Путешествие по городам Самбийского полуострова

Вас ждёт увлекательное путешествие по курортам Восточной Пруссии. За один день мы проедем весь Самбийский полуостров, начиная с самой западной точки России— г. Балтийска. Посетим посёлок Янтарный, где вы узнаете всё о добыче «солнечного камня».

Прогуляемся по сказочному городу - Светлогорску, где познакомимся с немецкой архитектурой и неповторимыми ландшафтами. Ну и конечно, посетим самый «кошачий город» в России - Зеленоградск.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Балтийск 📍 Наше путешествие по курортам Восточной Пруссии начнётся с самого западного города России — Балтийска, города лебедей и военных кораблей. 🤍 Мы посмотрим исторический центр города, немецкий маяк, увидим Елизаветинский форт, крепость Пиллау XVII века, Калининградский канал, по которому корабли заходят с моря. 💙Янтарный В Янтарном вы узнаете всё о добыче янтаря, переработке и удивительных свойствах этого солнечного камня. Прогуляетесь по парку им. Беккера, спуститесь к самому красивому пляжу Калининградской области со статусом «Голубой флаг», посетите Янтарное производство, где вы увидите как создаются авторские украшения из янтаря. ❤️Светлогорск А после вас ожидает прогулка в город Светлогорск (довоенное название — Раушен, когда-то любимый курортный город немецкой элиты). Сейчас это один из популярных курортных городов России, который входит в международное движение Cittaslow «Медленный город». Неописуемая красота природы, живописнейший ландшафт, холмы и низменности — город мечта. 🐈Зеленоградск Затем мы совершим прогулку по одному из первых морских курортов Кёнигсберга на побережье Балтийского моря — городу Зеленоградск, который ещё известен как самый кошачий город России. Мы прогуляемся по Курортному проспекту, с сохранившейся немецкой архитектурой, попробуем местные крендельки и сделаем красивые фотографии! Важная информация:
  • Обязательно с собой иметь паспорт РФ.
  • Одежда по погоде и удобная обувь.

Начало экскурсии с 8:00 до 10:00 по согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Елизаветинский форт
  • Памятник Петру I
  • Крепость Пиллау
  • Балтийский Маяк
  • Набережная Балтийска
  • Пехотные казармы
  • Храм Казанской иконы Божьей Матери
  • Площадь мастеров
  • Пляж Янтарного
  • Парк им. Морица Беккера
  • Водонапорная башня Раушена
  • Набережная Светлогорска
  • Храм преподобного Серафима Саровского
  • Скульптура «Несущая воду» Гремана Брахерта
  • Памятник живой природы - липы, которым больше 400 лет
  • Кошачий дворик
  • Водонапорная башня Кранца
  • Курортный проспект
  • Бювет «Королева Луиза»
  • Спасо-Преображенский собор
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, по месту проживания гостей (отель)
Завершение: Г. Калининград, по месту проживания гостей (отель) в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии с 8:00 до 10:00 по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обязательно с собой иметь паспорт РФ
  • Одежда по погоде и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Елена
26 фев 2025
На экскурсии были с мужем, поездка в Калининград это был подарок на 23 февраля. Супруг жил в детстве городе Балтийске. Поэтому я и решила сделать ему такой подарок, поездка в
читать дальше

город детства.
Мы нашли улицу, где он проживал, школу, садик. Пекарню, где покупал горячий хлеб, она до сих пор существует. Мы конечно купили горячего хлеба, молоко. Ольга помогла устроить мне этот сюрприз для мужа. Подарила нам незабываемые эмоции!!!

А
Анастасия
22 фев 2025
Мы отдыхали семьёй, выбор пал на экскурсию неспроста, хотели посмотреть за раз все курорты Калининградской области. Очень разные, у каждого своя история. Не смотря, что экскурсия длится 10 часов, очень
читать дальше

быстро и классно пролетело время. Ольга аттестованный гид, рассказывает очень доступно, человек влюблённый в своё дело. Прислушивалась к нашим пожеланиям по еде, выбрала нам отличный ресторан. Мы все остались очень довольны!

