Куршская коса. Незабываемо и с комфортом

«Куршская коса» - один из старейших национальных парков в стране, расположен в приграничной с Литвой...

«Куршская коса» – один из старейших национальных парков в стране, расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом.

Это самая длинная в мире песчаная пересыпь.

Экскурсия будет проходить на комфортном и новом Mercedes-Benz V-250 – минивэне премиум класса, вместимостью 6 человек
Куршская коса. Незабываемо и с комфортом
Куршская коса. Незабываемо и с комфортом
Куршская коса. Незабываемо и с комфортом
Куршская коса. Незабываемо и с комфортом
Куршская коса. Незабываемо и с комфортом
Куршская коса. Незабываемо и с комфортом
Куршская коса. Незабываемо и с комфортом

Что вы увидите 🤩

  • Поселок Лесной
  • Рыбачий стационар Фрингилла (в период работы)
  • Высота Мюллера
  • Озеро Чайка
  • Высота Эфа
  • Танцующий лес (с 6 сентября будет закрыт на реконструкцию)
  • Балтийское море
  • Куршский залив
Друзья! Предлагаю Вам индивидуальные автомобильные экскурсии на комфортном новом Mercedes-Benz V-250 – минивэне премиум класса, вместимостью 6 человек
«Куршская коса» – один из старейших национальных парков в стране, расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь.

Что вас ждет:

    Путешествие на Куршскую косу включает в себя посещение главных достопримечательностей косы:

    • «Фрингилла» (только с июня по октябрь) – полевой стационар Биостанции Зоологического института Российской академии наук. Здесь Вы увидите, как специалисты-орнитологи с помощью огромных сетей отлавливают, регистрируют и окольцовывают пролетающих над косой с весны по осень птиц.
    • «Высота Мюллера» – со смотровой площадки на вершине дюны Вашему взгляду открывается красивейшая панорама: с одной стороны – Балтийское море, с другой – Куршский залив, озеро Чайка и расположенный на берегу посёлок Рыбачий.
    • «Танцующий лес» – таинственное и мистическое место, в котором Вы увидите невероятно изогнутые стволы деревьев, которые будто бы застыли в каком-то неистовом танце. Трудно себе представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так танцевать, единой научной точки зрения до сих пор нет. Расскажу все версии и, возможно, Вы придумаете свою…
    • «Высота Эфа» – самая высокая точка песчаной дюны, оборудованная смотровой площадкой, с которой открывается потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив, хвойный лес и поселок Морское. Возможно, Вы даже узнаете многие места, поскольку это самое популярное на косе место для красивых фото.
    • Авандюна и пляж на Балтийском море – время не ограничено (в отличие от автобусных туристов;), поэтому мы успеваем и позагорать, и искупаться, и перекусить, и сделать фантастические фотографии, которые Вы будете пересматривать с ностальгией ещё очень много раз.
    • По желанию можно пообедать в атмосферном ресторанчике на косе, отведать блюда из местной рыбы или купить очень вкусную копчёную рыбку.
    • На обратном пути по желанию посещаем город Зеленоградск. Здесь Вы успеете прогуляться и по променаду вдоль моря, и посидеть на песчаном пляже, и по красивым городским улочкам, в которых как будто застыло время, а полюбовавшись рисунками на фасадах домов, Вы поймёте, почему этот уютный город-курорт с богатой историей называют «городом довольных котов».
    • А если и после этой насыщенной программы у нас останется время, а у Вас силы, по желанию можно подняться на смотровую площадку Водонапорной башни, прокатиться на колесе обозрения «Глаз Балтики» или посетить местные музеи.
    Всё наше путешествие я Вас сопровождаю, рассказываю, показываю, фотографирую. По вашему желанию можно всегда скорректировать маршрут. Ваши положительные эмоции от комфортного путешествия – главное!

    Внимание:

    • Возможны другие направления для путешествий: Балтийск, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск, восток области. Возможно путешествие на другом легковом автомобиле (1-4 человека)- цену уточняйте.

    Цены на экскурсию

    Для группы 5-6 человекДля группы 2-4 человек
    Стандартное предложение
    14 000 ₽
    12 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида, транспортное обслуживание
    • пешие прогулки по тропам и местам Куршской косы
    • фото на Ваш или гида телефон/фотоаппарат
    Что не входит
    • Экологический сбор при въезде на Куршскую косу 450 р. за автомобиль и 300 р. с человека, дети до 18 лет и льготники бесплатно, орнитологическая станция – 200 р. Взрослый, 50 р. дети.
    • Билеты в музеи
    Место начала и завершения
    по договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    По выбранному вами времени

    Andrey
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