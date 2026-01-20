Водная прогулка
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Отыскать историческое наследие среди живописной природы в погранзоне, куда редко возят экскурсии
Начало: В г. Калининграде в удобном для вас месте
«И конечная точка — Виштынецкое озеро»
23 янв в 06:30
24 янв в 06:30
21 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, пейзажи Верхнего озера и секреты оборонительных башен Калининграда
Начало: Возле Музея янтаря
«Вы пройдётесь по променаду вдоль Обертайха — так во времена Восточной Пруссии называли Верхнее озеро»
Завтра в 12:00
22 янв в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прусская провинция: Правдинск, Железнодорожный, Озерск, Гусев, Черняховск
Начало: Приеду по адресу
«Озерск (Даркеемен) — маленький прусский городок, выросший вокруг мельницы»
Расписание: 10.00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сплав по Синявинскому озеру на байдарках и сап-бордах
Начало: Пгт Янтарный, ул. Облепиховая, 2
«Приглашаем вас отправиться в незабываемое приключение на каяках и САП - бордах по Синявинскому озеру в Янтарном»
3000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадки Верхнего озера
Прогулка вдоль Верхнего озера в Калининграде раскроет секреты старинных домов и студенческих традиций. Уникальная возможность узнать историю города
Начало: У Музея янтаря
«Пройдём по берегам Верхнего озера вдоль оборонительного пояса Кёнигсберга»
23 янв в 12:00
24 янв в 10:00
4950 ₽
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Путешествие на калининградский Байкал
Окунитесь в атмосферу Калининградской области: Виштынецкое озеро, Роминтенская пуща и исторические места ждут вас! Увлекательное путешествие гарантировано
Начало: На пл. Победы Калининград
«Виштынецкое озеро, Олений мост и дом-музей литовского писателя»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по старинному немецкому району Марауненхоф
Открыть для себя атмосферное место на Верхнем озере и сделать сотню фотографий в его декорациях
Начало: У Башни Дона, вначале Верхнего озера
«Посетим лучшие места для фотосессии на улицах Тельмана, Верхнеозёрной, Гоголя и Грибоедова, а также на набережной Верхнего озера»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
13 500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда
Посетить аутентичные уголки области в погранзоне, куда редко возят туристов
Начало: На улице Шевченко
«Виштынецкое озеро — калининградский Байкал»
1 апр в 07:15
8 апр в 07:15
6450 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в январе 2026
Сейчас в Калининграде в категории "Озера" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3000 до 30 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Калининграде на 2026 год по теме «Озера», 101 ⭐ отзыв, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март