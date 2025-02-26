Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Вас ждёт увлекательное путешествие по курортам Восточной Пруссии. За один день мы проедем весь Самбийский полуостров, начиная с самой западной точки России— г. Балтийска. Посетим посёлок Янтарный, где вы узнаете всё о добыче «солнечного камня».



Прогуляемся по сказочному городу - Светлогорску, где познакомимся с немецкой архитектурой и неповторимыми ландшафтами. Ну и конечно, посетим самый «кошачий город» в России - Зеленоградск.