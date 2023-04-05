Тень Кениксберга в Калининграде

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Калининград — город, который не потерял своей европейской привлекательности, несмотря на все испытания, войны и экспансии.

Сегодня вы можете увидеть сеть узких улочек, которые прочно укладываются в брусчатку дорог, и Королевскую гору, открывающую вид на средневековый замок. А величественный собор дополнит ваше впечатление своим звучанием органа.
Тень Кениксберга в Калининграде
Тень Кениксберга в Калининграде
Тень Кениксберга в Калининграде
Тень Кениксберга в Калининграде
Тень Кениксберга в Калининграде
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Что вас ожидает:

  • Остров Канта
  • Рыбная деревня
  • Башни Дона и Врангель
  • Казарма Кронпринц
  • Площадь Победы
  • Драматический театр
  • Стадион Калининград
  • Борющиеся зубры
  • Район южного и северного Амалиенау
  • Ратсхоф
  • Набережная Преголи и Порт
  • Музей марципана
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Из Кёнигсберга в Калининград.
  • Самый западный регион России. Несмотря на испытания: войны, переселения народов, экспансии — Калининград сохранил очарование европейского города. Сетка старых улиц угадывается в брусчатке дорог. Королевская гора открывает стену средневекового замка, а собор обрушивает на вас органный звук регистров.
  • Башни, бастионы, равелины, тени тевтонов. А в аристократическом районе Амалиенау веет очарованием предвоенного Кёнигсберга. Современный Калининград сияет рампами нового стадиона, поражает огромным шаром «Планетой Океан», своими кораблями, мостами и воротами.
  • Площадь Победы, после реконструкции, Рыбная деревня с ароматами бренцелей, забавные хомлины и новая Синагога. Архитектура, история, осколки судеб, гастрономические городские предпочтения, места силы — всё это проедем, пройдем со мной. Остановимся на кофе-паузу с видом на реку и порт и если возникнет желание посетим Музей марципана.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Посещение кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остров Иммануила Канта / Кнайпхоф
Завершение: Музей марципана, Багратиона,137
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для путешествия выбирайте удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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