочему району Кенигсберга с местным жителем

Понарт — исторический район, где жили немецкие рабочие и где живу я. В 90-е он имел славу одного из самых неблагополучных в городе. Я расскажу, что такого страшного здесь происходило и что изменилось с тех пор. Помогу проследить связь времен и раскрыть обаяние рабочего Кенигсберга.
Понарт - другой Калининград
Понарт - другой Калининград
Понарт - другой Калининград
Понарт - другой Калининград
Понарт - другой Калининград
Понарт - другой Калининград
Понарт - другой Калининград
Понарт - другой Калининград
Понарт - другой Калининград
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Описание

Что вас ожидает

Самобытный Понарт

В Понарте нет роскошных вилл и площадей, это немецкий «рабочий городок» — тем он и интересен! Вы увидите сохранившиеся артефакты жизни простых людей: евангелическую кирху, старинную школу и дома рабочих. Спуститесь с фонариком в бомбоубежище и узнаете, что такое хаусмарки, познакомитесь с адресной системой города, прогуляетесь по Киевской улице, ранее носившей название Брандербургштрассе. Оцените самый знаменитый в Кенигсберге краснокирпичный пивзавод «Понарт» и зайдете в одно из старейших заведений города, где с 1922 года пекут пирожки и угощают компотом.

Путешествие в немецкое прошлое

Я раскрою историю Понарта, сделав акцент на повседневной жизни населявших его семей немецких рабочих. Вы узнаете, как они получали квартиры, как вели быт и как ухаживали за огородами во дворах. Как их дети учились в местной школе: какие предметы были главными и по какому принципу оценивались знания. Как на облике района отражалась немецкая любовь к порядку и за что можно было получить штраф. Как живется в немецких домах сегодня и какие интересные детали из прошлого можно увидеть в квартирах.

Организационные детали

В пятницу и воскресенье на пивзаводе Понарт проходит дегустация. По желанию, вы можете принять в ней участие. Стоимость — 1000 руб. с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Киевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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