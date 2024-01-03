Что вас ожидает:• Посмотрим как укрепляются дюны • Танцующий лес • Озеро «Лебедь» • Высота «Эфа» • Прогуляться по пляжу • Пос. Рыбачий с изумительным видом на залив • Полюбуемся на дюны снизу вверх • Королевский бор Важная инфомарция:• Одеваемся по погоде. Берем с собой хорошее настроение.

Оплату можно производить наличными на месте или банковской картой.