Путешествие — это всегда что-то новое и интересное.
И, да, это действительно будет интересно! Ведь Куршская коса — это музей под открытым небом! Белые песчаные дюны, синее море, причудливо изогнутые деревья, множество птиц, лисички и кристально чистый воздух — и все это на узкой полоске суши, протянувшейся от России до Литвы между Балтийским морем и Куршским заливом.
И, да, это действительно будет интересно! Ведь Куршская коса — это музей под открытым небом! Белые песчаные дюны, синее море, причудливо изогнутые деревья, множество птиц, лисички и кристально чистый воздух — и все это на узкой полоске суши, протянувшейся от России до Литвы между Балтийским морем и Куршским заливом.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Посмотрим как укрепляются дюны
- Танцующий лес
- Озеро «Лебедь»
- Высота «Эфа»
- Прогуляться по пляжу
- Пос. Рыбачий с изумительным видом на залив
- Полюбуемся на дюны снизу вверх
- Королевский бор
Описание
Что вас ожидает:• Посмотрим как укрепляются дюны • Танцующий лес • Озеро «Лебедь» • Высота «Эфа» • Прогуляться по пляжу • Пос. Рыбачий с изумительным видом на залив • Полюбуемся на дюны снизу вверх • Королевский бор Важная инфомарция:• Одеваемся по погоде. Берем с собой хорошее настроение.
Оплату можно производить наличными на месте или банковской картой.
Ежедневно с 8-30, кроме понедельника
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посмотрим как укрепляются дюны
- Танцующий лес
- Озеро «Лебедь»
- Высота «Эфа»
- Прогуляться по пляжу
- Пос. Рыбачий с изумительным видом на залив
- Полюбуемся на дюны снизу вверх
- Королевский бор
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет на посещение Куршской косы:
- 300р. - взрослый, (пенсионеры, дети до 18 лет и инвалиды - бесплатно)
- Обед
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8-30, кроме понедельника
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевается по погоде. Берем с собой хорошее настроение
- Оплату можно производить наличными на месте или банковской картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
3 янв 2024
Было незабываемое путешествие! Наш гид Наталья большой профессионал! Прекрасное знание истории края, интересная подача информации. Замечательные человеческие и моральные качества. Через короткое время Наталья стала просто членом нашей компании.
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