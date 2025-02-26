Вас ждёт увлекательное путешествие по курортам Восточной Пруссии. За один день мы проедем весь Самбийский полуостров, начиная с самой западной точки России— г. Балтийска. Посетим посёлок Янтарный, где вы узнаете всё о добыче «солнечного камня».
Прогуляемся по сказочному городу - Светлогорску, где познакомимся с немецкой архитектурой и неповторимыми ландшафтами. Ну и конечно, посетим самый «кошачий город» в России - Зеленоградск.
Описание экскурсииБалтийск 📍 Наше путешествие по курортам Восточной Пруссии начнётся с самого западного города России — Балтийска, города лебедей и военных кораблей. 🤍 Мы посмотрим исторический центр города, немецкий маяк, увидим Елизаветинский форт, крепость Пиллау XVII века, Калининградский канал, по которому корабли заходят с моря. 💙Янтарный В Янтарном вы узнаете всё о добыче янтаря, переработке и удивительных свойствах этого солнечного камня. Прогуляетесь по парку им. Беккера, спуститесь к самому красивому пляжу Калининградской области со статусом «Голубой флаг», посетите Янтарное производство, где вы увидите как создаются авторские украшения из янтаря. ❤️Светлогорск А после вас ожидает прогулка в город Светлогорск (довоенное название — Раушен, когда-то любимый курортный город немецкой элиты). Сейчас это один из популярных курортных городов России, который входит в международное движение Cittaslow «Медленный город». Неописуемая красота природы, живописнейший ландшафт, холмы и низменности — город мечта. 🐈Зеленоградск Затем мы совершим прогулку по одному из первых морских курортов Кёнигсберга на побережье Балтийского моря — городу Зеленоградск, который ещё известен как самый кошачий город России. Мы прогуляемся по Курортному проспекту, с сохранившейся немецкой архитектурой, попробуем местные крендельки и сделаем красивые фотографии! Важная информация:
- Обязательно с собой иметь паспорт РФ.
- Одежда по погоде и удобная обувь.
Начало экскурсии с 8:00 до 10:00 по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Елизаветинский форт
- Памятник Петру I
- Крепость Пиллау
- Балтийский Маяк
- Набережная Балтийска
- Пехотные казармы
- Храм Казанской иконы Божьей Матери
- Площадь мастеров
- Пляж Янтарного
- Парк им. Морица Беккера
- Водонапорная башня Раушена
- Набережная Светлогорска
- Храм преподобного Серафима Саровского
- Скульптура «Несущая воду» Гремана Брахерта
- Памятник живой природы - липы, которым больше 400 лет
- Кошачий дворик
- Водонапорная башня Кранца
- Курортный проспект
- Бювет «Королева Луиза»
- Спасо-Преображенский собор
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, по месту проживания гостей (отель)
Завершение: Г. Калининград, по месту проживания гостей (отель) в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии с 8:00 до 10:00 по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обязательно с собой иметь паспорт РФ
- Одежда по погоде и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
26 фев 2025
На экскурсии были с мужем, поездка в Калининград это был подарок на 23 февраля. Супруг жил в детстве городе Балтийске. Поэтому я и решила сделать ему такой подарок, поездка в
А
Анастасия
22 фев 2025
Мы отдыхали семьёй, выбор пал на экскурсию неспроста, хотели посмотреть за раз все курорты Калининградской области. Очень разные, у каждого своя история. Не смотря, что экскурсия длится 10 часов, очень
