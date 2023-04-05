Калининград — город, который не потерял своей европейской привлекательности, несмотря на все испытания, войны и экспансии.
Сегодня вы можете увидеть сеть узких улочек, которые прочно укладываются в брусчатку дорог, и Королевскую гору, открывающую вид на средневековый замок. А величественный собор дополнит ваше впечатление своим звучанием органа.
Сегодня вы можете увидеть сеть узких улочек, которые прочно укладываются в брусчатку дорог, и Королевскую гору, открывающую вид на средневековый замок. А величественный собор дополнит ваше впечатление своим звучанием органа.
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Остров Канта
- Рыбная деревня
- Башни Дона и Врангель
- Казарма Кронпринц
- Площадь Победы
- Драматический театр
- Стадион Калининград
- Борющиеся зубры
- Район южного и северного Амалиенау
- Ратсхоф
- Набережная Преголи и Порт
- Музей марципана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Из Кёнигсберга в Калининград.
- Самый западный регион России. Несмотря на испытания: войны, переселения народов, экспансии — Калининград сохранил очарование европейского города. Сетка старых улиц угадывается в брусчатке дорог. Королевская гора открывает стену средневекового замка, а собор обрушивает на вас органный звук регистров.
- Башни, бастионы, равелины, тени тевтонов. А в аристократическом районе Амалиенау веет очарованием предвоенного Кёнигсберга. Современный Калининград сияет рампами нового стадиона, поражает огромным шаром «Планетой Океан», своими кораблями, мостами и воротами.
- Площадь Победы, после реконструкции, Рыбная деревня с ароматами бренцелей, забавные хомлины и новая Синагога. Архитектура, история, осколки судеб, гастрономические городские предпочтения, места силы — всё это проедем, пройдем со мной. Остановимся на кофе-паузу с видом на реку и порт и если возникнет желание посетим Музей марципана.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Посещение кафе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Остров Иммануила Канта / КнайпхофЗавершение: Музей марципана, Багратиона,137
- Когда и сколько длится?
- Когда: по запросуЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Для путешествия выбирайте удобную одежду и обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Индивидуальные
На машине
История и архитектура
Амалиенау
Популярные места
Рыбная деревня
Башня Врангеля
Музей марципана
Музеи
Кирха Арнау
Похожие туры из Калининграда
Индивидуальная
Palina
Прогулка сквозь время: старый и новый Калининград
Увидеть всё интересное в сердце самого западного и таинственного города России на пешей экскурсии
У входа в Музей Бункер
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
2 600₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Бюро
Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
На этой экскурсии вы увидите Калининград с лучших его ракурсов
Отель Кайзерхоф, и еще 4 места на выбор
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
790₽ за человека
Индивидуальная
Ольга
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
г. Калининград, по месту проживания гостей (отель)
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
5 500₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании