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«Куршская коса» – один из старейших национальных парков в стране, расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь.

Что вас ждет:

Путешествие на Куршскую косу включает в себя посещение главных достопримечательностей косы:

«Фрингилла» (только с июня по октябрь) – полевой стационар Биостанции Зоологического института Российской академии наук. Здесь Вы увидите, как специалисты-орнитологи с помощью огромных сетей отлавливают, регистрируют и окольцовывают пролетающих над косой с весны по осень птиц.

«Высота Мюллера» – со смотровой площадки на вершине дюны Вашему взгляду открывается красивейшая панорама: с одной стороны – Балтийское море, с другой – Куршский залив, озеро Чайка и расположенный на берегу посёлок Рыбачий.

«Танцующий лес» – таинственное и мистическое место, в котором Вы увидите невероятно изогнутые стволы деревьев, которые будто бы застыли в каком-то неистовом танце. Трудно себе представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так танцевать, единой научной точки зрения до сих пор нет. Расскажу все версии и, возможно, Вы придумаете свою…

«Высота Эфа» – самая высокая точка песчаной дюны, оборудованная смотровой площадкой, с которой открывается потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив, хвойный лес и поселок Морское. Возможно, Вы даже узнаете многие места, поскольку это самое популярное на косе место для красивых фото.

Авандюна и пляж на Балтийском море – время не ограничено (в отличие от автобусных туристов;), поэтому мы успеваем и позагорать, и искупаться, и перекусить, и сделать фантастические фотографии, которые Вы будете пересматривать с ностальгией ещё очень много раз.

По желанию можно пообедать в атмосферном ресторанчике на косе, отведать блюда из местной рыбы или купить очень вкусную копчёную рыбку.

На обратном пути по желанию посещаем город Зеленоградск. Здесь Вы успеете прогуляться и по променаду вдоль моря, и посидеть на песчаном пляже, и по красивым городским улочкам, в которых как будто застыло время, а полюбовавшись рисунками на фасадах домов, Вы поймёте, почему этот уютный город-курорт с богатой историей называют «городом довольных котов».

А если и после этой насыщенной программы у нас останется время, а у Вас силы, по желанию можно подняться на смотровую площадку Водонапорной башни, прокатиться на колесе обозрения «Глаз Балтики» или посетить местные музеи.

Всё наше путешествие я Вас сопровождаю, рассказываю, показываю, фотографирую. По вашему желанию можно всегда скорректировать маршрут. Ваши положительные эмоции от комфортного путешествия – главное!

Внимание: