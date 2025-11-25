На востоке Калининградской области скрыто множество загадочных и живописных уголков. Особенно интересны замки тевтонских рыцарей и архитектурные памятники 19–20 века.
Мы посетим бывшие восточно-прусские города, где оставили след короли, скульпторы, писатели и художники, а также советские военачальники. И увидим в каждом самое примечательное.
Описание водной прогулки
По пути — встреча с рекой Преголей, которая делится на два рукава: Дейму (она бежит к Куршскому заливу) и Преголю (продолжает путь к Калининграду).
Гвардейск
- Ратуша Тапиау и её особые детали: ступенчатый щипец с часами и балкон с балюстрадой
- Гвардейские куранты — электромеханические часы с циферблатом 1,6 м и музыкальным сюрпризом в определённое время
- Церковь Святого Иоанна Предтечи — бывшая лютеранская кирха, пережившая пожары, реконструкции и смену конфессий
- Площадь Победы с европейским колоритом и зданием старой почты, сохранившим свои функции
- Памятник русским солдатам четырёх войн
- Сокровище города — замок Тапиау. Здесь побывали Генрих IV, Николай Коперник, Пётр I. Внутри замка расположился музей с коллекцией средневекового оружия (посещение по желанию, за доплату)
- Дегустация фирменных настоек в кафе «Пруссия». Представлены в широком ассортименте: фиалковая, клюквенная, облепиховая, вишневая и на бузине (по желанию)
Черняховск
- Католический храм Святого Бруно — трехнефная базилика в неоготическом стиле, увенчаная высокой башней
- Собор Архангела Михаила — сочетание романских элементов с мощными средневековыми контрфорсами
- Водонапорная башня — напоминает шахматную фигуру ладьи и украшена городским гербом
- Памятник Барклаю де Толли и доска, посвящённая пребыванию в городе Наполеона
- Исторические здания с фасадами разных стилей — от эклектики до неоготики, спроектированные архитекторами Хёпкеном, Шароном, Брашем и Хайтманом и др.
От гида вы услышите:
- о бурных событиях нескольких эпох — от Средневековья до советского периода
- тевтонских рыцарях и знаменитых архитекторах
- выдающихся личностях и их достижениях
- природных чудесах Калининградской области
Примерный тайминг
- 9:00 — старт в Калининграде
- 10:00 — замок Тапиау
- 12:30 — обед в кафе Гвардейска
- 14:30–16:30 — Черняховск
- 18:00 — приезд в Калининград
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Посещение музея Тапиау — по желанию группы, билеты оплачиваются дополнительно (цены по запросу)
- Обед и дегустация настоек оплачивается дополнительно, по желанию
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник и четверг в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1215 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
25 ноя 2025
Было все неплохо, но хотелось чего-то большего.
